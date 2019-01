Morey: „Galima diskutuoti, jog Hardenas – visų laikų geriausias žaidėjas puolime“

Nuotr.: AP-Scanpix

Įspūdingą atkarpą žaidžiantis ir kalbas apie galimą MVP titulą atgaivinęs Jamesas Hardenas susilaukė ir Hjustono „Rockets“ generalinio vadybininko Darylo Morey pagyrų.

James Harden Komanda: Houston Rockets

Pozicija: SG, PG Amžius: 29 Ūgis: 196 cm Svoris: 100 kg Gimimo vieta: Los Andželas, JAV

„Galima diskutuoti, jog Hardenas – visų laikų geriausias žaidėjas puolime, – ESPN teigė Morey. – Galėjimas tai pasakyti nesijuokiant yra ganėtinai nuostabu.“

„Yra nemažai būdų to išmatavimui, tačiau be jokių abejonių jis turėtų būti šioje diskusijoje. Jamesas yra tokiame lygmenyje, kokiame nebuvo joks kitas žaidėjas per visą NBA istoriją. Be abejo, koncentruojamės į balandį, kuomet vyks atkrintamosios, tačiau stebėti jo žaidimą dabar, yra kažkas nuostabaus“, – mintį užbaigė „Rockets“ generalinis vadybininkas.

Hardenas yra rezultatyviausias NBA krepšininkas ir per pastarąsias 11 rungtynių „Rockets“ lyderis vidutiniškai pelno net po 41 tašką.

Apskritai, jo sezono vidurkiai siekia 33,6 taško, 8,6 rezultatyvaus perdavimo ir 5,9 atkovoto kamuolio per rungtynes.