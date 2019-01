Didžiausia Eurolygos staigmena: kas daro „Anadolu Efes“ pavojingą?

Nuotr.: ZumaPress – Scanpix

Nuotr. ZumaPress – Scanpix

Stambulo „Anadolu Efes“ (10-6) šį sezoną Eurolygoje daugelį krepšinio ekspertų stebina solidžiu žaidimu, demonstruodami seniai matytą stipriausioje Senojo žemyno krepšinio lygoje pataikymo procentą.

„Anadolu Efes“ metai iš metų surinkdavo galingą sudėtį, tačiau iki šio sezono dažniausiai tai pasibaigdavo lūkesčių nepateisinusiais pasirodymais, kai treneriams iš žvaigždžių nepavykdavo sulipdyti vieningo branduolio. Praėjusiais metais turtingasis Stambulo klubas finišavo paskutinėje, 16-oje Eurolygos turnyrinės lentelės vietoje.

Visai kitokia situacija yra šį sezoną, kai prasidėjus antrajam Eurolygos reguliariojo sezono ratui Ergino Atamano auklėtiniai žengia 4-oje vietoje, o iš Kauno „Žalgirio“ įsigytas Vasilije Micičius yra vienas geriausių tarpsezonio pirkinių Europoje.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ apžvelgia „Anadolu Efes“ žaidimą, Micičiaus įtaką jam bei vietas, kur yra pažeidžiama Stambulo ekipa.

Fantastiškas puolimas su elitiniu progų realizavimu

Atamanas šį sezoną sukūrė puikiai veikiantį puolimo mechanizmą, kuris leidžia jo vadovaujamai komandai pelnyti vidutiniškai po 86,5 taško, o tai yra 4-as rezultatas Eurolygoje. Palyginimui, „Žalgiris“ renka vidutiniškai po 81,3 taško (6 vieta).

Svarbiausia, kad ekipa, savo sudėtyje turėdama tokius individualiai stiprius krepšininkus kaip Micičius, Rodrigue‘as Beaubois, Shane‘as Larkinas ar Jamesas Andersonas, sugeba puikiai dalintis kamuoliu ir per rungtynes atlieka vidutiniškai po 19,9 rezultatyvaus perdavimo (2-a vieta).

„Anadolu Efes“ demonstruoja elitinį pataikymą: iš trijų taškų zonos – 44,2 proc. taiklumu (2-a vieta), o iš vidutinio nuotolio – 58,4 proc. taiklumu ir tai yra geriausias rezultatas Eurolygoje.

Paskutinį kartą aukštesnį pataikymo procentą iš dviejų taškų zonos fiksavo Pirėjo „Olympiakos“ klubas 2009-2010 metų sezone (58,9 proc.), todėl toks Stambulo ekipos pataikymo procentas palieka didelį įspūdį.

„Anadolu Efes“ krepšininkai stengiasi bėgti į greitą puolimą, o jame nevengia atakuoti ir iš trijų taškų zonos, tačiau nepavykus greitai užbaigti atakos, yra stojama į pozicinį puolimą ir ieškoma logiško atakos tęsinio.

„Anadolu Efes“ per rungtynes nepasižymi dideliu atakų skaičiumi ir Eurolygoje vidutiniškai surengia 79,6 atakos (12-as rezultatas), o tai tik patvirtina faktą, jog individualiai stiprūs krepšininkai sugeba protingai pasirinkti metimus, kas lemia tokį aukštą pataikymo procentą.

Micičiaus faktorius

Iš viso turimo Stambulo klubo žvaigždyno labiausiai išsiskiria dar praėjusį sezoną Kevino Pangoso dubleriu „Žalgiryje“ buvęs Micičius.

Serbas demonstruoja įspūdingą žaidimą, nuo jo priklauso labai didelė „Anadolu Efes“ klubo sėkmė bei įžaidėjas jau spėjo tapti lapkričio mėnesio naudingiausiu Eurolygos žaidėju.

Nuotr. BasketNews.lt/D.Lukšta

Micičius per rungtynes vidutiniškai per 27 minutes pelno po 12,1 taško, atkovoja po 2,6 kamuolio, atlieka po 5,5 rezultatyvaus perdavimo, suklysta po 3,4 karto, išprovokuoja po 3,9 varžovų pražangos bei renka po 14,5 naudingumo balo, o iš toli atakuoja net 46,3 procentų taiklumu.

Palyginimui, praėjusį sezoną gynėjas vidutiniškai per 22 minutes pelnydavo po 7,7 taško, atlikdavo po 4,2 rezultatyvaus perdavimo, rinkdavo po 8,6 naudingumo balo, o tritaškius realizuodavo 35,5 proc. taiklumu.

Taip pat iškalbingas faktas – Micičius per 16 šio sezono Eurolygos rungtynių išmetė jau daugiau tolimų metimų (67) negu per visus 36 mačus atstovaudamas „Žalgiriui“ pernai (62).

Tai, kad serbas yra labai svarbus „Anadolu Efes“ klubui parodo ir +/- statistikos faktorius, kuris ne visada yra teisingas, tačiau šiuo atveju Micičius labai išsiskiria tarp savo komandos draugų.

Buvusiam žalgiriečiui būnant ant parketo, „Anadolu Efes“ už varžovus pelnė 84 taškais daugiau. Antroje vietoje yra Beaubois, kuriam būnant aikštėje Stambulo ekipa įmetė 64 taškais daugiau už priešininkus. Dar įspūdingesnis šis skaičius pasidaro pažiūrėjus į Micičiaus dublerio Larkino analogišką statistiką: amerikiečiui esant aikštėje, Atamano auklėtiniai pelnė 32 taškais mažiau už oponentus ir tai yra prasčiausias rezultatas komandoje.

Toks Micičiaus demonstruojamas žaidimas ateityje gali padaryti jį ne tik visų klubų geidžiamu žaidėju Europoje, bet ir užtarnauti vietą NBA lygoje. Tokie universalūs krepšininkai, kurie žaidžia vienodai gerai tiek puolime, tiek gynyboje, dažnai randa vietą už Atlanto.

Problemos po krepšiu

Nuotr. ZumaPress – Scanpix

Nors „Anadolu Efes“ demonstruoja brandų bei labai solidų puolimą, tačiau susiduria su problemomis savoje aikštės pusėje ir, ypatingai, kovodami po krepšiais.

Stambulo klubo priekinę liniją sudaro atletiškasis Bryantas Dunstonas, 221 centimetrų bokštas iš Vokietijos Tiboras Pleissas bei į tritaškius metimus orientuoti sunkieji kraštai Adrienas Moermannas ir Brockas Motumas.

„Anadolu Efes“ nusiima 67,2 proc. visų įmanomų kamuolių gynyboje, o tai yra tik dešimtas rezultatas Eurolygoje. Puolime šis skaičius dar prastesnis – 27,4 proc. visų įmanomų kamuolių, o tai yra blogiausias rezultatas stipriausioje Senojo žemyno lygoje.

Šį sezoną Stambulo klubas tik keturis kartus pelnė daugiau taškų už savo varžovus iš antrųjų šansų. Visus kitus 12 kartų jie nusileido savo priešininkams, o Eurolygoje vidutiniškai po oponentų atkovotų kamuolių praleidžia po 12,9 taško.

Būtent po krepšiais pirmojoje tarpusavio dvikovoje žalgiriečiai labiausiai baudė šio vakaro priešininkus, pelnydami 17 taškų iš antrųjų šansų, o tai yra geriausias „Žalgirio“ rezultatas šį sezoną (tiek pat taškų iš antrujų šansų žalgiriečiai pelnė rungtynėse su Maskvos srities „Chimki“). Laimėtose rungtynėse 93:79 Stambule kauniečių priekinės linijos žaidėjai surinko 41 tašką.

Tiesa, nors „Anadolu Efes“ ir buksuoja kovodami dėl kamuolių, bet užima antrąją vietą Eurolygoje pagal blokuojamų metimų skaičių per mačą (vid. po 3,3 blok.), o vidurio puolėjas Dunstonas pagal šį statistinį komponentą yra antras stipriausioje Senojo žemyno krepšinio lygoje (vid. po 1.2 blok.).

Tai, kad Atamano auklėtiniai neblizga gynyboje, įrodo ir bendroji statistika: per 40 min. praleidžia vidutiniškai po 82,1 taško ir šioje statistikos kategorijoje lenkia tik turnyrinėje lentelėje žemiau esančias ekipas: Milano „AX Armani Exchange“, Las Palmo „Gran Canaria“, Podgoricos „Budučnost“ ir Stambulo „Daruššafaka“. Palyginimui, „Žalgiris“ per 40 min. praleidžia 78,9 taško (5 vieta) ir patenka tarp 6 Eurolygos klubų, kurie demonstruoja elitinę gynybą, kai per mačą praleidžia mažiau negu po 80 taškų.