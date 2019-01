Prie „Žalgirio“ prisijungęs Thompsonas: „Tai buvo greitas ir lengvas sprendimas“

ekspertas

deonas yra traumu nustekentas zaidejas. alboj sulose gerai, pries plazos zalgiri kaune gal 8 taskus sumete, o jau alba namie takart pasityciojo is zalio skuduro, nusivale takart jis kojas gal su 16 tasku ir 20 naudingumo balu. o alba laimejo 22 taskais. bet po to buvo bayernas ir prasidejo traumos, daug praleisdavo rungtyniu. ko pasekoje krito kaina, teko ir i kinija vykti, ir jau jis siai dienai nebedomina rimtu eurolygos komandu, niekas nenorejo rizikuoti su jo traumu istorija, del to teko apsistoti kukliame ispanijos klubelyje, kuris dar ne taip seniai zaidejo tik 2oj lygoje. zali bando rizikuoti, aisku, sumokejo ir išpirka ir pasiule jam gerokai didesne alga nei kad tam kukliame klubelyje. mano spejimas - didele rizika, kad ir jis gaus trauma ir negales zaisti, jam gali buti sunku zaisti prie siuolaikines eurolygos intensyvumo, galu gale ir dvigubos savaites, bus karaliaus taure, lkl savaitgaliais, ziuresim kada subyres.