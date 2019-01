Šarūnas Jasikevičius po nesėkmės pasidžiaugė tik sirgalių ištikimybės ženklu

Edgaras Ulanovas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta

Tiksint paskutinei rungtynių minutei rezultatas intrigos nebekėlė. Kauno „Žalgiris“ atsiliko 26 taškais ir buvo bejėgis prieš Stambulo „Anadolu Efes“, tačiau tuomet pajautė sirgalių ištikimybę.

Jie esant tokiai situacijai atsistojo iš savo vietų ir rungtynių pabaigą skelbiančią sireną pasitiko plojimais bei „Žalgirio“ skanduote.

„Pirmiausia vėl norisi padėkoti sirgaliams. Yra smagu turėti tokį palaikymą. Visi parduoti bilietai yra labai malonu, ypač antradienio vakarą. Dar maloniau buvo tie plojimai tokiu sunkiu momentu ketvirtajame kėlinyje, – sirgaliams dėkojo strategas.

„Gaila, jog šiuo metu kaip komanda esame gerokai išsibalansavę. Tikrai šiuo momentu, kaip būna kažkuriuo sezono metu, tikrai nepasisekė su tvarkaraščiu ir situacija. Nebuvome visiškai šviežūs po penktadienio ir sekmadienio rungtynių, tai šiandien labai jautėsi mūsų sprendimuose. Daug ką bandėme daryti pavienėmis pastangomis, o tai buvo pagrindinis dalykas. Šiandien nebuvo komandos. Buvo daug epizodų, kai liaudiškai tariant „lipome į medį“. Tai akcentavome per pertrauką, bet išėjus trečiajame kėlinyje vėl nebuvo šviežumo. Nesame savanaudžių komanda, o dabar yra sunkus momentas, tad reikia dar labiau remtis į komandos draugą, būti ir išlikti kartu.

Galvoju, kad šiai dienai negalime kautis su elitinėmis komandomis. Pažiūrėsime, kaip bus ketvirtadienį. Su Dabar sunku kautis su Top 4 komandomis, nors penktadienį tai mistiniu būdu padarėme. Reikia laukti sugrįžtančių traumuotų žaidėjų, tie, kurie sugrįžę, įeitų į geresnę formą, ir nepervarginti tų, kurie dabar mus tempia“, – po rungtynių kalbėjo Jasikevičius.

Rungtynių žaidėjas Adrien Moerman Taškai 23 Naudingumas 23 Tritaškiai 44% 4/9 Atkovoti kamuoliai 6

– Vakar kalbėdamas apie rungtynes sakėte, kad tai bus išbandymas jūsų sistemai. Išbandymas neišlaikytas?

– Sunku pasakyti, dėl ko, bet nebuvo išlaikytas. Pradžioje buvo labai daug mūsų sistemos klaidų. Ta besikeičianti gynyba momentais veikė tikrai labai gerai, bet kažkokiais būdais vėl sugriūdavome ir mus varžovas nubausdavo. „Anadolu Efes“ 16 taškų pirmajame kėlinyje mane nuteikė optimistiškai, nes jie gerai pradeda rungtynes, tai buvo didelis akcentas, bet vėliau neatlaikėme tempo. Puolime nesuradome vedlio, kuris kurtų ir draskytų. Išskyrus Grigonį, kuris tikrai jautėsi, kad deda didžiules pastangas į žaidybinį planą puolime. Kažkiek reikia laukti.

– Moermanas pelnė 23 taškus. Gynyboje kažkas prieš jį nepavyko?

– Nebuvo labai daug akcentuotas žaidėjas. Žinojome, kad jie kai kuriuos mūsų žaidėjus atakuos su pikenpopu, iš to jis pelnė 6 taškus. Vakar su tais deriniais dirbome. Kitos situacijos buvo dėl nesusiklausimo. Gynyba nebuvo bloga. Vieną geriausiai puolančių Eurolygos komandų, žaisdami tokias minutes, palikome žemiau 80 taškų. Tai nėra blogai, bet mes visiškai neužpuolėme. Jeigu būtume užpuolę, tai būtume turėję galimybę sustatyti gynybą ir tada ji būtų dar geresnė. Puolime mūsų sprendimai buvo labai blogi, bandėme viską daryti po vieną, o tai trenerių štabui labai nepatiko. Manau, kad šiandien krepšinis nebuvo gražus. Nebuvo gražus labai švelnūs žodžiai.

– Sakėte, kad reikia, jog žaidėjai remtųsi vienas į kitą. Yra ženklų, kad gali to nebūti?

– Nežinau, bet šiandien buvo labai daug žaidimo po vieną. Tai akcentavome per pertrauką, o po jos vieni iš pirmųjų derinių buvo be kantrybės. Nežinau, gal nuovargis yra, gal kai kuriose situacijose – paprasčiausias detalių nesupratimas. Komanda yra išsibalansavusi ir tai aiškiai matosi. Tai sunkus periodas ir mums reikia iš jo išlipti. Išlipti galime tik remiantis vienu kitu. Po vieną neturime šansų.