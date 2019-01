„Lietkabelio“ vadovus sukritikavęs Vainauskas: „Pradingstu dėl įvairiausių priežasčių. Tai mano gyvenimo sudėtinė dalis“

Tomas

Nesuprantu kodėl samdo ir po to po 2 mėn atleidžia. Kantrybės nulis. Ir apskritai vasarą reikėjo samdyt, kad galėtų susirinkt norimus žaidėjus. Matosi be Žalgirio ir gal Ryto, kitos komandos dar toli nuo Europinio lygio. Chaotiškai dirbą, be ilgalaikių tikslų.