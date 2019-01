Įvertinimai „Žalgirio“ žaidėjams: žemiausi balai – į krepšį nežiūrintiems amerikiečiams

Nuotr.: „BasketNews.lt“/D.Lukšta

Kauno „Žalgirio“ (7-11) pralaimėjimų serija Eurolygoje prasitęsė iki keturių. Kauniečiai Stambule 61:78 pralaimėjo prieš vietos „Fenerbahče“ (16-2) krepšininkus.

„Žalgiris“ nesulaikė varžovų dueto – Kosto Slouko ir Jano Vesely. Graikas visus savo 14 taškų pelnė pirmoje rungtynių pusėje ir taip pat atliko 6 rezultatyvius perdavimus bei surinko 21 naudingumo balą. Čeko sąskaitoje dvigubas dublis: 13 taškų (6/7 dvit., 1/2 baud.), 12 atkovotų kamuolių ir 26 naudingumo balai.

Lietuvos čempionų gretose vienintelis Brandonas Daviesas surinko dviženklį taškų skaičių. Vidurio puolėjas per 24 minutes pelnė 12 taškų (5/11 dvit., 2/2 baud.), atkovojo 3 kamuolius, tiek pat kartų perėmė kamuolį, 4 sykius suklydo ir surinko 10 naudingumo balų.

„BasketNews.lt“ žurnalistas Jonas Lekšas įvertino „Žalgirio“ krepšininkų pasirodymą dvikovoje su Eurolygos vicečempionais.

Paulius Jankūnas – 7,5 balo

24 min., 9 tšk. (2/5 dvit., 5/6 baud.), 5 atk. kam., 2 rez. perd., 5 išpr. praž., 13 naud. balai.

Nuotr. „BasketNews.lt“/D.Lukšta

Kapitonas buvo vienas iš poros šviesulių pirmoje rungtynių pusėje. Tik Pauliaus dėka ir gudriai išprovokuotomis pražangomis „Žalgiris“ neleido varžovams pradėti triuškinimo. Taip, gynyboje Jankūnas porą kartų suvėlavo, bet ketvirtadienio vakarą jis jau buvo panašesnis į tą Paulių Jankūną, kuris praėjusį sezoną buvo išrinktas į antrąjį geriausių Eurolygos krepšininkų penketą.

Laurynas Birutis – 7 balai

7 min., 7 tšk. (3/3 dvit., 1/1 baud.), 1 atk. kam., 1 kld., 7 naud. balai.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Laurynas labai puikiai atrodė pirmoje mačo dalyje, kai pakeitė greitai pražangų prisirinkusį Daviesą. Balas galėtų būti dar aukštesnis, jei Birutis aikštėje būtų praleidęs daugiau minučių, nes vidurio puolėjas praleistą laiką aikštėje išnaudojo tikrai puikiai. Norėtųsi dažniau matyti tokį drąsų jaunojo talento žaidimą.

Nate'as Woltersas – 6,5 balo

24 min., 8 tšk. (4/6 dvit., 0/1 trit.), 2 rez. perd., 3 kld., 5 išpr. praž., 9 naud. balai.

Nuotr. „BasketNews.lt“/D.Lukšta

Rungtynių žaidėjas Jan Vesely Taškai 13 Naudingumas 26 Atkovoti kamuoliai 12 Rezultatyvūs perdavimai 3

Galima pagirti Woltersą už jo agresiją, nors ir ne visada pavykdavo sėkmingai užbaigti atakas, tačiau vaizdas aikštėje buvo panašesnis į sezono pradžioje gynėjo demonstruotą formą. Kai Nate'ui pavyksta draskyti priešininkų gynybą, lengviau pasidaro ir kitiems komandoms draugams, o tai yra labai svarbu, nes pastaruoju metu „Žalgirio“ puolimas yra tapęs labai statiškas, kai dauguma atakų pasibaigia žaidimu nugara į krepšį.

Brandonas Daviesas – 6 balai

24 min., 12 tšk. (5/11 dvit., 2/2 baud.), 3 atk. kam., 3 per.kam., 2 kld., 4 praž., 10 naud. balų.

Nuotr. „BasketNews.lt“/D.Lukšta

Pirmoje mačo dalyje Brandonas prisirinko kvailų pražangų, o tai apribojo jo minutes iki minimumo. Antroje rungtynių pusėje Daviesas jau žaidė naudingai ir nugara į krepšį atakavo varžovų aukštaūgius. Kartais vidurio puolėjas per ilgai užsižaidžia su kamuoliu, o dėl to „Žalgirio“ puolimas tampa lengvai nuspėjamas bei statiškas. Kitas dalykas, kai centras gauna kamuolį ant ūselio, jis dažnai pritraukia du gynėjus, tačiau komandos draugai tuo metu būna per daug pasyvūs, kad iš to pavyktų išpešti naudos.

Edgaras Ulanovas – 5,5 balo

28 min., 4 tšk. (1/4 dvit., 2/3 baud.), 4 atk. kam., 3 rez.perd., 2 per.kam., 1 kld., 8 naud. balai.

Šiandien Edgaro žaidimas nugara į krepšį visai neveikė. Porą kartų Ulanovas pats neužbaigė sėkmingai savo metimų, o kitus kartus tiesioginiai oponentai jam neleido užsiimti geros pozicijos ir krepšininkas per aukštai priimdavo kamuolį. Tiesa, puolėjo žaidime galima įžvelgti ir pozityvių dalykų – lengvasis kraštas nevengia naudotis savo stiprybėmis puolime bei dažniau žiūri į krepšį, jei lygintume su žaidimu pirmajame reguliariojo sezono rate.

Artūras Milaknis – 5 balai

24 min., 6 tšk. (0/1 dvit., 2/4 trit.), 1 per. kam., 1 kld., 3 naud. balai.

Artūras porą kartų puikiai sureagavo komandinėje gynyboje bei laiku atėjo į pagalbą, tačiau asmeninėje gynyboje padarė nemažai grubių klaidų prieš Mahmutoglu. „Žalgirio" žaidime labai pasigendame tolimų metimų, todėl kiekvienas toks tritaškis, kaip šiandien Milaknis pataikė po stagerio, kauniečiams yra gyvybiškai svarbus.

Rokas Jokubaitis – 5 balai

11 min., 2 tšk. (1/2 dvit., 0/2 baud.), 1 rez. perd., 2 kld., 2 išpr. praž., 1 naud. balas.

Rokui yra sunku, nes priešininkai, žinodami jo jauną amžių ir patirties trūkumą, stengiasi spausti gynėją nuo galinės linijos, tačiau Jokubaitis su tuo neblogai tvarkosi. Įžaidėjas porą sykių suklydo bei kartą per ilgai užsibuvo su kamuoliu, tačiau pademonstravo drąsą, kai užtikrintai prasiveržė po krepšiu bei pakabino ore kamuolį Daviesui. Rokui pasitikėjimo savo jėgomis tikrai netrūksta ir jis įrodė, kad gali sulaukti trenerio Šarūno Jasikevičiaus pasitikėjimo svarbiomis minutėmis.

Aaronas White'as – 4,5 balo

21 min., 5 tšk. (2/4 dvit., 1/2 baud.), 2 atk. kam., 4 naud. balai.

White'as šiandien buvo blankus tiek gynyboje, tiek puolime. Puolėjas porą kartų buvo sustabdytas varžovų blokais, o gynyboje leido tiesioginiams oponentams šeimininkauti po lenta bei pikenrolo situacijose nespėjo agresyviai išeiti ant Slouko.

Marius Grigonis – 4 balai

16 min., 6 tšk. (2/5 dvit., 2/2 baud.), 4 atk. kam., 2 rez. perd., 2 kld., 5 naud. balai.

Grigonis labai prastai pradėjo dvikovą ir priėmė kelis blogus sprendimus iš eilės. Antroje mačo dalyje jau išvydome porą gerų Mariaus reidų bei užtikrintesnį žaidimą. Kai gynėjas nebūna suvaržytas, jis būna labai naudingas komandai priimdamas teisingus sprendimus, bet jei tik sudvejoja ir sustoja su kamuoliu, pasipila nereikalingos klaidos. Norėtųsi, kad Grigoniui būtų paliekama daugiau vietos improvizacijai Jasikevičiaus puolimo schemose, nes lietuvis yra vienas kūrybingiausių „Žalgirio" krepšininkų, o tai padėtų išjudinti statišką žaidimą.

Thomasas Walkupas – 2 balai

12 min., 0 tšk. (0/0 met.), 1 atk. kam., 1 rez. perd., 1 per. kam., 4 naud. balai.

Ar matėte Walkupą aikštėje? Gynėjas žaidė 12 minučių, tačiau per tą laiką net nepažiūrėjo į krepšį. Kai Thomasas yra toks pasyvus ant perimetro, tai dar labiau apsunkina „Žalgirio" užduotis puolime. Gynyboje taip pat nebuvo toks patikimas ramstis, kokį jį esame įpratę matyti. Įsiminė epizodas, kai Mahmutoglu gražiu savo judesiu amerikietį paliko už nugaros ir pelnė lengvus taškus iš po krepšio.