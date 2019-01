Jasikevičiaus pagyros – vadžias puolime perėmusiam Jokubaičiui

Nuotr.: „BasketNews.lt“/D.Lukšta

Kauno „Žalgiris“ du kėlinius žaidė tokį krepšinį, kokį norėtų matyti Šarūnas Jasikevičius. Bėda ta, kad rungtynės trunka keturis, o ne du kėlinius.

Po pralaimėjimo Stambule, kur kauniečiai 61:78 nusileido „Fenerbahče“ ekipai, treneris Jasikevičius sakė esąs patenkintas tik tuo, ką pamatė po ilgosios pertraukos.

„Galvoju, kad „Fenerbače“ fiziniu žaidimu mus išmušė iš bet kokio krepšinio. Mes nesukuriame nieko, bet galvoju, kad pirmoji pusė buvo problematiška dėl kontakto lygio. Jie buvo žymiai fiziškesni, liaudiškai tariant luposi, mes tą pradėjome daryti tik nuo trečio kėlinio. Antroji pusė buvo tikrai graži, galvoju, pasidarėme rungtynes, kai atėjome iki 7 taškų. Paskui sekė dvi psichologinės klaidos, kurias rungtynes nukėlė į 12 taškų ir buvo sunku.“

„Kiekvieną sykį, kai norėdavome įvesti kamuolį į baudos aikštelę, nesugebėjome to padaryti, o „Fenerbahče“ tą padarydavo labai lengvai. Fiziškumo lygis buvo labai skirtingas, – tęsė treneris. – Momentais buvo ir meistriškumo skirtumas. Jie visgi daug metų žaidžia kartu ir juos čia nugalėti yra labai sunku.“

Apie Jokubaičio žaidimą antroje mačo dalyje: „Jį pasirinkome dėl objektyvių priežasčių, kadangi nelabai daug ką išgavome iš kitų įžaidėjų. Rokas kiekvieną sykį, kiek žaidė pikenrolą, sugebėjo suprasti, ką norime iš tų situacijų, kiekvieną sykį jis su kamuoliu įėjo labai giliai, kas yra, mano manymu, yra pati didžiausia krepšinio esmė – su kamuoliu eiti į baudos aikštelę. Aš galvoju, jo pasirodymas buvo nuostabus.“

Rungtynių žaidėjas Jan Vesely Taškai 13 Naudingumas 26 Atkovoti kamuoliai 12 Rezultatyvūs perdavimai 3

Apie Jokubaičio ir Waltono roles: „Galvoju, kad mums reikia visų žaidėjų. „Žalgiris“ nėra komanda, kuri gali prarasti tiek daug žaidėjų ir to nepajausti. Yra su kuo žaisti, tik reikia eiti ir kautis bei nenusileisti fiziniu kontaktu. Nes jeigu mažiau talentinga komanda nusileidžia noru ir fiziniu kontaktu, ji neturi absoliučiai jokių šansų.“

Apie Wolterso ir Jankūno indėlį: „Šiandien matėme labai daug gerų dalykų antroje pusėje, ypač iš Nate’o, kuris irgi jau rodė agresiją, ir manau, Paulius turėjo puikias rungtynes ir buvo vienintelis iš tų, kurie pirmoje pusėje davė atsaką varžovams, kovojo dėl kiekvieno centimetro, o paskui, trečiame kėlinyje, nuo Pauliaus noro užsikūrė komanda.“

Apie Deono Thompsono situaciją: „Galvoju, kad nėra dar tikslo jį mesti. Jis yra neblogos fizinės formos, žaidęs, klausimas tik kiek greitai perpras sistemą. Šeštadienį laukia treniruotė, kurioje mokysimės sistemą. Čia vos ne nesibaigianti viso sezono dainelė – reikia laiko.“

Apie mažą tritaškių skaičių: „Prieš „Fenerbahče“, manau, reikia žaisti labai agresyviai, reikia kurti žaidimą, reikia veržtis, ardyti, nes jie visus suspėja. Mes niekada prieš juos neišsimesdavome labai daug tritaškių. Šiandien buvome per lėti ir kai kuriais momentais jie mums buvo per geri, per fiziškesni, per didesni, o tai kažkiek keista, nes „Fenerbahče“ nežaidė daug minučių su Kaliničiumi, kuris mums pridaro daug problemų ir sujaukia daug mūsų puolimo planų.“