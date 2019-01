Beveidis „Žalgiris“: pusvalandį pamiršti tritaškiai ir ženkliai smukęs rezultatyvumas

Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

Gyvenimas be Leo Westermanno Kauno „Žalgiriui“ kol kas – labai pilkas ir nuobodus. Iškritus prancūzui, „Žalgiris“ Eurolygoje pralaimėjo ketvirtas rungtynes iš eilės ir šiuo metu žaidžia bene labiausiai neįkvepiantį krepšinį per Šarūno Jasikevičiaus erą už „Žalgirio“ vairo.

Dviguba Eurolygos savaitė buvo vainikuota nesėkme Stambule, 61:78 nusileidus vietos „Fenerbahče“ komandai. Taip kauniečiai trečią kartą per pastarąsias ketverias rungtynes nesurinko nė 70 taškų.

Nereiktų visko suversti tik Westermanno traumai – prieš tai žaisti negalėję ir į formą sugrįžtantys Nate’as Woltersas bei Paulius Jankūnas ar dėl operacijos iš rikiuotės iškritęs Antanas Kavaliauskas taip pat yra svarios buksavimo priežastys, o ir paskutiniai trys varžovai yra iš pirmaujančio Eurolygos ketvertuko, – tačiau Leo trūksta. Jo labai trūksta matant, kaip stipriai stringa Derrickas Waltonas ir koks statiškas tapo žaidimas.

Ketvirtadienį treneris Jasikevičius Waltono net nebepakėlė nuo suolo antroje mačo dalyje, nors prieš tai vykusiose rungtynėse sutekdavo jam šansus net po itin prastų atkarpų. Šįkart „Žalgiris“ pirmoje dvikovos dalyje įgijo 14 taškų deficitą, o Waltono +/- per 7 minutes buvo -7.

Vietoje jo Rokas Jokubaitis po ilgosios pertraukos žaidė 11 minučių ir po dvikovos sulaukė trenerio pagyrų už sėkmingai organizuotą žaidimą.

„Rokas kiekvieną sykį, kiek žaidė pikenrolą, sugebėjo suprasti, ko norime iš tų situacijų, kiekvieną sykį jis su kamuoliu įėjo labai giliai, kas, mano manymu, yra pati didžiausia krepšinio esmė – su kamuoliu eiti į baudos aikštelę, – sakė Jasikevičius. – Aš galvoju, jo pasirodymas buvo nuostabus.“

Rungtynių žaidėjas Jan Vesely Taškai 13 Naudingumas 26 Atkovoti kamuoliai 12 Perimti kamuoliai 2

Tiesą pasakius, tai – labai avansu sakomi geri žodžiai. Taip, Jokubaitis žaidimą įsuko geriau nei Waltonas, kuris vis dar neranda balanso tarp atakavimo ir perdavimo, tačiau ir su Roku kalnai nebuvo verčiami.

Jį kelis kartus paspaudęs Kostas Sloukas išmušė iš žaidimo organizavimo ir kartą išprovokavo klaidą. Prasiveržęs į dešinę, jaunasis gynėjas atakavo kaire ranka, nors situacija prašėsi metimo iš dešinės. Jis taip pat prametė abi baudas ir nepataikė iš po krepšio, atsikovojęs kamuolį puolime.

Dėl tokių dalykų pasirodymas vargiai gali būti nuostabus, tiesiog lūkesčiai dėl aštuoniolikmečio įžaidėjo yra kur kas žemesni nei krepšininko, kuris žaidė NBA.

Kitas buvęs NBA įžaidėjas, Nate’as Woltersas, po truputį įsibėgėja po prieš mėnesį patirtos čiurnos traumos, tačiau jis yra pavojingesnis atakuodamas krepšį pats, nei rasdamas komandos draugą. Stambule Woltersas jau priminė apie save, kai kelis kartus terorizavo varžovus baudos aikštelėje, tačiau tuo pačiu švystelėjo itin netaiklų tritaškį, kai liko visiškai laisvas pirmojo kėlinio pabaigoje.

„Žalgiriui“ tai buvo trečiasis išmestas tolimas metimas rungtynėse (pirmuosius du metė Artūras Milaknis, pirmąjį pataikė) ir po to šis žaidimo komponentas iš kauniečių puolimo dingo nesuvokiamam laikui. 26 minutes nebuvo išmestas nė vienas tritaškis.

26 minutes!

Iš viso „Žalgiris“ išmetė vos 6 tritaškius, iš kurių paskutinysis, Mariaus Grigonio, buvo paleistas prieš pat finalinę mačo sireną.

„Tai – neįtikėtinas skaičius, – paklaustas apie tokį tritaškių tankumą, atsakė Woltersas. – Jų spaudimas išmušė mus, galbūt perdavėme kamuolį kelis kartus užuot metę, galbūt per daug veržėmės, bet sunku pasakyti, neperžiūrėjus įrašo.“

6 išmesti tritaškiai yra mažiausias toks skaičius per pastarąjį dešimtmetį Eurolygoje. Mažiau 2009 metų vasarį išmetė Tel Avivo „Maccabi“ (5). Po to ta pati „Maccabi“ buvo išmetusi 6 tolimus metimus 2012 metų sausį, o tokį pat rodiklį užfiksavo ir „Žalgiris“ 2016 metų sausį mače su Pirėjo „Olympiakos“.

„Prieš „Fenerbahče“, manau, reikia žaisti labai agresyviai, reikia kurti žaidimą, reikia veržtis, ardyti, nes jie visur suspėja. Mes niekada prieš juos neišsimesdavome labai daug tritaškių“, – sakė Jasikevičius.

Galbūt taip, bet 26 minutes nė vieno tritaškio?

„Mes nežiūrime, kiek išmetėme, kad trūksta 10 tritaškių ar kažkiek, – sakė Jankūnas. – Žaidžiame žaidimą pagal priešininko silpnąsias puses, vienas rungtynes po krepšiu, kitas – ant metikų. Nežinau, kodėl visi laukia, kad tas tritaškių skaičius būtų didesnis. Paprasčiausiai yra žaidimo planas ir taip žaidžiame.“

Bėda ta, kad „Žalgiris“ kitaip žaisti nelabai ir gali. Metikų trūkumas tokiose rungtynėse (ir iškritus Westermannui) bado akis ir nenuteikia optimistiškai.

Woltersas yra blogesnis snaiperis nei Kevinas Pangosas ar Vasilije Micičius, Waltonas apskritai nežiūri į krepšį, o dėl Thomaso Walkupo jau būtų galima skelbti tarptautinę paiešką. Puolime jis praktiškai visą sezoną yra nematomas, o pastaruoju metu nieko ypatingo nenuveikia ir gynyboje.

„Šnekėjome su juo, kad visų pirma jis turi išsikovoti savo minutes gynyba ir (iš jo) reikia daugiau, – apie Walkupą sakė Jasikevičius. – Jis stengiasi, dirba, bet galų gale aikštelėje viską lemia rezultatai ir konkretūs pasirodymai.“

Kovoti prieš geriausią Eurolygos komandą kauniečiai bandė per baudos aikštelę.

Antrajame kėlinyje „Žalgiris“ žaidimą organizavo per Edgarą Ulanovą. Nors jo bandymai centruoti prieš tiesioginį oponentą ne visada pavykdavo, tačiau vėliau Ulanovo prasiveržimai ištampydavo gynybą ir sukurdavo taškus.

Trečiajame kėlinyje darbo baudos aikštelėje ėmėsi Brandonas Daviesas, kuris dėl trijų ankstyvų pražangų pirmoje mačo dalyje rungtyniavo vos 5 minutes ir tik du kartus metė į krepšį.

Du sėkmingi Davieso epizodai puolime ketvirtojo kėlinio pradžioje inicijavo spurtą, po kurio „Žalgiris“ priartėjo iki 7 taškų. Visgi tada Melihas Mahmutoglu pelnė 5 taškus iš eilės ir Jasikevičius paprašė minutės pertraukėlės bei tiesiogine žodžio prasme nusilenkė prieš Željko Obradovičių. Tai buvo trenerio neviltį atspindėjęs epizodas, po kurio „Žalgiris“ nebeatsitiesė.

Strigusio puolimo mače su „Fenerbahče“ būtų galima nesureikšminti – visgi ši komanda yra geriausiai besiginanti Eurolygoje, o jos žaidėjų dydis ir rankų ilgis yra tokie, kad aikštelė jų varžovams tarsi tampa mažesnė. Janas Vesely baudos aikštelėje apskritai atrodo kaip aštuonkojis, savo galūnėmis užkamšantis visas gynybos spragas.

Visgi pastarųjų ketverių rungtynių tendencijos yra per ryškios, jog nesinorėtų šauktis Westermanno. Per pirmąsias 14 sezono rungtynių, kai Westermannas dar žaidė, kauniečiai visada pasiekdavo 70 taškų ribą, o jų taškų vidurkis buvo 82,5. Paskutinių ketverių rungtynių vidurkis, žaidžiant be Leo, yra 66.

„Jis prieš tą traumą buvo įgavęs labai gerą formą, galima sakyti, senasis Leo buvo grįžęs, – sakė Jankūnas. – Pasitikėjimas, taiklumas, perdavimai, komandos valdymas buvo tokie, kokį nori matyti treneriai ir mes, žaidėjai, džiaugėmės dėl jo. Bet jis iškrito, Nate’as grįžo po traumos, žaidimo ritmo dar taip nejaučia, Derrickui su Roku sunkiau vadovauti komandai, nes juos iš karto spaudžia. Be abejo, yra sunku.“

„Turime užkamšyti Leo paliktą vietą ir žaisti geriau, – sakė Woltersas. – Reikia pelnyti daugiau lengvų taškų, nes dabar kiekvienoje atakoje turime kautis dėl visko. Esame įstrigę ir turime tai išspręsti.“

Per šią keturių pralaimėjimų seriją „Žalgiris“ nusileido trims komandoms, kurių turnyrinėje lentelėje nebepavys. Kur kas svarbesnė ketverių rungtynių atkarpa laukia per artimiausias keturias savaites.

Kauniečiai kitą savaitę namie priims Atėnų „Panathinaikos“, o po to žais trejas iš eilės rungtynes išvykose – su Milano „AX Armani Exchange“, Maskvos srities „Chimki“ ir „Barcelona“.

Visos šios komandos yra tiesioginės konkurentės dėl 7-8 vietų turnyrinėje lentelėje ir šios dvikovos nulems „Žalgirio“ galimybes žaisti antroje balandžio pusėje.

Kad ir kaip jo trūktų, ir per šią atkarpą „Žalgiris“ turės verstis be Westermanno. Iš peklos komandą turės traukti tie, kurie yra sveiki.