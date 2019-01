Dviženklį deficitą panaikinusios „Pieno žvaigždės“ skėlė antausį „Neptūnui“

Praval

Va čia tai žiauru, kas pasidarė Neptūnui per paskutines 2 savaites nesuprantama, nebent žiauriai per šventės užpylė žaidėjai, nes kito paaiškinimo neturiu. Visos tos pergalės prieš žalgirį ar rytą šiandien nublanko, kai prieš porą savaičių lkl tvirtai 2 vietoj sėdėjo, čl lygoj turėjo gerus šansus žengti į kitą etapą, dabar viską prarado, paskutinis peilis būtų nepatekimas į KTM, žiūrint į dabartinį žaidimą, nieko keisto ir nebūtų, jeigu nepatektų. Kai dar prieš savaitę buvo vilčių, kad Gailius gali papildyti komandą, o dabar net nebūtų dėl ko žaisti, nebent laukti sezono pabaigos dėl lkl. Šiandien tiek treneris, tiek žaidėjai buvo silpnesni lyginant su ppž. Per anksti Maksvytį čia visi iškėlė, jeigu net žaidėjų nenuteikia rungtynėms.