Micičius: „Jasikevičius savyje turi kažką ypatingo“

Tarpsezoniu Kauno „Žalgirio“ ekipą palikęs ir rungtyniauti į Stambulo „Anadolu Efes“ klubą išvykęs serbas Vasilije Micičius kol kas Eurolygos turnyre demonstruoja geriausią krepšinį savo karjeroje.

Trumpam sugrįžęs į Kauną sužaisti rungtynių prieš buvusius komandos draugus 25-erių metų 197 cm ūgio žaidėjas sutiko pasidalinti savo mintimis su kiekvieną sekmadienį nuo 10.30 val. TV6 eteryje rodoma laida „Sekmadienis su Kauno „Žalgiriu“.

„Praėjusio sezono pradžioje turėjau nelengvą situaciją „Žalgiryje“ – negalėjau būti kartu su komanda pasiruošimo sezonui metu. Šaro treniruojamoje komandoje labai svarbu pereiti pasiruošimo sezonui etapą, kuomet gali susipažinti su treneriu ir bandyti suprasti jo keliamus tikslus, – pasakojo Micičius. – Stengiausi iš visų jėgų pritapti prie komandos. Treneris stengėsi palengvinti šį procesą organizuodamas bendrus komandos susirinkimus ir individualius pokalbius apie krepšinį ir jo idėjas. Tai padėjo, ir antroji sezono dalis buvo tikrai gera, o aš žaidžiau geriausią savo krepšinį sezone.“

Kaune Micičius Eurolygos turnyre rinkdavo po 7,7 taško bei atlikdavo po 4,2 rezultatyvaus perdavimo. Po solidaus asmeninio sezono bei patekimo į Eurolygos finalo ketvertą Belgrade, pasibaigus sezonui universalusis gynėjas pasirinko „Anadolu Efes“ ekipos pasiūlymą.

„Prieš šį sezoną ieškojau klubo, kuris man suteiktų minučių ir kaip įmanoma daugiau laisvės kuriant žaidimą. Manau, praėjusiame sezone išmokau daugiausiai krepšinio subtilybių savo karjeroje. Tai buvo toks sezonas, per kurį išmokau tiek, kiek per prieš tai buvusią 10 metų patirtį su treneriais. Todėl ieškojau klubo, kuriame galėčiau visą tai pritaikyti praktikoje ir pademonstruoti“, – savo naujos komandos pasirinkimo motyvus paaiškino Micičius.

Žaidimas naujojo komandoje sutapo ne tik su geriausiais serbo asmeniniais karjeros rodikliais, bet ir puikiu „Anadolu Efes“ klubo žaidimu turnyre. Lapkritį Stambulo komanda iškovojo 5 pergales iš eilės, o sėkmingai komandos žaidimui vadovavęs Micičius pirmą kartą karjeroje tapo naudingiausiu Eurolygos mėnesio krepšininku.

„Tą mėnesį, kuomet Eurolygoje buvau pripažintas geriausiu, svarbiausia, jog gerai sekėsi ir mano komandai. Nemanau, kad mano asmeninė statistika buvo kažkuo itin išskirtinė, bet mano žaidimas buvo geras kalbant apie įvairius aspektus – gerai dirbau gynyboje, saugodavau svarbiausius varžovų žaidėjus, rinkau gerą taškų vidurkį, skirsčiau nemažai rezultatyvių perdavimų. To užteko mano klubui, jog pademonstruotume pergalių seriją“, – teigė Micičius.

Šiame sezone buvęs žalgirietis stebina ir puikiu pataikymu iš tolimos distancijos. Nors rungtyniaudamas „Žalgiryje“ serbas nevengdavo atakuoti iš toli, tačiau fiksavo vidutinišką – 35 procentų pataikymą. Jau per 18 rungtynių 2018–2019 m. sezone krepšininkas yra išmetęs (76 prieš 62) ir įmetęs (35 prieš 22) daugiau tritaškių nei per visą sezoną Kaune. Micičius šiuo metu fiksuoja solidų 46,1 procento pataikymą iš tolimos distancijos.

„Pastaruosius 5-6 savo karjeros metus labai dirbau ties pataikymo iš toli procento gerinimu. Žinau, kad šiuolaikiniame krepšinyje labai sunku funkcionuoti be gero pataikymo iš distancijos. Ypatingai, jeigu esi daug perdavimų skirstantis įžaidėjas. Be tritaškių tavo žaidimas tampa ribotas, esi mažiau naudingas aikštėje. Ties tritaškių pataikymu dirbu kasdien. Tą dariau ir praėjusiame sezone. Tiesa, praėjusiame sezone to nebuvo galima lengvai realizuoti per rungtynes. Manau, kad sezono pabaigoje pataikiau keletą labai svarbių tritaškių, pavyzdžiui, LKL finalo serijoje prieš Vilniaus „Rytą“, – pasakojo krepšininkas.

Kalbai pasisukus apie Kauno „Žalgirį“ Micičius gyrė ekipos sudėtį, tačiau greitai konstatavo negailestingą tiesą – demonstruoti stabilesnį žaidimą stipriausiame klubiniame krepšinio turnyre žalgiriečiams trukdo traumų virusas.

„Šarūnui Jasikevičiui trūksta tų žaidėjų, kurie žino jo sistemą. Šiam treneriui labai svarbu, jog krepšininkai žinotų sistemą. Mano nuomone, Jasikevičius turi kažką ypatingo savyje. Jis sugebės ištverti šiuos sunkumus, nes yra labai atsidavęs krepšiniui. Jis moka išsireikalauti tiek daug smulkių aspektų iš naujokų. Jie tai išmoks, ir su laiku žaidėjai taps geresni. Neturiu jokio nerimo dėl „Žalgirio“, – užtikrintai kalbėjo Micičius.