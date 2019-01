Neeilinė transformacija: kaip Eurolygoje nespindėjusio latvio žvaigždė sužibo NBA?

Nuotr.: AFP – Scanpix

Nuotr. AFP – Scanpix

Sezono pradžioje buksavusi Bruklino „Nets“ šiuo metu yra pakilime. Komanda laimėjo 13 iš pastarųjų 18 rungtynių, o prie šios sėkmės svariai prisidėjo dar menkai kam žinomas NBA pirmametis, latvis Rodions Kurucs.

Praėjusių metų naujokų biržoje 40-tuoju šaukimu pasirinktas lengvasis kraštas šiame sezone yra lyg išsigelbėjimas „Nets“ klubui, mat puikiai pakeičia lapkričio 12 dieną traumą patyrusį, iki tol komandą į priekį vedusį Carisą LeVertą.

Kurucso serija prasidėjo gruodžio 1-ąją, kai po devynerių rungtynių paieškų komandos treneris Kenny Atkinsonas pagaliau atrado, kuo pakeisti ilgam laikui iškritusį LeVertą. Gruodį latvis sužaidė 14 rungtynių, o net 9 iš jų pradėjo starto penkete. Tuo metu per spalį ir lapkritį krepšininkas galimybę pasireikšti gavo tik 7 susitikimuose.

Pirmojo žiemos mėnesio statistika kalba pati už save. Gruodį 206 centimetrų ūgio Rodions vidutiniškai per 23 minutes metė po 9,8 taško, atkovojo po 3,8 kamuolio, o iš žaidimo atakavo 47,3 procentų taiklumu, kai rudens mėnesiais aikštėje praleisdavo po 11,7 minutės, rinkdavo po 6,6 taško ir sugriebdavo po 3 kamuolius.

Kai Bruklino ekipa per dvi savaites suklupo aštuonis sykius iš eilės, atrodė, jog 2018-2019 metų sezonas ir vėl reikš „Nets“ vilkimąsi turnyrinės lentelės dugne. Apie tai bylojo ir „Barclays Center“ arenos lankomumas, kuris šios nesėkmingos serijos metu kritęs buvo gana ženkliai.

Ir taip paskutinėje lygos vietoje lankomumo atžvilgiu esančią „Nets“ komandą per šešerias to laikotarpio namų rungtynes vidutiniškai stebėdavo 13,006 fanai, kai šio sezono lankomumo vidurkis Brukline yra 14,219 žiūrovų.

Visgi jau dabar galima teigti, kad iš Rytų konferencijos dugno besirutuliojančios ir traumų išretintos Bruklino komandos atradimu tapęs Kurucs jau viršijo jam keltus lūkesčius.

20-metis į NBA atvyko iš Ispanijos, kurioje praėjusį sezoną atstovavo katalonų „Barcelona“ klubui. Tiesa, jo žaidimas buvo labiau nei simbolinis – per du sezonus Kurucs ant Eurolygos parketo išbėgo penkiuose mačuose, per kuriuos bendrai sužaidė 6 minutes ir 30 sekundžių bei pelnė 2 taškus.

Tai buvo antroji jo profesionalo karjeros stotelė Europoje. Prieš tai, dar 2012-2015 metais, lengvasis krašto puolėjas vilkėjo gimtosios Baltijos šalies sostinės – Rygos VEF – ekipos marškinėlius.

Tad kas pasikeitė, jog nuo visiškos rolės neturėjusio krepšininko latvis iškilo iki svarbaus NBA klubo žaidėjo? Atsakymas veikiausiai užšifruotas žaidimo laike, kuris tiesiogiai yra veikiamas komandos trenerio Atkinsono, lengvais rankos mostais rotuojančio savo ekipos krepšininkus. Tiesa, pastaruoju metu atsarginis suolelis su realiai galinčiais padėti žaidėjais buvo taip sutrumpėjęs, kad „Nets“ strategui tekdavo gerai pasukti galvą, kaip išnaudoti turimus klubo narius.

Kurucs visuomet atrodė galintis palikti gerą įspūdį. Jis turi karštą rankelę, jo krepšinio IQ yra aukštesnis nei vidutinis, lyginant su kitais lygos naujokais, jis taip pat puikiai ginasi, ir netgi geriau, nei apie jį buvo teigta prieš sezoną.

Nuotr. Reuters – Scanpix

Šios naujai atrastos savybės pastaruoju metu latviui suteikė didžiulę rolę ir trenerio pasitikėjimą, kuris leido per pirmąsias šešerias rungtynes, pradėtas starto penkete, pelnyti po 12,8 taško, išmetant po 8,5 metimo iš žaidimo, atkovoti po 5 kamuolius, atlikti po 1,2 rezultatyvaus perdavimo bei aikštelėje praleisti net po 27,6 minutes. Maža to, per šiuos susitikimus Kurucs tritaškius metė net 41,2 procentų taiklumu.

Latvis taip pat įrodė galintis žaisti gynyboje ne tik prieš savos pozicijos oponentą, tačiau ir prieš aukštesnį puolėją ar žemesnį, bet staigesnį gynėją.

Apie padidėjusį Atkinsono pasitikėjimą užsiminė ir pats krepšininkas. Po vienų pergalingų rungtynių prieš Filadelfijos „76ers“, nuo kurių ir prasidėjo minėtoji devynių rungtynių pergalių serija, latvis atskleidė besidžiaugiantis komandine dvasia rūbinėje bei jam suteiktomis galimybėmis.

„Atkinsono pasitikėjimas man reiškia labai daug, nes prieš tai aš neturėjau trenerio, kuris manimi pasitikėtų. Dabar jis pasitiki, kaip pasitiki ir komandos vyrukai, o tai suteikia papildomos energijos dirbti kiekvieną dieną ir iš savęs išspausti maksimumą. Taip sakau tik dėl to, kad niekada gyvenime neturėjau tokios komandos, tokio kolektyvo, kuris leistų eiti ir dirbti su malonumu“, – atviravo Kurucs.

Įdomu tai, jog „Nets“ šį vyruką nusižiūrėję buvo jau keletą metų, o susitarimai tarp „Barcelonos“ ir Bruklino ekipos šią vasarą užtruko taip ilgai, jog latviui netgi teko atidėti planus dėl žaidimo NBA vasaros lygoje. Galiausiai buvo nuspręsta, jog už Atlanto esantis klubas Katalonijos komandos valdybai sumokės 750 tūkstančių JAV dolerių išpirką ir įgis visas teises į jaunąjį Kurucsą.

Vienas garsiausių ESPN apžvalgininkų Mike‘as Schmitzas 2018-ųjų balandį rašė, jog „Barcelona“ tiesiog neleido skautams stebėti latvio rungtynių ar treniruočių, todėl „Nets“ valdybos informavimas galėjo būti keblus.

„Barcelona“ yra žinoma kaip organizacija, turinti griežtą klubo politiką. Jie stengėsi nuslėpti Kurucsą nuo NBA skautų, kurie tik norėjo pamatyti, kaip jis žaidžia svarbias rungtynes. Skautai taip pat nebuvo įleisti į „Barcelona“ treniruotes. Viena NBA komanda netgi infiltravo vietinį skautą, kuris galėtų sekti kiekvienas latvio rungtynes ir bent taip surinkti informaciją apie 20-metį puolėją“, – savo pranešime teigė žurnalistas.

Pastaroji situacija pareikalavo didelio susidomėjimo latviu per jo asmeninę parodomąją treniruotę prieš pat naujokų biržą. Pasak tinklalapio „Draft Express“, tą dieną pirmosiose salės eilėse sėdėjo Bruklino komandos generalinis direktorius Seanas Marksas bei dar bent penki „Nets“ valdybos nariai.

Kaip teigė klubo skautai, Kurucs pasižymėjo geromis kovojimo dėl kamuolių savybėmis, būdingomis aukštesniems, baudos aikštelėje rungtyniaujantiems, krepšininkams. Per pirmąją savo spaudos konferenciją latvis teigė: „Galiu žaisti antruoju, trečiuoju ir ketvirtuoju numeriu. Galiu padaryti tai, ko iš manęs nori treneris.“

Jis taip pat palygino save su žymiais panašių duomenų NBA žaidėjais.

„Man patinka Kevinas Durantas ir Gordonas Haywardas. Manau, kad aš panašesnis į Durantą, nes taip pat esu lieknas ir turiu panašius įgūdžius. Jūs tikrai galite mus lyginti tarpusavyje“, – teigė Kurucs.

Nepaisant padidėjusio populiarumo gimtojoje Latvijoje, Kurucs atskleidė, jog kitą Baltijos šalies atstovą stipriausioje pasaulio lygoje – Kristapą Porzingį – jis yra matęs tik kartą.

„Niekada nežaidžiau prieš Porzingį. Mačiau jį kartą gyvenime, prieš pat jo naujokų biržą 2015-ųjų vasarą. Po to mes niekada nebuvome susitikę. Tikiuosi kada nors kartu su juo ginti Latvijos rinktinės garbę”, – sakė Kurucs, paminėjęs, jog laukia ant NBA parketo po traumos sugrįžtančio Porzingio.