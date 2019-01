Jonas Valančiūnas – apie „Raptors“ šansus žaisti NBA finale, paslaptingą Leonardą ir siautėjantį Dončičių

Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix

Šiuo metu tik psichologiniu palaikymu Toronto „Raptors“ komandai padėti galintis Jonas Valančiūnas akylai stebi savo bendražygių žaidimą NBA arenose ir džiaugiasi vienu po kito skinamu laimėjimu.

Rytų konferencijoje dominuojanti „Raptors“ fiksuoja ilgiausią penkių pergalių seriją NBA ir jau kuris laikas pirmauja lygoje pagal iškovotas pergales (33).

Kanados klubui tampant vis sunkiau sulaikoma jėga, „Raptors“ regima kaip viena iš realiausių Rytų konferencijos kandidačių varžytis NBA finale, kurio 1995 metais įkurta ekipa dar niekada nėra pasiekusi.

„Raptors“ turėjo šansą kabintis 2015-2016 m. sezone, pirmąkart žengusi į Rytų konferencijos finalą, bet jame 2-4 nusileido vėliau čempione po pasakiško žygio tapusiai Klivlando „Cavaliers“ su LeBronu Jamesu priešakyje.

Valančiūnas supranta – šis sezonas „Raptors“ komandai gali tapti lūžiu klubo istorijoje. Visgi prisimindamas karčią pastarųjų dvejų metų patirtį, kai pirmaudama Rytuose „Raptors“ krito prieš „Cavaliers“ konferencijos pusfinalyje, Lietuvos rinktinės centras situaciją vertina atsargiai.

„Iš pradžių reikia tai padaryti, – „Raptors“ šansus papulti į didįjį NBA finalą Vašingtone bendraudamas su tinklalapiu „BasketNews.lt“ vertino Valančiūnas. – Dabar galime šnekėti, gali būti labai daug kalbų apie tai. Reikia tai įrodyti, sužaidėme dar tik pusę sezono. Liko pusė reguliaraus sezono, tada atkrintamosios, kur reikia įrodyti (savo pajėgumą, – aut. past.).

Atkrintamosiose išvis kitas krepšinis. Aišku, jeigu žaisime taip, kaip dabar, tai mes būsime geroje situacijoje. Reikia žaisti taip pat, išvengti traumų ir viską netrukus pamatysime.“

Viena iš „Raptors“ laiminčio krepšinio sudedamųjų – ir pats Valančiūnas, demonstruojantis rekordinį efektyvumą karjeroje. Tarpsezoniu Dwane’ą Casey vyr. trenerio poste pakeitęs Nickas Nurse’as sumažino Valančiūno žaidimo laiką iki mažiausio per karjerą NBA, bet tuo pačiu „Raptors“ lietuviui atrišo rankas.

Septintus metus už Atlanto rungtyniaujantis 26-erių uteniškis per 18,8 minutės fiksuoja rekordinį rezultatyvumo vidurkį (12,8 tšk.), kurį pirmąkart pasiekė 2015-2016 m. sezone, tąsyk vidutiniškai aikštėje praleisdamas po 26 minutes. Anot Valančiūno, svarbiausias yra ne žaidimo laikas, o nuotaikos komandoje – „Raptors“ krepšininkai mėgaujasi Nurse’o schemomis.

„Nebuvau labai prastai išnaudojamas ir anksčiau. Ši sistema gal man labiau tinka, galbūt galiu labiau parodyti, ką sugebu. Gera taip žaisti, – kalbėjo Valančiūnas. – Sistema labai nepasikeitė, nes neatėjo naujas treneris. Jis buvo asistentas šioje sistemoje ir bandė ją įvesti dar pernai – atviresnį žaidimą visiems, jog visi gali padaryti daugiau, sukurti situacijas kitiems. Žaidžiame tikrai neblogai, visiems gera žaisti krepšinį, visi yra įtraukti, turi kažkokias užduotis padaryti aikštelėje ir taip žaisti yra daug fainiau.“

Valančiūnas pagal efektyvumą (PER) „Raptors“ komandoje nusileidžia tik superžvaigždei Kawhi Leonardui, kuris su 27,3 balo yra lyderis komandoje. Lietuvio šis rodiklis siekia 25,1 balo, nors šių dviejų Toronto ekipos puolimo variklių žaidimas laikas skiriasi bene dvigubai.

„Raptors“ organizacijoje švytintis Leonardas per 34,9 minutės vidutiniškai pelno po 27,5 taško, atkovoja po 8 kamuolius ir atlieka po 3,2 rezultatyvaus perdavimo. Visi šie rodikliai – geriausi 27-erių puolėjo karjeroje.

Paskutiniais metais atsisveikinimo dramą San Antonijuje išgyvenęs Leonardas buvo kaltinamas simuliavimu patirta trauma ir kritikuojamas dėl savo egoistiškumo. Dėl savo charakterio neretai NBA bendruomenėje yra apibūdinamas kaip „žmogus – neįmenama mįslė“. Valančiūnas savo akimis įsitikino, jog tai – neeilinė asmenybė.

„Jis – paslaptingas, – šypsodamasis tinklalapiui „BasketNews.lt“ apie savo komandos draugą atsiliepė centras. – Kawhi daug nekalba, bet jis padaro darbą. Tas ir yra geriausia. Jis gerai žaidžia, yra darbininkas, atiduoda viską, nori laimėti. Toks ir turi būti lyderis. Kawhi ir DeMaro DeRozano lyginti negalima, jie abu – labai aukšto lygio žaidėjai. Tiesiog nebūtų teisybė jų vertinti.“

Pagrinde besikoncentruodamas į Rytų konferenciją, Valančiūnas taip pat nelieka abejingas visą NBA sužavėjusio Luko Dončičiaus fenomenu.

Neįtikėtinai žaidžiantis 19-metis ne tik dominuoja tarp pirmenybių naujokų, tačiau ir nuolatos yra lyginamas su ryškiausiomis lygos žvaigždėmis.

JV šį sezoną jau teko sutikti Slovėnijos vunderkindą aikštėje. Šeštajame sezono mače „Raptors“ namuose 116:107 susitvarkė su Dalaso „Mavericks“, bet nuo Dončičiaus kentėjo labiausiai.

Gynėjas per 35 minutes atseikėjo 22 taškus, sugriebė 5 kamuolius ir išdalijo 4 rezultatyvius perdavimus.

„Smagu matyti europietį taip gerai žaidžiantį, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ teigė tame susitikime 17 taškų ir 8 atkovotų kamuolių statistiką surinkęs Valančiūnas. – Tikrai turi aukštą krepšinio IQ, žino, ką daro, pateko į gerą sistemą.

Smagu, kad taip sekasi. Jaunas geras žaidėjas. Manęs tai nelabai stebina, nes jis Europoje buvo labai geras. Galbūt vasarą dar pridėjo, dirbo ir va prašau, kaip ir viskas turi būti.“

Sekmadienio vizito Vašingtone metu suėjo lygiai mėnuo, kai Valančiūnas dėl išnirusio piršto priverstinai iškrito iš rikiuotės. Iš karto po traumos operaciją ištvėręs JV jau prisijungė prie komandinių treniruočių, tačiau jose tautietis kol kas koncentruojasi į individualų darbą, o į kartu plušančius komandos draugus žiūri su pavydu. Monotoniški atsistatymo pratimo „Raptors“ vidurio puolėjui varo nuobodulį.

„Per reabilitaciją turiu dar daugiau veiklos nei žaisdamas krepšinį. Turi dalyvauti rungtynėse, o prieš jas dar įdėti nemažai darbo. Nuobodu tiesiog bėgti pirmyn ir atgal, be jokio veiksmo – tiesiog užsidedi ausines, bėgi ir viskas. Nuobodu treniruotis be pasivaržymo su kitais, – sakė Valančiūnas. – Negaliu dar dirbti su kontaktu, tiktai metimai, kondicija, driblingas, visokie individualūs pratimai, kurie yra be kontakto. Krepšinio aikštelėje darau viską, kas yra be kontakto.

Pagrindinis darbas – bėgimas: greičio pratimai, treniruokliai. Gerai, kad galiu stiprinti ir greitinti kojas. Didžiausias pasiruošimas dabar yra tai, kada išgis mano nykštys, kada medikai leis treniruotis su kontaktu. Tada prireiks kelių dienų treniruočių su kontaktu ir būsiu pasiruošęs žaisti.“

Dvikovoje su „Wizards“ iššvaisčiusi 23 taškų pranašumą, „Raptors“ teko gelbėtis dviejų pratęsimų trileryje. Šalia aikštelės spirgėjęs Valančiūnas emocingai reagavo į kiekvieną lemiamu tapti galėjusį momentą, kol galiausiai sulaukė pergalingo Serge’o Ibakos tolimo šūvio. Toronto komandai tai buvo 15-as mačas paeiliui, kuriame ji po krepšiais neturėjo bokšto iš Lietuvos. Per šią atkarpą Nurse’o treniruojamas klubas fiksuoja pergalių ir pralaimėjimų santykį 10-5.

„Raptors“ specialistą klausimais dėl leidimų vis labiau įsilieti į komandos treniruotes užverčiantis Valančiūnas preliminariai į aikštę turėtų sugrįžti maždaug antrąją vasario savaitę, prieš pat „Visų žvaigždžių“ savaitgalį. Matydamas lietuvio progresą, Nurse’as tikina jaučiantis, jog sugrįžimas gali įvykti kiek anksčiau nei planuota. Pats Valančiūnas savo likimą spręsti palieka „Raptors“ personalui.

„Viskas priklausys nuo gijimo, kaip sugis, kas bus, kai pradėsiu judinti, – aiškino JV. – Dar nėra to jausmo, užtirpęs pirštas. Žiūrėsime, kaip čia bus. Paskui turbūt reikės teipuoti, gal bus kažkoks įtvaras. Kaip medikai lieps.“