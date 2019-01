Treneris, kokio Europa dar nematė: Šarui iššūkį mesiantį Pitino lydėjo FTB dėmesys ir skandalingas romanas

Nuotr.: BNS

„Atsistok sekundėlei“, – spaudos konferencijoje „Barcelona“ klubo atstovo spaudai paprašė Rickas Pitino. Visų nuostabai, Atėnų „Panathinaikos“ treneris suėmė jo ranką ir stipriai stumtelėjo, taip žurnalistams iliustruodamas savo pasakojimą apie atitvėrimus po krepšiu. Tai buvo tipinis amerikiečio šou.

Charizmatiškajam 66-erių Pitino, šiam sezonui įsibėgėjus prie PAO vairo pakeitusiam Xavi Pascualį, tokiu sumanymu puikiai pavyko prisistatyti Europai. Nors minėtoje spaudos konferencijoje treneris dalį žurnalistų prajuokino, o dalį – gerokai nustebino, už Atlanto tai nebūtų joks siurprizas.

NCAA legenda vadinamas Pitino yra puikiai žinomas tiek dėl savo autoriteto bei ypatingų treniruočių metodų, tiek dėl neeilinės asmenybės.

Nereikėtų pamiršti ir visos eilės su juo susijusių skandalų, pradedant tyrimu dėl studentų papirkinėjimo, baigiant į viešumą iškilusiu jo sugulovės reketu.

„BasketNews.lt“ pažvelgė į ryškiausius šį penktadienį Kauno „Žalgiriui“ iššūkį mesiančio Pitino gyvenimo ir karjeros akcentus bei atgarsius iš jo pirmųjų darbo savaičių Graikijoje.

Skandalų sūkuryje

Per savo trenerio karjerą Pitino susikurpė įspūdingą CV. Jo treniruojamos komandos (1996 m. Kentukio ir 2013 m. Luisvilio universiteto) dukart tapo NCAA čempionėmis bei dar penkiskart dalyvavo pirmojo diviziono finalo ketverte.

Be to, amerikietis turi ir nemenką patirtį NBA lygoje – jis dvejus metus stovėjo prie Niujorko „Knicks“ vairo ir ketverius – prie Bostons „Celtics“.

Iš viso nuo 1974-ųjų, kai gavo savo pirmąjį darbą Havajų universitete, Pitino vienokias ar kitokias pareigas užėmė net dvylikoje komandų. 2015 metais jis yra treniravęs ir Puerto Riko rinktinę.

Tačiau šie pasiekimai kuo toliau, tuo labiau blanko prieš skandalus, į kuriuos treneris lyg tyčia vis įsisukdavo.

Vienas pirmųjų sukrėtimų įvyko 2009 metais, kai Luisvilio universitete darbavęsis Pitino užmezgė romaną su komandos personalo nario žmona Karen Sypher.

Tuo metu taip pat vedusį Pitino moteris pradėjo reketuoti, grasindama, kad jei šis jos nelepins prabangiais automobiliais ir didelėmis grynųjų sumomis, istorija iškils į viešumą.

Galiausiai pats Pitino neapsikentė ir kreipėsi į teismą. Jis pripažino, kad po vakarienės restorane santykiavo su Sypher ir vėliau sulaukė šantažo. Sypher buvo nuteista septyneriems metams kalėjimo.

2015 metais treneriui košės privirė kita moteris, buvusi eskorto mergina Katrina Powell. Ji išleido knygą „Laužant šventas taisykles: krepšinis ir eskorto karalienė“.

Knygoje buvo detaliai aprašyti Luisvilyje rengti vakarėliai, kurioje perspektyvūs krepšininkai į komandą vilioti pasitelkiant šokėjas bei žadant jiems finansinį atlygį.

Nors dėl šio skandalo kalčiausias liko viską tiesiogiai organizavęs universiteto krepšinio komandos personalo narys Andre McGee, smarkiai kliuvo ir Pitino.

Treneris buvo apkaltintas savo programos nepriežiūra, o pats Luisvilio universitetas save nubaudė nedalyvaudamas 2016-ųjų NCAA atkrintamosiose.

Paskutinysis didelis Pitino skandalas nuskambėjo visai neseniai – 2017 metais. FTB atliko tyrimą, kuriuo nustatė, jog vienas iš Luisvilio universiteto trenerių potencialiam žaidėjui sumokėjo 100 tūkst. dolerių.

Tokia dosni suma atseikėta tam, kad daug žadantis krepšininkas pasirinktų būtent pastarojo universiteto komandą. Be to, Pitino kaltintas savo žaidėjų įkalbinėjimu bendradarbiauti su „Adidas“ kompanija.

Išplitus šiai informacijai, Pitino žiniasklaidai sakė, kad jam kaltinimai buvo „visiškai šokiravusios naujienos“ ir neigė bet kokį dalyvavimą papirkinėjime.

Tačiau Luisvilio universiteto valdybos tai neįtikino ir Pitino buvo atleistas. Specialistas po skandalo viešai pareiškė, jog baigia karjerą ir krepšinį nebegrįš.

„Sėkmingai praėjau visus melo detektorių testus. Nieko nežinojau nei apie jokius pinigus, nei apie susitarimus su „Adidas“. Kodėl gerai uždirbantis treneris kaip aš rizikuotų tokiais dalykais? Kodėl rizikuotų savo reputacija, palikimu? Tai visiškai nelogiška“, - vėliau komentavo Pitino.

Išleido motyvacinę knygą

Gera iškalba pasižymintis treneris niekada nebuvo tas, kuris mėgsta savo nuomonę pasilaikyti sau. Jis mielai dalija interviu, kalbasi su žmonėmis bei pats pasakoja įvairias gyvenimo detales.

Iki šio Pitino jau yra išleidęs tris autobiografines knygas. 1988 metais jis parašė pirmąją, „Gimęs treniruoti“, kurioje nupasakoja visą savo karjerą iki „Knicks” laikų.

Antroji, „Atkovojimo taisyklės“, pasirodė 2013-aisiais ir Kentukio knygų mugėje tapo pačiu perkamiausiu leidiniu. Pernai išleista ir „Pitino. Mano istorija“, aprašanti visus pastarųjų metų skandalus.

Treneris prieš dvidešimt metų taip pat yra parašęs motyvacinę savipagalbos knygą, kuri vadinasi „Sėkmė yra pasirinkimas“.

Be rašymo, Pitino aktyviai rengia podkastus „The Pitino Press“. Juose aptarinėjamos NBA ir NCAA lygų aktualijos, dažnai kviečiamos garsiausios JAV krepšinio asmenybės.

Specialistas, kadaise pareiškęs, kad „socialiniai tinklai nuodija žaidėjų smegenis“, pats labai noriai juos naudoja.

Daugiausiai trenerio minčių galima išvysti jo „Twitter“ paskyroje, kurioje nuolat publikuojamos ir mintys apie rungtynes, ir įvairios motyvacinės citatos.

Pavyzdžiui, prieš išvyką į Kauną jis pasidalino tokiais žodžiais: „Fundamentalūs dalykai yra raktas. Kiekvienoje situacijoje, į kurią aš ateinu, nesėkmės priežastys nebuvo talento trūkumas ar blogas požiūris.

Tai buvo paprasčiausiai reikalas visose žaidimo dalyse preciziškai patobulinti fundamentalias detales. PAO komanda tikrai sunkiai dirba ir tobulėja. Jie yra geri vyrukai“.

Nauja dvasia Atėnuose

Nors po skandalo Luisvilyje Pitino žadėjo daugiau nesivilkti trenerio kostiumo, sulaukęs ne ką mažiau skandalingo „Panathinaikos“ savininko Dimitro Giannakopoulo skambučio, jis ištarė „taip“.

„Pasirašiau sutartį todėl, kad norėjau priimti iššūkį. Tai pirmas kartas per 41 mano karjeros metus, kai komandą treniruosiu ne nuo sezono pradžios“, - tada kalbėjo amerikietis.

Užsidegimas, su kuriuo Pitino atvyko į naująją komandą, greitai persidavė ir krepšininkams. Pastaruoju metu Atėnuose garsiai kalbama, kad treneris iš esmės pakeitė atmosferą PAO rūbinėje.

Prieš pirmąsias trenerio rungtynes Eurolygoje su Maskvos CSKA klubu, jis savo žaidėjams pasakė: „Visi turite vieno vakaro sutartis. Po mačo galėsite pažiūrėti į veidrodį ir nuspręsti, ar klubas turėtų jas pratęsti.“

Ir iš tiesų, aikštėje visi lakstė taip, tarsi tai būtų jų karjeros vakaras, o „Panathinaikos“ 96:84 nugalėjo CSKA ekipą.

„BasketNews.lt“ žiniomis, intensyvias treniruotes rengiantis iš muštru pasižymintis Pitino yra labai gerbiamas krepšininkų, o ypač jo NCAA pasiekimus vertinančių amerikiečių.

Štai neseniai Atėnų ekipą papildęs gynėjas Seanas Kilpatrickas atskleidė, jog treneris buvo bene pagrindinė jį suviliojusi priežastis.

„Pitino yra nuostabus treneris. Jis yra viena esminių priežasčių, kodėl atvykau rungtyniauti į PAO. Ne kiekvieną dieną sulauksi legendinio trenerio skambučio. Aš nedvejojęs sutikau“, - pasakojo krepšininkas.

Greitai su žaidėjais bendrą kalbą radęs Pitino jiems jau spėjo ir sugalvoti pravardes.

Lukas Lekavičius tapo „Žvaigždžių karų“ veikėju Luke‘u Skywalkeriu, o Thanasį Antetokounmpo – mokslinės fantastikos didvyriu Flešu Gordonu.

Lekavičius apskritai yra vienas iš dažniausiai Pitino dėmesio centre pastaruoju metu atsiduriančių žaidėjų. Treneris jį neseniai lygino su Stephenu Curry.

„JAV šiuo metu mes turime Curry, kuris yra pavyzdys daugeliui vaikų. Jis nėra raumenų kalnas ar ypač aukštas žaidėjas, bet jis gavo šansą ir juo pasinaudojo. Mūsų komanda taip pat turi tokį žaidėją kaip Stephenas ir visi vaikai turėtų lygiuotis į jį. Tai Lukas Skywalkeris.

Kai buvau vaikas, turėjome tokį animacinį filmuką „Galingasis peliukas“. Mūsų galingasis peliukas yra Lekavičius, ir visi vaikai norėtų tapti tokiu, koks yra jis“, - po vienų iš Graikijos lygos rungtynių kalbėjo treneris.

Pitino taip pat nevengė viešai skirti liaupsių kitiems naujiesiems auklėtiniams, Nicką Calathesą ir Ioannį Papapetrou girdamas už ištvermę bei pareikšdamas, kad „tiesiog myli“ Nikos Pappą.

Aikštėje – sava filosofija

Nors Pitino iš savo viešų pasisakymų ir įvairių išsišokimų gali pasirodyti kaip daug laisvės suteikiantis treneris, jis aikštėje turi griežtas, Europos krepšinyje ne visai įprastas taisykles.

Pavyzdžiui, jis pasisako prieš keitimąsi ginamaisiais.

„Pitino nuolat kartoja, kad nuolatinis pasikeitinėjimas yra nesąmonė. Pascualis dažnai naudodavo šį žaidimo elementą, bet Pitino mėgina jį stabdyti.

Kai PAO namuose pralaimėjo „Olympiakos“, žaidėjai keisdavosi gynyboje, matyt iš įpročio, o tai Pitino visiškai nepatiko“, - „BasketNews.lt“ pasakojo graikų žurnalistas George‘as Zakkas.

Be to, Pitino filosofijoje svarbiausia darnaus žaidimo dalis yra ne taškų rinkimas, o kamuolio judėjimas. Dėl to jis pabrėžė – nenorėtų matyti, kaip keturi PAO žaidėjai aikštėje ieško vienintelio Calatheso.

Pascualio laikais tokias situacijas buvo galima pamatyti pakankamai dažnai. „Panathinaikos“ tol sukdavo kamuolį, kol Calathesas prie tritaškio linijos pagaliau atsidurdavo palankesnėje padėtyje.

Viena iš priežasčių yra tai, kad PAO tiesiog neturi daug gerų metikų. Komanda Eurolygoje iš toli atakuoja 30,8 proc. tikslumu, o tai antras blogiausias rezultatas visame turnyre.

Galima spėti, kad būtent dėl to Pitino ir paskambino Kilpatrickui. Savo debiutinėse rungtynėse prieš „Kymi“ jis surinko 20 taškų, iš kurių – 4 pataikyti tritaškiai.

Dar vieną komandos bėdą – prastą kovą dėl atšokusių kamuolių – išspręsti turėtų kitas komandos naujokas, Adreiane‘as Payne‘as.

Patyręs puolėjas turėtų kiek palengvinti „Panathinaikos“ gyvenimą po krepšiais bei praversti du prieš du situacijose.

Realu, kad Payne‘as kartu su Kilpatricku jau pasirodys rungtynėse prieš „Žalgirį“. 8 pergales ir 10 pralaimėjimų turinčiai PAO ekipai mūšis išvykoje bus ypač svarbus.

Įdomu tai, kad šį sezoną Atėnų klubas Eurolygoje iš aštuonerių išvykose žaistų rungtynių nesėkmes patyrė net septyneriose.

Šią svarbią detalę neseniai pabrėžęs Pitino kalbėjo, jog komandos būklės – tiek fizinės, tiek psichologinės – pagerinimas, dabar yra pagrindinė jo užduotis.

„Norėdami patekti į Eurolygos atkrintamąsias, būtinai turime išvykose žaisti gerai. Tai vyrukams didelis išbandymas. Savo koledžo komandoms visada sakiau, kad tikrasis komandos charakteris pasimato būtent žaidžiant išvykose. Privalome patobulėti“, – teigė treneris.