D.J. Seeley sunkiu komandai metu kreipėsi į sirgalius: „Pasitikėkite mumis ir treneriu“

abcdef

nu sitas tikrai normalus legionierius ir gana aukstos klases.kaip rytui tikrai visiskai tinka. pergales oisvykoj pries alba is sitos parodijos tikrai nesitikiu,speju bus sudauzyti apie -20, bet fanus galima uzjaust :D kiekviena sezona visiski su.dai vyksta su tuo rytu. kaip dar ten like tu fanu as jau pradedu neisivaizduot :D apie treneri,jei ji taip dar galima vadint,isvis nera net ka sneket... as dabar Adomaiti vadinsiu Suttono du.xu :DDD