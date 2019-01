Pralaimėjimas, dėl kurio skauda: „Žalgiris“ Milane paleido dar vieną „finalą“

Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

Kauno „Žalgiris“ prieš rungtynes Milane turėjo tiek pat pergalių, kiek ir „AX Armani Exchange“, abi komandos buvo ir yra netoli geriausiųjų aštuonetuko, abiem kovoje dėl ketvirtfinalio kiekvienas laimėjimas yra aukso vertės. Tai buvo lyg finalas. Šįsyk pralaimėtas 70:80.

Sužaidus du trečdalius reguliaraus sezono, Kauno klubas turi 8 pergales ir 12 pralaimėjimų bei užima 11-ąją vietą. Priešais „Žalgirį“ 7-10 vietose esantis kvartetas turi po 9 pergales, tačiau dvi iš ekipų šiandien gali nutolti jau dviem laimėjimais.

Vakar dvikova su Milano ekipa buvo dvigubai skaudi. Žalgiriečiai ne tik neiškovojo svarbaus taško, bet ir prieš Italijos klubą prarado įmestų ir praleistų taškų pranašumą (pirmąsias rungtynes Kaune „Žalgiris“ laimėjo 5 taškais).

Situacija keblėja ir dėl to, jog prieš tris iš keturių artimiausių konkurentų „Žalgiris“ neturi tarpusavio pranašumo.

Lieka 10 rungtynių ir esant tokiai situacijai žalgiriečiams kiekvienos rungtynės yra lyg finalas. Vakarykštis finalas buvo pralaimėtas dėl skylėtos gynybos ketvirtajame kėlinyje.

Sužaidus 32 minutes, „Žalgiris“ pirmą kartą rungtynėse išsiveržė į priekį – 56:54. Į tai „AX Armani Exchange“ atsakė atkarpa 20:9, per kurią Mindaugas Kuzminskas įmetė 11 taškų, ir susitikime buvo padėtas taškas.

„Aš pasigedau tos „Žalgirio“ dvasios ir kovojimo. Skausmingas pralaimėjimas, bet man nepatiko mentalitetas, kas tikrai šį sezoną „Žalgiryje“ yra svarbiausias dalykas. Gal nesupratome, kad čia buvo vienas iš vadinamųjų finalų“, – po rungtynių žinutę komandai siuntė Šarūnas Jasikevičius.

„Ketvirtajame kėlinyje susikūrėme galimybių laimėti, bet padarėme klaidas tada, kai tokiu metu jų daryti negalime, – pažymėjo Nate’as Woltersas. – Tai tęsiasi visą sezoną. Turime tai išspręsti.“

Rungtynių žaidėjas Mike James Taškai 20 Naudingumas 28 Rezultatyvūs perdavimai 9 Perimti kamuoliai 4

Rungtynėse buvo ne viena gera „Žalgirio“ atkarpa. Antrajame kėlinyje net devynias minutes buvo žaidžiama su žemu penketu ir tai davė vaisių. Trečiajame ketvirtyje komanda puikiai dalijosi kamuoliu, nuolat atrasdama laisvą žmogų, ir per kėlinį surinko net 8 rezultatyvius perdavimus.

Iškart po traumos ant parketo grįžęs Nate’as Woltersas žaidė ilgiausiai šį sezoną (33 min.) ir pelnė 17 taškų, o Paulius Jankūnas varžovus baudė pikenpopus užbaigdamas dvitaškiais iš vidutinio nuotolio.

„Taip, pikenpopai šiandien veikė. Vieną dieną geriau – kitą blogiau. Po traumos viskas gerėja. Įeinu į ritmą“, – kalbėjo 14 taškų pelnęs Paulius Jankūnas.

Milano komanda šį sezoną praleidžia daugiausiai taškų visoje Eurolygoje (vid. po 87,2), tačiau dvikovoje su „Žalgiriu“ į jos krepšį buvo įmesta mažiausiai taškų (70).

„Žalgiris“ problemų puolime turi jau eilę rungtynių. Per pastaruosius šešis mačus kauniečiai vidutiniškai pelnė po 69,3 taško ir per šią atkarpą pasiekė vieną laimėjimą. Susiję tai ar ne, bet per šią atkarpą žaisti negali ir Leo Westermannas.

Marius Grigonis, Artūras Milaknis ir Nate'as Woltersas išmetė eilę laisvų tritaškių, tačiau jų šūviai į taikinį pataikė tik tris sykius iš 14.

Pritrūko ir priekinės linijos aukštaūgių Brandono Davieso ir Aarono White'o. Pirmasis pelnė 13 taškų ir sugriebė 7 kamuolius, tačiau antroje mačo pusėje dėl netinkamų sprendimų dažniau laiką leido ant suolo. Tuo metu White'as per 22 minutes įmetė vos du taškus ir nuo pat pirmųjų minučių buvo tarsi nesavas. Jis nesugaudydavo perdavimų ir atrodė tarsi išmuštas iš savo vėžių.

„Nesuradome daug žmonių, ant kurių galėtume kabintis. Aš tikrai nesupratau, kas čia įvyko, ir kodėl mes taip žaidžiame, kur mūsų lyderiai, kur jie buvo pastaruoju metu“, – pažymėjo Jasikevičius.

Visgi svarbiausia treneriui buvo apsiginti, nes tuomet ir užpulti lengviau. Antroje mačo pusėje kauniečiai praleido 46 taškus, kai pirmoje – tik 34. Bendras 80 taškų rezultatas yra 6 taškais mažiau nei „AX Armani Exchange“.

„Šiandien per rungtynes pakeitėme tris gynybos sistemas ir nė viena neveikė. Jau sausio mėnuo, o mes dar neįsisavinome gynybos taisyklių. Man tai yra skaudžiausia. Jeigu iki sausio mėnesio žaidėjai nesupranta mūsų taisyklių, tai aš nepadarau darbo.

„Žalgiris“ Milano komandą gali įveikti tik keliais būdais: turime būti labiau disciplinuoti, turime kovoti už kiekvieną centimetrą ir turime laikytis koncentracijos, bet to neturėjome“, – pripažino Jasikevičius.

Deonas Thompsonas aikštėje praleido tik dvi minutes ir 43 sekundes bei antrojo šanso nesulaukė. Tuo metu Laurynas Birutis apskritai negavo galimybės pasirodyti aikštėje. Aukščiausias „Žalgirio“ krepšininkas pirmajame mače su Milano klubu žaidė tik 9 sekundes.

Nerungtyniavo ir Rokas Jokubaitis, kuris prieš tai gavo šansą septyneriose Eurolygos rungtynėse iš eilės. Antras „Žalgirio“ įžaidėjas Derrickas Waltonas sulaukė septynių minučių, o visą kitą laiką atakoms vadovavo Woltersas.

Šie krepšininkai kovoja dėl savo šansų ir šįkart arba jų negavo, arba sugebėti nepasinaudojo.

Tuo metu Mindaugas Kuzminskas buvo tas žaidėjas, kuris puikiai varžovų gretose puikiai išnaudojo jam skirtas 15 minučių. Didžiulį potencialą turintis krepšininkas Milane kol kas neatsiskleidė, bet vakar „Mediolanum Forum“ buvo užfiksuotas puolėjo blykstelėjimas – 14 taškų ir rungtynių baigtį nusprendę šūviai ketvirtajame kėlinyje.

„Kuzminskas netapo staigmena, – apie vidutiniškai 8,1 taško pelnantį Kuzminską pasisakė Edgaras Ulanovas. – Žmogus įmetė pirmą metimą ir jeigu įmeti lengvus taškus, visada lengviau žaisti. Negalime sakyti, kad jeigu Mindaugas įmes – bus staigmena. Jis žaidžia komandoje, kuri yra labai talentinga ir šiandien buvo jo diena.“

„Jie talentingesni už mus, nepasakysiu jokios paslapties. Vienintelis šansas mums persilaužti per save yra tai suprasti“, – teigė Jasikevičius.

„Žalgiryje“ apie rungtynes, svarbias lyg finalas, buvo kalbama dar prieš du mėnesius, kai Brandonas Daviesas dvikovą su Maskvos srities „Chimki“ pavadino tokia, kurią „privaloma laimėti“.

Panašų nusivylimo kartėlį, kaip ketvirtadienį Milane, „Žalgiris“ jautė ir prieš keturias savaites Las Palme, kai irgi buvo bedančiai puolime ir nusileido vienai blogiausių lygos komandų.

„Finalų“ šį sezoną pralaimėta per daug. Persilaužimui liko paskutinis reguliaraus sezono trečdalis ir „Žalgiris“ gali jaustis dėkingas, kad prieš akis dar turi tiek daug „finalų“. Tik pagaliau juos reikia pradėti laimėti.