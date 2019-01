LKL savaitės apžvalga: pergalių seriją tęsiančios „Pieno žvaigždės“ ir sudėtinga „Juventus“ atkarpa

Nuotr.: BNS Nuotr. BNS Pergales skinanti ir prie Panevėžio „Lietkabelio“ turnyrinėje lentelėje priartėjusios Pasvalio „Pieno žvaigždės“, sudėtingų rungtynių ruožą išgyvenanti Utenos „Juventus“, taškų lenktynės Šiauliuose bei Gyčio Masiulio karjeros rekordas, auklėtinių gynyba nepatenkinti treneriai Dainius Adomaitis ir Kazys Maksvytis – LKL.LT pateikia įdomiausių praėjusios savaitės įvykių apžvalgą. MVP. Antrą savaitę iš eilės naudingiausiu „Betsafe–LKL“ krepšininku tapo Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ atstovas. Praėjusią savaitę juo buvo Žygimantas Skučas, šią – į ketvirtąją pergalę iš eilės pasvaliečius atvedęs Tomas Lekūnas. 25-erių puolėjas labiausiai prisidėjo prie to, kad Aukštaitijos klubas išvykoje 91:82 pranoktų Prienų „Skycop“. Lekūnas pakartojo geriausią karjeros rezultatą ir pergalingame mače surinko 30 naudingumo balų. Puolėjas žaidė 31 minutę, surinko 22 taškus, atkovojo 9 kamuolius bei išprovokavo 6 varžovų pražangas. Po pertraukos reikalus Utenoje sutvarkęs „Žalgiris“. Sausakimšoje arenoje žaidusi Utenos „Juventus“ (8-12) tituluotam varžovui pasipriešinti įstengė du kėlinius – po ilgosios pertraukos aukštesnę pavarą įjungęs Kauno „Žalgiris“ (18-2) pergalę Aukštaitijoje šventė 98:80. Užsivedę uteniškiai solidžiai pradėjo mačą bei iki ilgosios pertraukos dažniausiai buvo pirmaujančių vaidmenyje. Reikalai ėmė keistis trečiajame ketvirtyje, kuomet „Juventus“ neatlaikė „Žalgirio“ pasiūlyto tempo – Marius Grigonis pelnė 9 taškus iš eilės, o svečių pranašumas išaugo iki dviženklio – 64:53. Šeimininkauti Utenoje ėmęs „Žalgiris“ atotrūkį vienu metu buvo padidinęs iki rekordinių 24 taškų, nepaisant to, kad šiame susitikime vertėsi ne tik be Antano Kavaliausko ir Leo Westermanno, bet ir be Brandono Davieso ir Nate‘o Wolterso. „Antroje mačo dalyje „Žalgirio“ gynyba nebuvo ypatingesnė nei pirmoje pusėje, bet tiesiog... Vienas (auklėtinis) padarė klaidelę, kitas klaidelę... Tada varžovai labai greitai pabėgo. Kai „Žalgirį“ paleidi, sunku rasti vidinių jėgų. Patys nuleidome ausis“, – po pralaimėjimo sakė „Juventus“ strategas Žydrūnas Urbonas. „Juventus“ krepšininkams galbūt pritrūko jėgų, nes dar penktadienį vakare Vilniuje kovėsi „Kidy Tour“ Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalyje su Vilniaus „Rytu“. Sunkių rungtynių maratonas uteniškiams nesibaigė – per artėjančias trejas rungtynes „Juventus“ žais su „Neptūnu“ ir du kartus su „Rytu“. Trileris Vilniuje. Utenos „Juventus“ trečius metus paeiliui KMT ketvirtfinalyje tampo nervus Vilniaus „Rytui“. Permainingame mače sostinėje uteniškiai turėjo 13 taškų persvarą, tačiau galiausiai patyrė pralaimėjimą 85:87. Atsakomasis mačas Utenoje vyks vasario 12-ąją, tuomet Urbono kariauna mėgins panaikinti 2 taškų deficitą bei prasibrauti į finalo ketvertą „Siemens“ arenoje. Po ilgosios pertraukos 11:1 spurtavęs „Rytas“ įgijo dviženklį pranašumą (53:42), tačiau „Juventus“ į tai atsakė įspūdinga atkarpa 27:3, kuri leido pabėti 69:56. Eimanto Bendžiaus ir Roko Stipcevičiaus tritaškių vedami vilniečiai atkakliame mūšyje palaužė svečius iš Utenos. Pastarieji dvikovos įkarštyje neteko trenerio Ž. Urbono, kuris už nesuvaldytas emocijas susilaukė dviejų techninių pražangų bei buvo išsiųstas į rūbinę. „Mūsų didžiausia problema yra ta, kad gynyboje darome per daug klaidų. Treniruotėse daug dirbame su individualia gynyba, bet niekaip tų klaidų nepavyksta ištaisyti“, – po dvikovos sakė „Ryto“ treneris Dainius Adomaitis. Pergalių seriją tęsiančios „Pieno žvaigždės“. Pergalingą žygį „Betsafe–LKL“ čempionate tęsianti Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ (11-9) ekipa išvykoje 91:82 nugalėjo „Skycop“ (7-13) bei pagal pergalių skaičių susilygino su ketvirtoje vietoje pirmenybėse žengiančiu Panevėžio „Lietkabeliu“ (11-8). Gedimino Petrausko kariauna turi didžiausią pergalių seriją lygoje – keturios iš eilės, o per pastaruosius aštuonis susitikimus pasvaliečiai laimėjo septynis kartus. Prienuose po dviejų kėlinių „Pieno žvaigždės“ atsiliko 39:44, tačiau šovė iškart po ilgosios pertraukos. Ketvirčio pabaigoje Tomas Galeckas smeigė tritaškį, o svečiai įgijo dviženklę persvarą – 66:56. Toliau bėgę pasvaliečiai vienu metu buvo susikrovę 18 taškų pranašumą. Prienų komandai sugrįžti į pergalių bus sudėtinga, nes kitą savaitgalį laukia išvyka į Kauną ir rungtynės prieš „Žalgirį“. „Aš suprantu, kad mūsų komandos amžiaus vidurkis nėra mažas, tačiau buvo daug epizodų, kur tiesiog negrįžome atgal į gynybą. Rungtynėse neatsiranda pilnaverčio lyderio. Matosi, kad Žygimantas Janavičius nori žaisti, įrodinėja tai. Kai kurie žaidėjai atiduoda visas jėgas, tačiau jų yra tiek, kiek yra. Darjušas ir Kšištofas stengiasi, tačiau jiems sunku ir jie daro klaidas, bet bent jau stengiasi“, – problemas vardino „Skycop“ treneris Virginijus Šeškus. Pratęsimas Šiauliuose. Klaipėdos „Neptūnas“ (16-4) pratęsimo pareikalavusiame trileryje 106:103 įveikė autsaiderę „Šiaulių“ (3-17) ekipą. Mačo pabaigoje klaipėdiečiai turėjo 6 taškų persvarą, tačiau klaidomis pasinaudoję Antano Sireikos auklėtiniai išplėšė pratęsimą. Jį „Neptūnas“ pradėjo spurtu 7:0, bet ramios pabaigos tai negarantavo. Po minutės pertraukėlės „Šiauliai“ pelnė 5 greitus taškus bei sugrįžo į rungtynes. Aistras nuramino Tomas Delininkaitis, dvikovos pabaigoje realizavęs baudų metimus bei įtvirtinęs „Neptūno“ pergalę. Uostamiesčio ekipoje spindėjo asmeninį rezultatyvumo rekordą užfiksavęs Gytis Masiulis. Puolėjas pelnė 21 tašką atkovojo 5 kamuolius bei surinko 27 naudingumo balus. „Jei norime kažką pasiekti, tuomet turime keisti mentalitetą, – auklėtinių nusiteikimu nebuvo patenkintas Kazys Maksvytis. – Turime ženkliai pagerinti gynybą, komandinį bendradarbiavimą joje. Puolime žaidžiame arti savo pajėgumo, tačiau gynyboje saugomės, darome klaidas. Rungtynes pradedame pasyviai, atkarpomis būna geriau, tačiau vaizdas toks, kad žaidžiame 30 – 40 proc. savo galimybių.“ Pokyčiai komandose. Vilniaus „Rytas“ nutraukė sutartį su amerikiečiu Dominique‘u Suttonu. Vienas naudingiausių „Betsafe–LKL“ žaidėjų persikėlė į Burgoso „CB Miraflores“ ekipą, žaidžiančią aukščiausioje Ispanijos lygoje. Alytaus „Dzūkiją“ praėjusią savaitę papildė du nauji žaidėjai. Alytiškiai pasipildė įžaidėju gynėju Elijah Brownu, kuris NBA Plėtojimosi lygoje šį sezoną žaidė po 15 minučių bei pelnė po 5,4 taško, bei įsigijo aukštaūgį Keremą Kanterį, aukščiausioje Prancūzijos lygoje per 13 minučių pelnydavęs po 7,2 taško bei atkovodavęs po 3,2 kamuolio. Pagerbtas Aleksandras Okunskis. Lietuvos krepšinio lyga ir Vilniaus „Ryto“ klubas pagerbė šią savaitę mirusį Ukrainos krepšininką Aleksandrą Okunskį. 47-erių buvęs krepšininkas kovojo su onkologine liga. Okunskis 1999-2000 m. sezone atstovavo Vilniaus „Lietuvos ryto“ komandai ir padėjo jai pirmą kartą istorijoje tapti LKL čempione. „Jei tau būtų blogai, jis visada padėtų, – buvusį komandos draugą „Lietuvos ryte“ prisiminė Andrius Šležas. – Man visada pasakodavo anekdotus ir klausdavo: „Kodėl tu nesijuoki“. Aš sakau: „Saša, nelabai rusiškai suprantu.“ Tai tada mokindavo mane rusiškai, o aš jį – lietuviškai. Be Sašos indėlio finalo tikrai nebūtume laimėję.“ „Teisėjo švilpukas“. Šią savaitę rubrikoje „Teisėjo švilpukas“ analizuojami trys epizodai iš praėjusios „Betsafe–LKL“ savaitės. Visus epizodus atrenka ir juos aiškina LKL teisėjų direktorius Algimantas Pavilonis ir Krepšinio teisėjų asociacijos prezidentas Kęstutis Pilipauskas. 1 momentas: pražanga ar ne? („Žalgiris“ – „Nevėžis“) „Žalgirio“ žaidėjas Nr. 0 (Daviesas) laiku užsiima teisingą gynybinę padėtį, tad pražangos gynyboje nėra. „Nevėžio“ žaidėjas Nr. 1 (Collinsas), pašokęs su kamuoliu, įsirėžia į Daviesą, kuris abiem kojomis užmynęs puslankio liniją, todėl pražanga puolime neturėjo būti fiksuojama – neteisingas arbitro sprendimas. Deja, šiuo atveju taisyklės neleidžia teisėjams pasinaudoti skubaus pakartojimo sistema (SPS). Vis dėlto šis epizodas nenulėmė rungtynių baigties – Collinsas nepataikė, o kamuolį atkovojo „Žalgiris“. 2 momentas: pažeidimas (dvigubas varymas) ar ne? („Juventus“ – „Šiauliai“) Žaidėjas Nr. 9 (Vaitkus) po driblingo bando mesti kamuolį į krepšį, tačiau metimas nesėkmingas – kamuolys net neliečia lanko. I. Vaitkus pagauna savo mestą į krepšį kamuolį šiam dar nepalietus nei kito žaidėjo, nei krepšio, nei grindų ir vėl pradeda varyti kamuolį. Teisėjai nusprendė, kad tai buvo metimas į krepšį, tad Vaitkus taisyklių (dvigubo varymo) nepažeidė. Pagavęs kamuolį, jis galėjo pradėti naują driblingą. 3 momentas: pražanga metimo metu ar žingsniai? („Juventus“ – „Šiauliai“) Pakartojime iš galinės TV kameros gerai matyti, kad atkovojęs po krepšiu kamuolį žaidėjas Nr. 9 (Vaitkus) prieš išprovokuodamas varžovo pražangą kelis kartus perstato abi kojas, t. y. sužingsniuoja. Arbitras suklydo, įskaitydamas metimą ir skirdamas pražangą gynėjui Nr. 7 (Radzevičiui). Turėjo būti fiksuotas žingsnių taisyklės pažeidimas.

LKL Taip pat skaitykite: Karjeros rekordą pagerinęs Masiulis išgelbėjo „Neptūną“ nuo sensacingos nesėkmės Šiauliuose „Pieno žvaigždžių“ pergalių seriją pratęsęs Lekūnas – naudingiausias „Betsafe-LKL“ savaitės žaidėjas Po pergalės prieš „Juventus“ – Jasikevičiaus pagyros Walkupui ir nuogąstavimai dėl Davieso „Pieno žvaigždės“ iškovojo pergalę Prienuose „Lietkabelis“ suspendavo Kariniauską: gavo pranešimų dėl įtartinų statymų Keremas Kanteris – apie turkų diktatoriaus medžiojamą brolį ir naują dzūkišką etapą Rodyti komentarus Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą.

Komentuoti Prisijungti Vardas: Liko simbolių: Iš viso komentarų: 0

„BasketNews.lt“ pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams. Rodyti visas naujienas