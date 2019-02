Neeilinis talentas: kaip pirmuosius žingsnius Eurolygoje žengiantis Sakartvelo jaunuolis dominuoja Europos elite

Nuotr.: PA Pictures – Scanpix

Eurolygoje runtyniaujanti Podgoricos „Budučnost“ gruodžio pabaigoje sustiprino savo sudėtį ne tik NBA čempionu Norrisu Cole‘u, bet ir vienu perspektyviausių žaidėjų Europoje laikomu Gogu Bitadze, kuris savo talentą stipriausioje Senojo žemyno krepšinio lygoje demonstruoja nuo pirmųjų minučių.

Podgoricos ekipa su gruzino atvykimu per 6 Eurolygos turus iškovojo tris pergales – lygiai tiek pat, kiek per prieš tai sekusias 14 rungtynių žaidžiant be Bitadzės.

211 centimetrų ūgio centras šiuo metu Eurolygoje pirmauja pagal surenkamus naudingumo balus (vid. po 21,3), tačiau dėl to, kad sužaidė per mažai rungtynių (6), į oficialią statistikos lentelę nepatenka.

19-mečio fiksuojami skaičiai karjeros pradžioje Eurolygoje atrodo išties įspūdingai: vidutiniškai per 26 minutes Bitadzė pelno po 14,7 taško, atkovoja po 7,3 kamuolio, blokuoja po 3,2 varžovų metimo bei išprovokuoja po 5 priešininkų pražangas.

JAV sporto žiniasklaidos gigantas ESPN Sakartvelo talentui šiuo metu prognozuoja 31-ąjį šaukimą 2019-ųjų metų naujokų biržoje, bet šios prognozės gali greitai pasikeisti, jei aukštaūgis ir toliau demonstruos tokį žaidimą.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ apžvelgia Bitadzės žaidimą Eurolygoje, stipriąsias puses bei problemas, su kuriomis susiduria „Budučnost“ talentas.

Stipriosios savybės puolime

Gruzinas savo sudėjimu ir judėjimu aikštėje šiek tiek gali priminti prieš į NBA išvykstančio Jono Valančiūno žaidimo versiją.

Bitadzė, kaip būdamas 211 centimetrų ūgio, yra labai greitas ir po gynyboje atkovoto kamuolio geba staigiai atsidurti baudos aikštelėje ar pastatyti užtvarą komandos draugui greitajame puolime. Verta paminėti, kad gruzino statomų užtvarų kokybė (ne tik pikenrole, bet ir žaidėjui esančiam be kamuolio) yra aukštos klasės, o tai suteikia daugiau galimybių komandos draugams perimetre.

Goga Bitadze Komanda: Podgoricos Buducnost

Pozicija: C Amžius: 19 Ūgis: 211 cm Svoris: 113 kg Gimimo vieta: Gruzija

„Budučnost“ centras turi ilgas rankas bei puikią uoslę kovodamas dėl kamuolių ir puolime vidutiniškai nusiima po 3,3 kamuolio, o tai būtų trečioji vieta Eurolygoje, į priekį užleidžiant tik elitinius aukštaūgius – Nikolą Milutinovą ir Artūrą Gudaitį.

Didžiulis Bitadzės ginklas puolime yra pikenrolo žaidimas, iš kurio krepšininkas pelno liūto dalį taškų. Gruzinas po užtvaros puikiai rollina bei užsiimdamas gerą padėtį po krepšiu pelno taškus. „Budučnost“ bokštas Eurolygoje didžiąją dalį visų savo taškų pelno po rezultatyvių perdavimų (68,2 proc.), o tai lemia būtent gebėjimas išnaudoti du prieš du situacijas.

Dar viena stiprioji savybė, pastebima Bitadzės žaidime Eurolygoje, yra stabilus išsilaikymas ore po kontakto. Krepšininkas, nors ir nėra fiziškai labai stiprus krepšininkas, nebijo kontaktinio krepšinio ir dažnai pats provokuoja varžovų žaidėjus.

Įdomi statistinė detalė: Bitadzė per šešerias rungtynes susikūrė jau 7 progas užbaigti ataką 2+1, iš kurių penkis kartus po taškų ir pražangos pridėjo ir taiklų baudos metimą. Palyginimui, lygoje pirmaujantis Miuncheno „Bayern“ lyderis Derrickas Williamsas per šį sezoną (19 rungtynių) realizavo 8 tokius metimus iš 10 bandymų (statistika prieš 21-ąjį Eurolygos turą).

Svarbiausia, jog vidutiniškai po 5 pražangas išprovokuojantis vidurio puolėjas turi minkštą metimo techniką ir nėra pažeidžiamas realizuodamas baudų metimus (24/32 baud., 75 proc.).

Tai, kad Bitadzė turi milžinišką puolimo potencialą įrodo ir puolimo reitingas – krepšininkas per 100 atakų pelno po 127,5 taško (!), o bendras puolimo ir gynybos reitingas siekia +29,5 taško. Palyginimui, Eurolygos čempionų gretose žaidžiančio ir ekipoje didžiausią puolimo ir gynybos reitingą turinčio Waltero Tavareso analogiškas rodiklis siekia +27,6 taško.

Stipriosios savybės gynyboje

Gynyboje krepšininkas negali pasigirti tokiu talentu kaip puolime, tačiau taip pat turi savų pliusų.

Visų pirma, Bitadzė yra apdovanotas gamtos: žaidėjo rankų ilgis jas ištiesus (angl. wingspan) siekia 218 centimetrų ir tai yra daugiau nei gruzino ūgis (211 cm).

Tokie fiziniai duomenys ir geras pozicijos užsiėmimas po krepšiu vidurio puolėjui leidžia dominuoti Eurolygoje pagal blokuojamų metimų skaičių. Bitadzė per šešerias Eurolygos rungtynes jau spėjo priešininkams „išrašyti“ 19 blokų (vid. po 3,2).

Stipriausioje Senojo žemyno lygoje daugiausiai blokų (39) yra „išrašęs“ minėtasis Madrido „Real“ bokštas Tavaresas, tačiau tai jam padaryti prireikė 20-ies rungtynių (vid. po 1,95).

Eurolygos sezono blokų vidurkio rekordas priklauso buvusiam Kauno „Žalgirio“ centrui Grigorijui Chižniakui, kuris 2001-2002-ųjų metų sezone vidutiniškai „stoguodavo“ po 3,2 priešininkų metimo, todėl jaunasis talentas rimtai kėsinasi pagerinti šį 17 metų nepaliestą rekordą.

Bitadzė turi stiprias kojas bei nebijo kontaktinio krepšinio, o šios savybės gynyboje iš dalies kompensuoja tai, kad gruzinui dar trūksta tvirtesnio kūno.

Centro minėtosios stipriosios pusės ginantis prisideda prie to, jog „Budučnost“ komandoje jo gynybos reitingas yra geriausias tarp žaidėjų, kurie yra sužaidę virš 150 minučių.

Gruzinui būnant aikštėje Podgoricos klubas per 100 atakų praleidžia po 98,1 taško, kai vidutiniškai Adrijos lygos čempionai per 100 atakų varžovams leidžia įmesti po 104,8 taško.

Problemos ir tobulinami žaidimo elementai

Krepšininkas jau dabar išsiskiria iš savo amžiaus žaidėjų, tačiau silpnųjų pusių, kurias gruzinui reikia tobulinti, netrūksta.

Puolime vidurio puolėjui trūksta judesių žaidžiant nugara į krepšį. Dabar žaidėjas gavęs kamuolį ant ūselio retai sėkmingai sugeba užbaigti ataką dėl klaidinamų judesių trūkumo, todėl šį žaidimo elementą būtina pagerinti, norint tapti įvariapusišku centru.

Aukštaūgis pastaraisiais metais priaugo nemažai raumenų, tačiau dar nepakankamai, kad baudos aikštelėje, panaudodamas jėgą, galėtų įveikti elitinius Eurolygos vidurio puolėjus.

Taip pat atakuojant Bitadzė neretai pritraukęs du oponentus prie savęs priima neteisingą sprendimą, kai vietoj to, jog atliktų perdavimą laisvam komandos draugui, nusprendžia atakuoti krepšį per kelis varžovus ir dažnai gauna bloką (vid. po 1,2). Tiesa, tai galima nurašyti dėl jauno žaidėjo amžiaus, o su patirtimi situacijų skaitymas turėtų gerėti.

Ateityje krepšininkas turi potencialo tapti pavojingu perimetre, nes turi gerą metimo techniką. Šio sezono Eurolygoje jis pataikė tik 4 metimus iš toliau negu trijų metrų atstumo nuo krepšio, tačiau jau spėjo pataikyti ir du tolimus metimus (2/8 trit.).

Kaip teigiamą savybę minėjome žaidėjo drąsą žaidžiant kontaktinį krepšinį, tačiau kartais tai atsisuka prieš jį patį, kai gruzinas greitai prisirenka pražangų. 211 centimetrų ūgio Sakartvelo talentas per mačą taisykles vidutiniškai pažeidžia po 3,5 karto.

Didžiausia žaidėjo problema, kuri itin krenta į akis, yra Bitadzės žaidimas pikenrolo situacijose besiginant.

Krepšininkas dažnai priima blogus sprendimus, kai išsikeičia ir lieka su žemesniu už save oponentu bei leidžia šiam netrukdomam atakuoti iš vidutinio nuotolio, nepaisant to, kad turi pakankamai greitas kojas.

Komandai taikant show gynybą (aukštaūgis pasaugo su kamuoliu esantį žaidėją ir po to grįžta prie tiesioginio savo oponento) Bitadzė neretai blogai perskaito situaciją ir per aukštai išeina ant žaidėjo esančio su kamuoliu, taip pamesdamas savo tiesioginį oponentą iš akiračio.