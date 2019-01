Atrodo kaip žingsniai, bet ne žingsniai: kūrybingas Brandono Davieso darbas kojomis

Na

Dabar viskas kaip ir aisku, nes visa laika ziuredamas i Deviso tuoa judesius vis galvodavau kodel nesvilpia zingsniu. Bet as siuo aspektu esu kategoriskas - tai turetu šalint is leidziamu dalyku ir traktuot kaip zingsnius. Nes realiai zaidejas stovedamas vietoj padaro 2 zingsnius, kodel tada fiksuojami zingsniai kai is vietos pradedi driblinga ir pries sumusdamas kamuoli atkeli atramine koja? Jei jau atramine koja nebera argumentas, tai neturetu but argumentas visais atvejais, ne kai kuriais. Beje nba taip ir yra