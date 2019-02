Tarsi sezono pabaiga: pralaimėjimas „Chimki“ išryškino „Žalgirio“ problemas

Marius Grigonis Nuotr.: A. Stabulnieks

Iki Eurolygos reguliariojo sezono pabaigos liko dar devynerios rungtynės ir per jas Kauno „Žalgirio“ laukia lengviausias tvarkaraštis tarp visų Eurolygos komandų. Matematiškai Kauno klubas turi dar visas galimybes pakilti iš tos tryliktos vietos ir pasiekti atkrintamąsias varžybas, nuo kurių šiuo metu juos skiria du laimėjimai.

Ir visgi tas sausio 31-osios pralaimėjimas Maskvos priemiesčio Mytiščių arenoje jautėsi kaip sezono pabaiga. Sezono, kuriame tokių rungtynių buvo pralaimėta per daug. Sezono, kuriame, atrodo, pats „Žalgiris“ sau nusileido kartelę žemiau nei pernai ir jos vis tiek neperšoka.

„Žalgiris“ Rimo Kurtinaičio komandai pralaimėjo 64:74, neturėdami vilčių (8:27) paskutiniajame kėlinyje. Tai buvo antras iš eilės pralaimėjimas prieš komandas, su kuriomis konkuruojama dėl vietos atkrintamosiose. Prieš abi ekipas „Žalgiris“ dabar neturi pranašumo tarpusavio dvikovose. Kaip ir neturi prieš Miuncheno „Bayern“ bei Vitorijos „Baskonia“, su kuriomis antrosios tarpusavio dvikovos dar laukia, ir kurios dabar atrodo kaip realiausios kandidatės į paskutines atkrintamųjų varžybų vietas.

„Žalgiris“ Mytiščiuose griuvo per paskutinįjį ketvirtį pataikydami vos 2 metimus iš 12 ir suklysdami 5 kartus. Kauniečių sulūžimą geriausiai iliustravo kelių sekundžių atkarpa 38-ąją mačo minutę.

Malcolmas Thomasas pelnė du taškus su pražanga ir stojo mesti baudos. Nepataikė, bet po to, kai kauniečiai nesugebėjo normaliai atsitverti, Jordanas Mickey sugriebė atšokusį kamuolį ir pridėjo dar du taškus su pražanga. Šį kartą bauda buvo taikli ir taip „Chimki“ puolėjai per 4 sekundes pelnė tiek pat taškų, kiek „Žalgiris“ prieš tai – per 7 minutes ir 20 sekundžių.

Rungtynių žaidėjas Jordan Mickey Taškai 20 Naudingumas 25 Atkovoti kamuoliai 9 Dvitaškiai 58% 7/12

Po šių metimų „Chimki“ nutolo 68:61 ir viskas tapo aišku, kai dar kitoje atakoje Edgaras Ulanovas suklydo perduodamas kamuolį Artūrui Milakniui.

Tai buvo šešta „Žalgirio“ nesėkmė per pastarąsias 7 rungtynes. Visa ši atkarpa žaista be Leo Westermanno, bet nurašyti viską vieno žaidėjo netekčiai būtų per stipru.

„Man tie palyginimai nei padės, nei pablogins situaciją, – po mačo Rusijoje apie atkarpą be Leo kalbėjo Šarūnas Jasikevičius. – Yra kaip yra, reikia žaisti su tuo, ką turi. Sezonas yra toks, koks yra, reikia pasiekti savo tikslus ir stengsimės juos pasiekti, yra žaidėjai, ar nėra. Šiai dienai situacija blogėja, bet rungtynių dar liko.“

Su tuo, ką turi, žaidė ir „Chimki“, rungtyniaujanti be Aleksejaus Švedo ir Anthony Gillo. Iki mačo su „Žalgiriu“ ji buvo pralaimėjusi trejas rungtynes paeiliui.

Dar didesnėje duobėje buvo praėjusios savaitės „Žalgirio“ oponentas, Milano „AX Armani Exchange“, kuris prieš dvikovą su „Žalgiriu“ buvo laimėjęs vos du sykius per 11 dvikovų.

„Žalgiriui“ abejos šio sezono rungtynės su „Chimki“ buvo tarsi finalai ir abu jie buvo pralaimėti. Pirmajame rate tai nutiko ieškant pirmosios sezono pergalės namie – pralaimėjus pirmus keturis kartus – ir prieš tai du mačus suklupus paskutinėmis sekundėmis. Savoje arenoje „Chimki“ tada taip ir liko nepalaužtas – 83:84.

Jeigu sezono pirmoje pusėje „Žalgiriui“ dažnai pritrūkdavo smulkmenos, tai dabar tos skylės didėja. Keturi pastarieji pralaimėjimai patirti dviženkliais skirtumais.

Taip, traumos tam vaidino didelį vaidmenį, tačiau kuo toliau, tuo labiau atrodo, kad „Žalgiris“ sezoną pralaimėjo dar prieš jam prasidedant. Vasarą, kai buvo komplektuojama komanda. Arba netgi dar anksčiau, nes būsimo sezono komplektacija prasidėjo dar nė nesibaigus praėjusiam sezonui.

Treneris Jasikevičius vakar po rungtynių Maskvoje kelis kartus pakartojo, kad šiemet žaidėjams stinga ambicijų. Bėda ta, kad pats Šaras ir „Žalgiris“ atsisakė dviejų ambicingų praėjusio sezono žaidėjų.

Kad ir kaip nebesinori šio sezono lyginti su praėjusiuoju, tai vis darau, nes kuo toliau, tuo labiau atrodo, kad buvo be reikalo sugriauta tai, kas veikė.

Vasilije Micičius ir Axelis Toupane’as turėjo visas galimybes likti „Žalgiryje“. Tai nebuvo pinigų klausimas. Tai nebuvo ir kontrakto klausimas. „Žalgiris“ galėjo juos išlaikyti, jeigu tik būtų norėjęs, tačiau nenorėjo, nes jiems abiems sunkiai sekėsi įtilpti į trenerio sistemą.

Visą sezoną Micičius ir Toupane’as vis išlipdavo iš Jasikevičiaus statomų rėmų ir, kai atėjo metas priimti sprendimą dėl jų ateities, abiems buvo leista pakelti sparnus svetur.

Visi mato, kaip šį sezoną atrodo Micičius, o Toupane’o atletiškumo trūkumas taip pat juntamas. Ypač – prieš tokias komandas kaip „Chimki“, kur žaidėjų ūgis ir dydis „Žalgiriui“ daro milžiniškų problemų (9 gauti blokai).

Kita svarbi praėjusio sezono dalis, Aaronas White’as, ketvirtadienį Mytiščių arenoje buvo geriausias vietas arenoje turėjęs žiūrovas. Į mūšius ir karus pernai su „Žalgiriu“ ėjęs puolėjas, šiemet žaidęs už du, kai iškrito Paulius Jankūnas, šį kartą ant parketo praleido vos kiek daugiau nei 5 minutes. Antroje mačo dalyje – vos kelias sekundes.

Toks buvo trenerio planas ir jis prisiėmė dėl to atsakomybę. Jasikevičiaus gebėjimas iš anksto sudėlioti nuostabų rungtynių planą yra didžiulis jo privalumas ir žaidėjai jo schemose yra tarsi sraigteliai, kurie vieną dieną yra reikalingi, kitą – ne.

Taip Deonas Thompsonas, per pirmas trejas rungtynes „Žalgiryje“ iš viso žaidęs 16 minučių, šį kartą gavo jų 20.

O White’as, prieš tai 6 kartus paeiliui pradėjęs dvikovas starto penkete, šį kartą buvo paskutinis aukštaūgių rotacijoje (neskaičiuojant Lauryno Biručio).

Jasikevičiaus komplimentų susilaukė vienintelis Marius Grigonis, kurio noras ir energija visada trykšta per kraštus. Ironiška, bet Grigonis šiemet yra tas, kuris savo ambicijomis yra panašiausias į Micičių ar Toupane’ą. „BasketNews.lt“ žiniomis, sezono pradžioje jis taip nerado kalbos su treneriu Jasikevičiumi, kad šio net buvo išvytas iš vienos treniruotės.

Jasikevičius pats buvo kietas ir ambicingas žaidėjas, toks pats jis yra ir treneris. Ketvirtadienį Mytiščių arenos koridoriuje jis du kartus pakartojo, kad to paties jam trūksta iš dabartinės komandos.

„Išskyrus Grigonį, aš kažkiek pasigedau to žaidėjų noro pasiimti ant savęs atsakomybę ir galbūt pralaimėti tas rungtynes. Jautėsi, kad Marius agresyvus, o daugiau… Nežinau. Iš kai kurių, kurie ilgiau sistemoje, norisi, kad viską paliktų aikštelėje. Jeigu neišeina, tai neišeina, nebus, kad visą laiką neišeis. Bet kažkiek ir ambicijų trūksta šiais metais“, – sakė Jasikevičius.

Galbūt tai buvo dar vienas akmuo į Edgaro Ulanovo daržą. Galbūt į Artūro Milaknio. Galbūt į Brandono Davieso ar Aarono White'o.

Bet tuo pačiu, pačiam Jasikevičiui gal ir nenorint to pasakyti, tai buvo akmuo ir į jo paties daržą. Ambicingi ir kažkiek maištingi žaidėjai buvo pakeisti paklusnesniais krepšininkais ir, nė nesibaigus sausio mėnesiui, atrodo, kad sezonas Eurolygoje baigiasi.

Taip neturėtų būti. „Žalgiris“ šį sezoną surinko didžiausią biudžetą klubo istorijoje ir dėl lūkesčius viršijančių bilietų pardavimų tas planuotas pajamas, ko gero, gali net viršyti.

Ir visgi nuo pirmosios sezono dienos buvo kalbėta, kad komandai reikia iš naujo viską įrodinėti. Tarsi ji vėl būtų pelenė, kuri, sėkmingai susiklosčius aplinkybėmis, virs princese. Galbūt tai irgi buvo ambicijų trūkumas? Galbūt finalo ketverto komanda neturėjo kalbėti taip kukliai?

„Žalgiriui“ per pirmas 20 Eurolygos rungtynių teko sunkiausias tvarkaraštis, todėl paskutinis sezono trečdalis jiems matematiškai bus lengviausias. Bet ar tai kažką reiškia?

„Žalgiris“ žaidžia sudėtingą sezoną, kuriame turi nuryti žaidėjų traumas ir skaudžius pralaimėjimus, o ir ambicija yra toks dalykas, kuris staiga stebuklingai neatsiranda. Iki kito sezono?