Porzingio mainai: būsima „Knicks“ žvaigždžių medžioklė ir europietiška „Mavs“ dėlionė

Nuotr.: AFP – Scanpix

Nuotr. AFP – Scanpix

Ketvirtadienio vakarą Nacionalinę krepšinio asociaciją (NBA) sudrebino visiškai netikėti mainai tarp Niujorko „Knicks“ ir Dalaso „Mavericks“ klubų, o sandorio epicentre atsidūrė Latvijos krepšinio žvaigždė Kristaps Porzingis.

Kristaps Porzingis Komanda: New York Knicks

Pozicija: PF, C Amžius: 23 Ūgis: 221 cm Svoris: 109 kg Gimimo vieta: Liepoja, Latvija

Tinklalapis „BasketNews.lt“ siūlo apžvelgti susidariusią situaciją ir tai, kokią įtaką „Mavericks“ ir „Knicks“ klubų ateičiai gali turėti šie mainai.

„Mavericks“ už Porzingį atidavė Wesley Matthewsą, Dennisą Smithą ir DeAndre Jordaną bei du papildomus pirmojo rato šaukimus. Be latvio, į Dalasą atvyks Courtney Lee bei Timas Hardaway.

„Mavericks“ situacija

„Mavericks“ šansai patekti į šių metų atkrintamąsias atrodo itin slogiai, taigi toks agresyvus ėjimas racijos turi. Jordano ir Matthewso kontraktai baigiasi jau po šio sezono, kurie veikiausiai nebūtų pratęsti, o prie komandos prisijungs jauna lygos superžvaigždė.

Taip pat pranešama, jog Porzingis pažadėjo, kad su „Mavericks“ pasirašys jam pateiktą kvalifikacinį pasiūlymą. Kadangi latvis šį sezoną praleido daugiau nei 42 mačus, šio pasiūlymo vertė nuo 7,5 mln. nukrito iki 4,5 mln. JAV dolerių.

Vis tik šią žinią „Mavericks“ derėtų pasitikti dvejopai. Iš vienos pusės tai itin gerai, mat leis sutaupyti solidžią sumą algų kepurėje, tačiau tuo pat metu kyla abejonių, kiek ilgai Porzingis bus nusiteikęs užsibūti Dalase?

Būtent dėl šios priežasties sugriuvo „Knicks“ ir Naujojo Orleano „Pelicans“ derybos, kurių sūkuryje buvo ir Anthony Daviso pavardė. „Pelicans“ paprasčiausiai nebuvo tikri, jog latvis Naujajame Orleane užsibus ilgą laiką.

Žvelgiant iš kitos mainų pusės, automatiškai kyla klausimas, ar Porzingis bus ta superžvaigždė, kurią matėme prieš jo patirtą traumą?

Panašu, jog ambicijų ir ryžto pačiam Porzingiui netrūksta. Vien planas pasirašyti kvalifikacinį pasiūlymą, šitaip atsisakant potencialios penkerių metų trukmės ir 158 mln. vertės sutarties rodo didelį latvio pasitikėjimą savimi.

„The Ringer“ žurnalistai Billas Simmonsas ir Kevinas O‘Connoras vienoje iš savo rengiamų pokalbių laidų teigė, jog Porzingis į aikštę nori sugrįžti dar šiame sezone. Jie taip pat pridėjo, jog tokiam žingsniui kelią užkirto „Knicks“, kurie siekia gauti kuo aukštesnį šaukimą artėjančioje naujokų biržoje.

Tikėtina, jog tai buvo viena iš priežasčių, kodėl Porzingis pareiškė norą palikti Niujorką. ESPN šaltinių teigimu, Porzingis išreiškė nusivylimą „Knicks“ organizacijos einamu keliu. Puolėjas buvo toks užtikrintas, jog susitikimas ketvirtadienio rytą truko mažiau nei penkias minutes.

Žvelgiant į artėjančią vasarą, „Mavericks“ taip pat turės galimybę dar labiau sustiprinti esamą sudėtį. Kol kas prieš artėjantį sezoną didžiausius kontraktus turi Barnesas (25,1 mln.) ir Hardaway (20 mln.).

Tiesa, sudėtyje taip pat yra viso labo 8 krepšininkai (galutinėje sudėtyje turi būti 15 žaidėjų), taigi tikėtis prie Luka Dončičiaus ir Porzingio dueto prijungti dar vieną superžvaigždę sunku, bet persivilioti svarbius suolelio žaidėjus „Mavericks“ turėtų būti pajėgūs.

Juolab, jog ir minėtieji Barnesas bei Hardaway gali būti gerais pagalbiniais žaidėjais. Barnesas jau šiemet yra antras pagal rezultatyvumą „Mavericks“ gretose, o Hardaway šį sezoną fiksuoja aukščiausius karjeros rezultatyvumo, rezultatyvių perdavimų bei vidutiniškai įmetamų tritaškių vidurkius.

Nuotr. USA Today Sports - Scanpix

Galų gale net ir paaiškėjus, jog Porzingis nebėra toks, koks buvo prieš traumą, „Mavericks“ daug nepralaimės. Ekipa su latviu turės pernelyg neįpareigojančią vienerių metų sutartį, o išmainytieji Jordanas ir Matthewsas klube veikiausiai nebūtų likę bet kokiu atveju.

Vis tik, jeigu Porzingis grįžtų į aikštelę, kokį buvome įpratę matyti – vuolia! „Mavericks“ turėtų jauną europiečių branduolį, apstatytą labiau patyrusiais krepšininkais. Realu, jog „Mavericks“ taikytųsi į atkrintamąsias, o sėkmingi rezultatai turėtų svarų žodį įtikinėjant Porzingį pasilikti ilgesniam laikui.

„Knicks“ situacija

„Knicks“ ėjimas šiai dienai atrodo kaip visiškas „va bank“. Ant kortos pastatyta daug ir viską parodys tik vasarą nuveikti darbai. „Knicks“ į savo gretas priėmė paskutinius kontrakto metus turinčius Jordaną bei Matthewsą. Tai Niujorko ekipai leis atlaisvinti algų kepurę bei kibti į laisvųjų agentų medžioklę.

Toks rizikingas sprendimas iš pirmo žvilgsnio atrodo kiek skubotas, tačiau „Knicks“ prezidentas Steve‘as Millsas įsitikinęs, jog komanda priėmė tinkamą sprendimą.

„Manau, jog pasielgėme teisingai, – sakė Millsas. – Kuomet galvojama, kaip burti komandą ilgalaikėje perspektyvoje, nesinori duoti maksimalios vertės kontrakto krepšininkui, kuris aiškiai sako, jog nenori čia būti. Tai būtų įžeidimas mums kaip organizacijai ir mūsų sirgaliams.”

Skaičiuojama, jog artėjančią vasarą „Knicks“ algų kepurėje gali turėti 74,6 mln. JAV dolerių. Tokios sumos pakaktų sudaryti dviem maksimalios vertės sutartims su didžiausiomis lygos žvaigždėmis.

„Su šiais pinigais elgsimės atsargiai, nes vis dar esame komanda, kuri savo branduolį stato aplink jaunus krepšininkus. O kuomet yra galimybė pasikviesti laisvąjį agentą, tai be abejo, yra vienas iš įrankių mūsų turimoje dėžėje“, – susidariusią situaciją komentavo Millsas.

Žvelgiant į didžiausias pavardes, galima paminėti Keviną Durantą, Kawhi Leonardą, Kyrie Irvingą, Jimmy Butlerį, Klay Thompsoną, Kemba Walkerį ar DeMarcusą Cousinsą.

Vis tik ne visi šie krepšininkai bus taip lengvai prieinami. Svarstant hipotetiškai, bene didžiausia tikimybė, jog Kevinas Durantas nepratęs sutarties su „Golden State Warriors“ ir persikels būtent į „Knicks“. Savo galimybėmis persivilioti šią superžvaigždę tiki ir patys „Knicks“.

Dabartinis „Knicks“ generalinis vadybininkas Scottas Perry 2007 m. šias pareigas užėmė Sietlo „SuperSonics“ klube bei pašaukė Durantą antruoju šaukimu naujokų biržoje. Pats Durantas dar šį sezoną nevyniodamas į vatą pareiškė, jog šią vasarą medžios maksimalios vertės kontraktą, o Niujorkas taip pat gali tapti puikia galimybe išplauti savo mundurą po persikėlimo į „Warriors“ bei taip susigrąžinti prarastą sirgalių reputaciją.

Prisimenant sezono pradžią, su „Knicks“ itin aktyviai sietas buvo ir Irvingas. Įžaidėjas prieš sezoną dievagojosi, jog pratęs sutartį su Bostono „Celtics“, tačiau pastaruoju metu buvo pasirodę pranešimų, kad įžaidėjas dėl tokio ėjimo pradeda dvejoti. Duranto atvykimas Irvingą veikiausiai priverstų susimąstyti dar labiau.

Nuotr. AFP-Scanpix

Visai neseniai buvo pasirodžiusi informacija, jog Irvingas susisiekė su LeBronu Jamesu bei turėjo atvirą pokalbį, kurio metu prisipažino norintis suvienyti jėgas. Tą patį išreiškė ir pats LeBronas, bet kaip praneša Samas Amickas, „Celtics“ dėl Irvingo išvykimo į Los Andželą pernelyg nesijaudina.

Vis tik Bostono ekipa yra labiau sunerimusi dėl „Knicks“. Teigiama, jog jeigu Niujorko klubas persiviliotų Durantą arbą Davisą, šansai išlaikyti Irvingą Bostone sumažėtų. Pastarasis jau matuojasi „Lakers“ uniformą, tačiau Durantas situaciją laiko savo rankose.

Žvelgiant į Thompsono situaciją, ji yra kiek ankstyvoje stadijoje. Daug kas priklausys nuo to, ar „Warriors“ savo snaiperiui siūlys maksimalios vertės sutartį bei nuo to, kaip „Knicks“ seksis laisvųjų agentų rinkoje. Jeigu NBA čempionai to daryti nesiryš, kitas klausimas, ar Thompsoną tenkins pateiktas pasiūlymas. Praėjusį rugpjūtį Klay tėtis Mychalas tvirtino, jog jo sūnus karjerą baigs su „Warriors“ uniforma.

Tuo metu Butleris ir Walkeris veikiausiai pratęs sutartis su dabartinėmis savo komandomis, o gandų, siejančių šiuos krepšininkus su „Knicks“, taip pat nebuvo. Apie galimą Cousinso atvykimą į Niujorką, bent jau kol kas, taip pat nebuvo jokių ženklų.

Dar vienas dėmesio vertas aspektas – naujokų birža. Nėra jokių abejonių, jog „Knicks“ šiemet gaus dar vieną aukštą šaukimą bei galės pasipildyti talentingu jaunuoliu.

Didžiausias šios vasaros taikinys yra Zionas Williamsonas ir „Knicks“ kryptingai juda jo link. Šiuo metu „Knicks“ pergalių-pralaimėjimų santykis yra prasčiausias visoje lygoje, kas leidžia tikėtis pirmojo šaukimo. Tiesa, NBA neseniai pakoregavo taisykles siekiant paskatinti komandas tyčia nepralaiminėti ir, pagal dabartinę tvarką, tokia tikimybė yra 14 procentų vietoje anksčiau buvusių 25 procentų.

Pamiršti nederėtų ir atvykstančio Smitho. Nepaisant to, jog jis Dalase buvo nustelbtas Dončičiaus, įžaidėjui viso labo yra 21-eri, o praėjusiame sezone jis turėjo naujokui solidžią statistiką – 15,2 taško, 5,2 rezultatyvaus perdavimo ir 3,8 atkovoto kamuolio per susitikimą. Radęs savo rolę „Knicks“ gretose, Smithas gali tapti svarbiu sudėties krepšininku.

Žiūrint į geriausiai įmanomą variantą, kuriame „Knicks“ surinktų Durantą, Irvingą ir Williamsoną, tokie mainai atrodo daugiau nei įspūdingai, tačiau nė viena iš šių detalių kol kas neturi jokių garantijų.

Tiek Durantą, tiek Irvingą gali atbaidyti „Knicks“ organizacijos nekompetentingumas ir ateityje susiklostyti galinčios aplinkybės, o tikimybė negauti pirmojo šaukimo taip pat reali. Taigi, išsipildžius blogiausiam scenarijui, „Knicks“ liktų be jokios žvaigždės ir komandos lauktų dar vienas perėjimo laikotarpis.

Apibendrinant, „Mavericks“ riziką galima įvertinti kaip saugesnę ir su mažesniu laimėjimu, lyginant su „Knicks“, o Niujorko klubo – didelę su itin įspūdingu prizu.