Į treniruočių procesą įsiliejęs Valančiūnas šią savaitę žengs į aikštę

Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix

Kontaktinį krepšinį Toronto „Raptors“ treniruotėse žaisti pradėjęs Jonas Valančiūnas netrukus sugrįš į aikštę. Pasak Kanados ekipos vyr. trenerio Nicko Nurse'o, planuojama, kad Lietuvos rinktinės centras ant parketo pasirodys per artėjančią trejų išvykos rungtynių seriją.

Į kelionę pasileidžianti „Raptors“ antradienį susikaus su Filadeflijos „76ers“, ketvirtadienį – su Atlantos „Hawks“, o šeštadienį – su Niujorko „Knicks“.

Vienas „Raptors“ lyderių Kyle'as Lowry praleido šiandienos treniruotę ir jo dalyvavimas dvikovoje su „76ers“ yra abejotinas.

Valančiūnas paskutinį kartą rungtyniavo gruodžio 13-ąją, kada mače su „Golden State Warriors“ po kontakto su Draymondu Greenu jam išniro pirštas. 26-erių uteniškiui iš karto buvo atlikta operacija, o jo sugrįžimas buvo planuojamas prieš pat NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalį.

Didžiausia NBA metų šventė Šarlotėje vyks vasario 15-17 dienomis.

Valančiūnas iki traumos sužaidė 30 rungtynių, per kurias vidutiniškai aikštėje praleisdavo po 18 minučių, pelnydavo po 12,8 taško, atkovodavo po 7,2 kamuolio ir atlikdavo po 1 rezultatyvų perdavimą.

Be lietuvio „Raptors“ per 24 rungtynes pasiekė 15 pergalių, o su 38 laimėjimais per 54 mačus Rytų konferencijoje žengia antroje vietoje.