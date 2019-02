„Lakers“ rungtynėse – nemaloni sirgalių skanduotė Ingramui: „LeBronas tave iškeis“

Nuotr.: USA Today – Scanpix

Rungtynėse tarp Los Andželo „Lakers“ ir Indianos „Pacers“ pastarosios ekipos sirgaliai skyrė nesmagią skanduotę Brandonui Ingramui.

Rungtynių žaidėjas Thaddeus Young Taškai 12 Naudingumas 23 Atkovoti kamuoliai 11 Rezultatyvūs perdavimai 8

Kai 21-erių puolėjas stojo prie baudų metimų linijos, iš tribūnų pasigirdo šūksniai „LeBronas tave iškeis“.

Šitaip sirgaliai reagavo į pastarosiomis dienomis vis netylančias kalbas, kad „Lakers“ siekia prisivilioti Anthony Davisą, atsisveikinant su visų būriu dabartinių žaidėjų.

Rungtynėse skanduotės sulaukė ir „Lakers“ vidurio puolėjas JaVale'as McGee, kurį sirgaliai apšaukė „Nevertu keitimo“.

Po mačo apie šią situaciją paklaustas LeBronas Jamesas tvirtino, jog dėl mainų gandų kilęs šurmulys veikia jo komandos draugus.

„Dėl to kai kuriems vyrukams nelengva, ypač jaunesniems. Jie to dar nebuvo patyrę, o dabar kasdien girdi įvairias kalbas. Tokiu metu geriau nesinaudoti socialiniais tinklais, bet jaunesni žaidėjai be jų negali. O tai tikrai nepadeda“, – kalbėjo Jamesas.

Tuo metu pats Ingramas tikino, jog į kalbas ir skanduotes pernelyg nereaguoja.

„Žinoma, girdėjau skanduotę. Bet juk pataikiau baudos metimą, – po mačo juokavo jis. – Žiniasklaida labiau nei kas kitas spekuliuoja prieš perėjimų lango pabaigą, bet mano darbas yra tiesiog žaisti krepšinį.“

Tai, kad pastaruoju metu Los Andžele situacija ne pati geriausia, rungtynėse tarp „Lakers“ ir „Pacers“ buvo galima pastebėti plika akimi.

Pavyzdžiui, JAV žurnalistams pro akis neprasprūdo tai, kad Jamesas rungtynių metu ant suolelio įsitaisė ne šalia komandos draugų, o pačiame jo gale.

Be to, „Lakers“ vienybe nespindėjo ir aikštėje – „Pacers“ rungtynes laimėjo net 136:94. Tai buvo didžiausia nesėkmė LeBrono karjeroje.