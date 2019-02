Debiutą rinktinėje prisiminęs Gebenas: „Patiko dirbti su Adomaičiu“

Nuotr.: BNS

Po studijų iš už Atlanto į gimtąją Lietuvą sugrįžęs ir nuomos pagrindais prie Utenos „Juventus“ klubo prisijungęs Martinas Gebenas jau debiutiniame sezone tapo svarbia komandos dalimi ir demonstruoja aukšto lygio krepšinį. Puikiu to įrodymu tapo pripažinimas Lietuvos krepšinio lygoje – sausio mėnesį vidurio puolėjas pateko tarp penkių naudingiausių žaidėjų.

„Reiškia, kad mano sunkus darbas aikštelėje yra pripažintas kitų žaidėjų, kitų trenerių, o svarbiausia, kad galiu prisidėti prie komandos rezultatų. Tokiems pasirodymams įtakos turėjo keletas faktorių, vienas iš jų – komandos draugų pasitikėjimas, pats pradėjau geriau jaustis aikštelėje ir patogiau tiek trenerio schemose, tiek gynyboje, tiek visur kitur.

Žinoma, svarbu ir tai, kad manimi pasitiki treneris, komandos draugai, kurie dalinasi kamuoliu, taigi viskas susidėjo ir pavyko gerai žaisti. Mes kaip komanda gerai pasirodėme, nors ir nelaimėjome visų rungtynių“, – nuopelnais su komandos draugais dalinosi „Juventus“ aukštaūgis.

Gebenas nuo rudens pabaigos fiksuoja fantastišką seriją, „Juventus“ aukštaūgis per pastarąsias devynerias rungtynes fiksuoja dviženklį rezultatyvumą ir net per šešis susitikimus surinko dvigubą dublį. Tiesa, ši ilga serija nutrūko trečiose tarpusavio rungtynėse su Kauno „Žalgiriu“. Puolėjo teigimu, prie to stipriai prisidėjo didesnis varžovų dėmesys gynyboje ir nuovargis po itin atkaklių Karaliaus Mindaugo taurės turnyro ketvirtfinalio rungtynių.

„Įtampos per daug nejaučiau, sakyčiau, kad didžiausią įtaką turėjo nuovargis, kadangi žaisti du kartus per tris dienas su Lietuvos grandais yra nelengva užduotis, be to, prisidėjo dar ir kelios smulkios traumos, kurias patyriau rungtynėse su „Rytu“.

Prie viso to reiktų pridėti, kad „Žalgiris“ yra gera komanda, puikiai pasiruošė prieš mūsų puolimą ir mūsų įžaidėjams buvo sudėtinga rasti neuždengtus žaidėjus“, – teigė krepšininkas.

Martinui debiutas „Betsafe-LKL“ čempionate buvo ne vienintelis šiame sezone, krepšininkas sulaukė ir kvietimo į Lietuvos rinktinės stovyklą bei sėkmingai prasibrovė į galutinę jos sudėtį.

„Buvo labai smagi patirtis, kadangi teko aikštelėje būti su tokiomis krepšinio legendomis kaip Jonas Mačiulis ar Mantas Kalnietis, kurias stebėjau vaikystėje. Pamenu, žiūrėdavau kai jie žaidžia „Žalgiryje“, kai jie vasaromis gindavo Lietuvos rinktinės garbę. Buvo labai geras ir malonus jausmas.

Jei reiktų apibendrinti, tai buvo darbas su aukščiausio lygio profesionalais. Tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio klubų atvykusiais krepšininkais. Nors nepavyko laimėti rungtynių su Italija, tačiau pasirodymas baigėsi pozityvia nata, kai įveikėme kroatus. Patiko dirbti tiek su treneriu Dainiumi Adomaičiu, tiek su kitais treneriais, tai – labai teigiama patirtis.

Sakyčiau labai trumpas laiko tarpas viską įsisavinti. Visų pirma nesinori nepateisinti trenerio lūkesčių bei nepavesti komandos, visų antra – tave stebi visa Lietuva, ne tik „Ryto“, „Žalgirio“ ar „Juventus“ sirgaliai, o visos šalies. Taigi, jauti kažkokią atsakomybę ir prieš juos, nesinori nuvilti ir jų.

Tai buvo debiutas, nieko ypatingo nepadariau, pavyko pelnyti pora taškų, atkovoti kelis kamuolius bei atlikti kelis rezultatyvius perdavimus. Kažko ypatingo aikštelėje tikrai neatlikau, bet tikiuosi dar sulauksiu savo šanso pasirodyti geriau“, – dar nežinodamas apie patekimą į rinktinės kandidatų sąrašą kalbėjo vidurio puolėjas.