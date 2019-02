Jonas Valančiūnas išmainomas į „Grizzlies“

eflow

Raptors padarė vieną didžiausių klaidų ir tai pajaus jau ateinantį sezoną, kai Kawhi paliks komandą, liks visiškai vidutiniokė ir apie NBA žiedus galės tik svajoti. Gaila, kad šiemet JV turėjo realius šansus žaisti finale ir buvo permestas per bortą ir nenustebčiau, jeigu Raptors nepasiektų finalo, to ir linkiu. Na, o JV kitoje komandoje gaus žaisti tikrai daugiau nei 18min ir atsiskleis, to ir linkiu, o Raptors kuo toliau, tuo labiau pajaus JV trūkumą. Bet kas keisčiausiai, kad už Gasolį pencininką, atidavė 3 žaidėjus ir 2 šaukimą ! Kosmosas !!