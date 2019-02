Be trijų krepšininkų į Alytų atvykęs Šaras: „Komanda yra mėtoma ne iš gero gyvenimo“

Nuotr.: BNS

Puikiai dvikovą su Kauno „Žalgirio“ pradėjęs Keremas Kanteris per pirmuosius du kėlinius LKL čempionams atseikėjo 23 taškus, o mačą baigė užfiksavęs naują pirmenybių sezono rezultatyvumo rekordą.

Įvykius šalia aikštės stebėjęs Šarūnas Jasikevičius ne sykį griebėsi už galvos matydamas, kaip Alytaus „Dzūkijos“ naujokas maudo jo auklėtinius gynyboje. Galiausiai liepsnojusį turką Jasikevičiaus kariauna pažabojo po ilgosios pertraukos, kada jis į savo sąskaitą pridėjo 8 taškus.

„Tikrai nebuvo netikėtumas, – apie Kanterio žaidimą atsiliepė „Žalgirio“ vyr. treneris. – Paprasčiausiai pirmoje pusėje buvo bloga mūsų gynyba, bet paskui susitvarkėme. Gynyboje sužaidėme nelabai gerą mačą.“

Po krepšiu besispaudę alytiškiai provokavo žalgiriečius mesti iš toli, kuo svečiai puikiai pasinaudojo. Vien Leo Westermannas realizavo 6 iš 7 (86 proc.) tritaškių, o „Žalgirio“ ekipa bendrai pataikė 13 metimų iš 24 (54 proc.) ir pasiekė geriausią komandos rezultatą nuo 2016-2017 m. sezono.

„Visą laiką yra svarbu pataikyti iš toli. Žinojome, kad jie daug kur rizikuos, slėps savo silpnybes, bet labai smagu, kad išeina nubausti“, – kalbėjo Jasikevičius.

Jis savo rotacijoje sekmadienį Alytuje neturėjo papildomo poilsio gavusių Brandono Davieso, Mariaus Grigonio ir Nate'o Wolterso, kurių vietas užėmė jaunieji Laurynas Birutis, Lukas Uleckas ir Rokas Jokubaitis.

Uleckas per 7 minutes surinko -2 naudingumo balus, Birutis per 8 minutes pelnė 4 taškus ir atkovojo 5 kamuolius, o Jokubaitis per 16 minučių įmetė 4 taškus, išdalijo 4 rezultatyvius perdavimus ir sugriebė 2 kamuolius.

„Gerai, kad tie žaidėjai, kurie turėjo žaisti daug minučių, daug ir žaidė, – pabrėžė Jasikevičius. – Buvo gerų momentų. Gynyboje manau, kad nesužaidėme labai gerų rungtynių, ypač pirmoje pusėje, kai varžovų procentai, ypač dvitaškių, buvo labai aukšti. Bet paskui antroje pusėje padirbome kažkiek geriau. Nėra lengva, nes rotacijos ir rolės – kitokios. Komanda yra truputį mėtoma, bet ne iš gero gyvenimo.“