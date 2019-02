Jonas Valančiūnas užfiksavo karjeros rezultatyvių perdavimų rekordą

NBA insideris

ziurejau rungtynes. Pirmame kelinyje Lopez ejo kiaurai per JV. Po pirmo kelinion Lopez turejo 12tsku 6/6 ir 4 kamuolius nusiemes, ziauriais tai SF ir SG gynes bbz koki gryba pjove Otto ejo kaip per miegancius, bet jam plius gera diena, vos ne viskas ejo. Aisku matesi ir labai istiesu, kad Komandos charizma visiskai kitokia nei Raptors, ir pati komanda nera lb uzsivedus, nera to tikrojo lyderio kuris pakeltu koamdna padrasintu, visi tyliai zaidzia galvas nuleide, manau JV reikia eiti is ten, o tia degraduos, geriau butu i koki Hornets su Kemba arba i Dallas, visgi neturi centro apart Kleberio