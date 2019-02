Lemiamai sezono daliai artėjant: kodėl „Lakers“ gali nepatekti į atkrintamąsias?

Nuotr.: AP – Scanpix

Praūžus Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) „Visų žvaigždžių“ savaitgaliui, komandos jau penktadienio naktį vėl išsirikiuos arenose bei įžengs į vieną iš paskutiniųjų reguliariojo sezono fazių prieš prasidedant atkrintamosioms.

Bene didžiausias šiuo metu tvyrantis klausimas yra, ar Los Andželo „Lakers“ sugebės prasibrauti į pirmąjį Vakarų konferencijos aštuntuką. Atsakant trumpai, didžiąją sezono dalį bei pastarojo mėnesio „Lakers“ rodomos atkarpos signalizuoja, kad to tikėtis nėra taip lengva, kaip gali pasirodyti.

Prieš prasidedant „Visų žvaigždžių“ savaitgaliui, „Lakers“ neturėjo vilčių rungtynėse su Filadelfijos „76ers“, kurias pralaimėjo 120:143, o iš karto po to nusileido ir vienai prasčiausių Rytų konferencijos komandų Atlantos „Hawks“ (113:117).

Statistiniai skaičiai

„Lakers“ šiuo metu turi 28 pergales bei 29 pralaimėjimus, tačiau į akis krenta ne itin efektyvus komandos puolimas. Per 100 surengtų atakų Kalifornijos ekipa vidutiniškai įmeta po 107,8 taško ir su tokiu rezultatu yra 21-oje vietoje tarp visų lygos komandų. Dar didesnį kontrastą galima įžvelgti baudų metimų ir tritaškių pataikymo statistikoje.

„Lakers“ baudas meta viso labo 68,7 proc. taiklumu ir toks rodiklis yra blogiausias visoje NBA. Tuo metu tolimus metimus Los Andželo klubas realizuoja 33,9 proc. tikslumu bei pagal tai lygoje rikiuojasi 26-oje pozicijoje.

Tiesa, Kalifornijos klubas išsiskiria puikiu tempu. „Lakers“ vidutiniškai per rungtynes surengia po 103,3 atakos, o tai yra trečias rodiklis visoje lygoje. Pagal praleidžiamus taškus per 100 pozicinių atakų Luke‘o Waltono auklėtiniai taip pat neatrodo itin blogai – vidurkis siekia 108,4 taško ir tai yra 11 rezultatas NBA.

Vis tik per paskutinių 15 rungtynių atkarpą šie rodikliai krito. „Lakers“ per šią atkarpą iškovojo viso labo 5 pergales, o per 100 atakų „Lakers“ įmetė 107 taškus (24 vieta), praleido po 114,8 taško (27), baudas metė 68,8 proc. taiklumu (29), kuomet tritaškius – 33,4 proc. (25). „Lakers“ toliau žaidžia greitai ir per rungtynes vidutiniškai surengia po 102,9 išpuolio, tačiau tai itin skaudžiai atsiliepia komandos gynybai.

Los Andželo „Lakers“ Viso sezono metu

(vieta lygoje) Per paskutines 15 rungtynių

(vieta lygoje) Pergalių-pralaimėjimų balansas 28-29 5-10 Pelnyti taškai per 100 atakų 107,8 (21) 107,0 (24) Praleisti taškai per 100 atakų 108,4 (11) 114,8 (27) Surengiamos atakos per rungtynes 103,3 (3) 102,9 (3) Baudų metimų pataikymas 68,7 proc. (30) 68,8 proc. (29) Tritaškių pataikymas 33,9 proc. (26) 33,4 proc. (25)

„Lakers“ gynybą ženkliai susilpnino ir Lonzo Ballo trauma. Statistiškai, kuomet įžaidėjas būna aikštelėje, „Lakers“ į savo krepšį tepraleidžia po 105,3 taško. Ballas jau yra praleidęs 10 rungtynių paeiliui, o jo sugrįžimo aistruoliams taip pat teks palaukti.

Grįžtant prie greito „Lakers“ žaidimo tempo, Kalifornijos ekipa prisiima nemažą riziką gynyboje. Greičiu paremtas žaidimas lemia tai, jog galimybių atakuoti bei pelnyti daugiau taškų turės ir varžovai. Vis tik „Lakers“ kenčia labiausiai tuomet, kai kitos komandos bando numušti rungtynių tempą bei taip susilpnina tiek „Lakers“ puolimą, tiek gynybą.

Tokiu atveju itin dideles problemas kelia puolime talentingi puolėjai. Pavyzdžiui, Orlando „Magic“ puolėjas Nikola Vucevičius šį sezoną mačuose su „Lakers“ vidutiniškai rinko po 33,5 taško ir 14 atkovotų kamuolių, Joelis Embiidas – 32,5 taško ir 12,5 kamuolio, o vasaros taikiniu tapsiantis Anthony Davisas – 30 taškų ir 20 atkovotų kamuolių.

„Lakers“ palankiu varžovu buvo ir NBA lietuviams. Domantas Sabonis pirmajame mače Los Andžele atseikėjo 20 taškų bei atkovojo 15 kamuolių, kuomet antrajame jis pelnė 17 taškų bei sugriebė 4 kamuolius. Jonas Valančiūnas kol kas sužaidė vienerias rungtynes bei buvo arti dvigubo dublio – 14 taškų ir 8 atkovoti kamuoliai.

LeBrono gynyba – „Lakers“ Achilo kulnas

LeBrono svarba „Lakers“ ekipai didelių klausimų nekelia, tačiau į akis krenta itin pasyvi ekipos lyderio gynyba. Luke‘as Waltonas savo vedliui ypatingų gynybinių užduočių neduoda ir LeBroną, ginantį geriausią varžovų taškų rinkėją, pamatysime itin retai, tačiau net ir tai nepaslepia Jameso prasto žaidimo gynyboje.

Jog LeBronas nepervargsta gynyboje, rodo ir statistika. Jamesas per rungtynes vidutiniškai bando apginti po 3 dvitaškius ir 2,2 tritaškio. Palyginimui, dėl savo gynybos neretai kritikuojamas Jamesas Hardenas mėgina uždengti po 4,7 dvitaškio ir 2,2 tritaškio.

Lygoje pagal šį rodiklį rodiklį pirmauja Jameso komandos draugas Joshas Hartas, kuris atlieka po 5,3 bandymo ties dvitaškiu bei po 3,2 mėginimo ties tritaškiu. Vis tik Hartas aikštelėje praleidžia po 26,4 minutės, kuomet LeBronas – po 34,9 minutės per rungtynes.

Tikėtina, jog tokie blogi komandos lyderio įpročiai persiduoda ir didžiajai daliai komandos.

Puolimas

„Lakers“ puolimas taip pat kelia šiokias tokias abejones. Kuomet aikštelėje yra LeBronas, didžiąją dalį laiko su kamuoliu būna būtent jis. Tokiu atveju „Lakers“ žaidimas būna paremtas Jameso prasiveržimais baudos aikštelės link, kur jis pats užbaigia atakas, arba atmetant kamuolį laisviems komandoms draugams.

Vis tik žinant, jog „Lakers“ yra viena prasčiausiai tritaškius metanti ekipa, antrasis variantas neatrodo taip patraukliai, kaip tai buvo, kuomet Jamesas žaisdavo Majamio „Heat“ ar Klivlando „Cavaliers“ gretose.

„Lakers“ puolime atrodo visai kitaip, kuomet Jameso nėra ant parketo. Komandos žaidime atsiranda daugiau kamuolio ir žaidėjų judėjimo, taigi susidaro vaizdas, jog „Lakers“ vienu metu yra tarsi dvi skirtingos komandos.

Tvarkaraštis

„Lakers“ reguliariajame sezone liko sužaisti 25 mačus. Deja, komandos aistruolių nelaimei, jis yra itin sudėtingas.

„Lakers“ dar dukart žais Milvokio „Bucks“, Jutos „Jazz“ bei Los Andželo „Clippers“, po kartą su Hjustono „Rockets“, Denverio „Nuggets“, Bostono „Celtics“, Toronto „Raptors“, Oklahomos „Thunder“, „Golden State Warriors“ bei Portlando „Trail Blazers“. Visos išvardytos komandos yra atitinkamų konferencijų pirmaujančios ekipos arba klubai, kurie taip pat rimtai kabinsis į atkrintamąsias.

Nuotr. USA Today – Scanpix

Jeigu žvelgtume į pastaruosius penkis NBA sezonus, norint patekti į Vakarų konferencijos atkrintamąsias reikėdavo solidaus skaičiaus pergalių. 2013-14 m. sezone šis skaičius siekė 49, 2014-15 m. – 45, 2015-16 m. – 41, 2016-17 m. – 41, 2017-18 m. – 47. Bent jau kol kas, tendencijos yra itin panašios į pernai metų.

2017-18 m. sezone trečiąją ir aštuntąją vietas skyrė viso labo dvi pergalės. Šiemet kol kas ketvirtoje vietoje esanti „Blazers“ aštuntoje pozicijoje esančius „Clippers“ taip pat lenkia viso labo dviem laimėjimais.

Panašu, jog šiemet Vakaruose ir vėl bus ankšta, o „Lakers“ savo atkrintamąsias pradės jau penktadienį, mat esant tokioje pozicijoje kiekvienos rungtynės LeBronui ir kompanijai bus tarsi finalas.