Lietuvos himną laisvai giedantis „Mavericks“ bosas: „Šaras gali nulaužti NBA“

Nuotr.: Scanpix/BNS nuotr.

Nuotr. Scanpix/BNS nuotr.

„Labas vakaras“, – pakėlęs telefono ragelį, taisyklinga lietuvių kalba pasisveikino Donnie Nelsonas. Iškart po to Dalaso „Mavericks“ generalinis vadybininkas suskubo sveikinti su penktadienį „Žalgirio“ iškovota pergale Eurolygoje. Atrodo, kad nei 9000 kilometrų, nei prabėgę dešimtmečiai jo nenutolino nuo Lietuvos.

56-erių amerikietis mūsų šalies žiniasklaidoje pastaruoju metu šmėžuoja ne ypač dažnai. Ko gero, nemažai jaunesnių krepšinio gerbėjų smarkiai nustebtų sužinoję, kad NBA klubo GM'as lyg niekur nieko gali išberti Lietuvos himną.

„Galvojate, kad jau pamiršau?“ – kalbėdamas su „BasketNews.lt“ nusišypsojo Nelsonas.

„Lietuva, Tėvyne mūsų, Tu didvyrių žeeeme, Iš praeities Tavo sūnūs, Te stiprybę semia. Tegul Tavo vaikai eina... Ar dar tęsti? Nes tikrai galėčiau, patikėkite“, – sugiedojęs kelias pirmąsias eilutes juokėsi amerikietis.

Donnie Lietuvos himną ne vieną dešimtį kartų yra giedojęs drauge su nacionaline vyrų rinktine, kurios trenerių štabe darbavosi nuo pat nepriklausomybės atkūrimo.

Jis iki 2006-ųjų su lietuviais spėjo pelnyti net tris olimpinius bronzos medalius (1992, 1996 ir 2000 metais), Europos čempionato sidabrą bei auksą.

Už nuopelnus Lietuvai Nelsonas 2003-aisiais iš tuometinio prezidento Rolando Pakso rankų atsiėmė ir valstybinį apdovanojimą – Komandoro didįjį kryžių.

„Lietuva iki šiol yra mano antrieji namai. Kaip kažkada jau esu sakęs, mano venomis teka žalias kraujas“, – kalbėjo amerikietis.

Penktadienį, kai „Žalgiris“ namų arenoje kovėsi su Podgoricos „Budučnost“, Nelsonas sukinėjosi „American Airlines Center“ arenoje.

Čia „Mavericks“ surengė popietinį prasimėtymą prieš rungtynes su Denverio „Nuggets“ ir jam pagaliau pavyko rasti laisvo laiko pokalbiui – iki tol generalinį vadybininką buvo užgriuvę mainų rūpesčiai.

„Laiko atsikvėpti nėra – nuolat yra reikalų dėl žaidėjų perėjimų, naujokų biržos, treniruočių... Tik spėk suktis. Bet stengiuosi kuo atidžiau sekti Lietuvos ir apskritai Europos krepšinį“, – pasakojo Nelsonas.

Dalase – ir lietuviški patiekalai

Tuo, kad „Mavericks“ generalinis vadybininkas nepraleistų svarbesnių aktualijų kitapus Atlanto, rūpinasi jo geras bičiulis Alvydas Pazdrazdis.

46-erių kretingiškis su Nelsonu daugiau bendrauti pradėjo po legendinės 1992-ųjų olimpiados Barselonoje, kai lietuviai užsikabino bronzą.

Tuomet komandoje, be Pazdrazdžio, žaidė tokie krepšininkai kaip Arvydas Sabonis, Valdemaras Chomičius, Artūras Karnišovas, Rimas Kurtinaitis ar Šarūnas Marčiulionis.

„Su Alvydu nesiskiriame jau kokį šimtą metų, jis man tarsi brolis. Abu visada artimai sekame Lietuvos krepšinį“, – „BasketNews.lt“ sakė Nelsonas.

Oficialios Pazdrazdžio pareigos „Mavericks“ klube – tarptautinio skautingo direktorius, tačiau tuo jo darbai ir atsakomybės tikrai neapsiriboja.

Kaip sako Nelsonas, lietuvis yra jo akys, ausys ir smegenys.

„Paprastai sakant, Alvydas priima sprendimus, o aš pavagiu visus nuopelnus, – juokėsi Nelsonas. – Jis yra mano dešinioji ranka, dėl visų klubo reikalų sprendžiame kartu. Alvydas yra vienas labiausiai krepšinyje vertinamų mano bendražygių.“

Tačiau „Mavericks“ generalinis vadybininkas su Pazdrazdžiu šnekučiuojasi ne vien apie krepšinį ir kartais drauge su šeimomis leidžia laisvalaikį.

Pavyzdžiui, kai Nelsonas užsimano lietuviškų patiekalų, gali kreiptis į juos puikiai gaminančią Alvydo žmoną Aušrą.

„Aš gi myliu šašlykas, myliu cepelinai, myliu kepsnys“, – juokdamasis lietuviškai vardijo amerikietis ir pridūrė, jog lietuviškų detalių jo mieste tikrai netrūksta.

Praėjusią vasarą Dalaso klubo administracijos koridoriuose retkarčiais nuskambėdavo ir dar viena lietuviška pavardė.

Renaldas Seibutis, kurio teisės vienuolika metų priklausė „Mavericks“ klubui, buvo perduotas į Los Andželo „Clippers“ rankas.

Žinoma, toks perėjimas tebuvo formalumas ir 33-ejų Seibutis lagaminų krautis tikrai nepradėjo, tačiau iš bičiulių Dalase žinią apie mainus gavo dar prieš jiems oficialiai įvykstant.

O tai – nieko keisto, kadangi pats Nelsonas iki šiol į Seibutį draugiškai kreipiasi Ronnie.

„Ronnie yra labai geras mano draugas. Jis visada žaidžia su tokia aistra, kad, regis, galėtų mirti dėl savo komandos ir šalies.

Per daugelį metų su juo pasidarėme artimi. Mums buvo garbė turėti jį savo klube. Kaip sakome Dalase, once a Maverick, always a Maverick“, – šyptelėjo Nelsonas.

Su Šaru eitų į karą

Besisukdamas NBA virtuvėje ar krepšinio reikalais keliaudamas po Europą bei krepšinio čempionatus, Donnie nuolat susitinka ir su kitais senais pažįstamais iš Lietuvos.

„Kaip tik prieš kelias dienas su Artūru (Karnišovu) mačiausi „Visų Žvaigždžių“ dienoje, neseniai bendravau ir su Šarūnu Marčiulioniu. Arvydą (Sabonį) kartu su Lietuvos prezidente sutikau Eurolygos finalo ketverte.

Taip pat kažkada oro uoste sutikau Jasikevičių ir visą jo trenerių štabą. Kiekvieną kartą pamatęs savo berniukus, ar jie būtų iš 1992-ųjų, ar 1996-ųjų komandų, ar kitų laikų, man tai labai ypatinga“, – tikino Nelsonas.

Už Atlanto amerikietis vis pasimato ir su abiem ten šiuo metu rungtyniaujančiais Lietuvos krepšininkais – Domantu Saboniu ir Jonu Valančiūnu.

Pastarasis pateko į šio sezono perėjimų lango pabaigos karštinę ir po septynių sezonų Toronto „Raptors“ klube buvo išsiųstas į Memfio „Grizzlies“ ekipą.

Po perėjimo vieni apgailestavo, kad JV iškeliauja į titulą seniai pamiršusią komandą, kiti džiūgavo, jog jo karjerą pagaliau pažymėjo permainos.

Nelsonas, kaip NBA klubo vadovas, svetimų reikalų plačiau komentuoti nenorėjo, tačiau pabrėžė – Valančiūnas būtų didelis papildymas bet kokiai ekipai.

„Galiu pasakyti tiek, kad Jonas, mano akimis, turi puikų sezoną. Jis bus rungtynes keičiantis žaidėjas nepaisant to, kurioje komandoje rungtyniaus“, – tikino Nelsonas.

Nuotr. USA Today Sports – Scanpix

„Mavericks“ generalinis vadybininkas ne per seniausiai turėjo progą susipažinti ir su Indianos „Pacers“ marškinėlius vilkinčiu Domantu Saboniu.

Nors Arvydas Sabonis nuo senų laikų yra geras Nelsono bičiulis, jo sūnų amerikietis pirmąkart gyvai sutiko tik praėjusią vasarą.

„Domas trumpam užsuko į Dalasą pasitreniruoti ir man buvo smagu praleisti šiek tiek laiko su juo, pabendrauti. Arvydas mano gyvenime užima svarbią vietą, tad tikrai ypatinga susitikti su jaunėliu Sabu“, – pasakojo Donnie.

Jis taip pat pridūrė neabejojantis, jog artimoje ateityje lietuvių NBA gali būti ir daugiau, o vienas garsiausiai į jos duris besibeldžiančių žmonių – Šarūnas Jasikevičius.

Kauno „Žalgirio“ treneris jau praėjusią vasarą sulaukė dėmesio iš kitapus Atlanto ir dėl asistento darbo kalbėjosi su Toronto „Raptors“ klubu.

Anot Nelsono, Šaras kada nors gali tapti neeiliniu treneriu, iš Europos krepšinio peršokusiu tiesiai į vyriausiojo trenerio kėdę NBA.

„Aš manau, kad Šarūnas gali būti pirmasis nulaužęs trenerių rangus NBA lygoje. Jam tiesiog ant veido užrašyta „vyriausiasis treneris“. Jis buvo labai sėkmingas žaidėjas ir neabejoju, kad kažkuriuo metu jis gali būti NBA komandos treneriu“, – sakė Nelsonas.

Šaras su Nelsonu kartu iškovojo du medalius – 2000 metų Sidnėjaus olimpinę bronzą bei 2003 metų Europos čempionato auksą.

Tuo metu spindėjęs Jasikevičius amerikiečiui paliko didelį įspūdį.

„Duokite man penkis Šarūnus ir aš laimėsiu viską. Jis žaidė su tokia aistra, meile krepšiniui ir savo šaliai, kad dešimt iš dešimt kartų eičiau su juo į karą“, – sakė Nelsonas.

Nuotr. BNS

Džiaugiasi ypatingu duetu

Įgavęs daug patirties Europoje, Nelsonas yra vienas iš labiausiai Senojo žemyno krepšininkus vertinančių NBA klubų vadovų.

Dėl to pastarasis mainų langas jam buvo ypatingas – į „Mavericks“ iš Niujorko „Knicks“ ekipos persikėlė latvių vidurio puolėjas Kristaps Porzingis.

Dalaso klubo vizijose Porzingis kartu su Slovėnijos supertalentu Luka Dončičumi taps tvirtu franšizės ateities pamatu.

Paklaustas, ką jam reiškia savo komandoje turėti magiškąjį europiečių duetą, Nelsonas nusišypsojo.

„Mums labai pasisekė. Luka ir Kristaps yra iš nedidelių Europos valstybių, tokių, kaip ir mano mylima Lietuva. O Latvija dar ir Baltijos valstybė, tad ypač džiugu.

Galimybė komandoje turint Kristapą savotiškai reprezentuoti Baltijos šalis man sukelia pasididžiavimą – juk tai parodo, kokį darbą jos nudirbo per pastaruosius dešimtmečius“, – kalbėjo Nelsonas.

Donnie nė kiek neabejoja, kad daugiau nei metus dėl kelio raiščių traumos nerungtyniavęs Porzingis bus vienas kertinių komandos žaidėjų. Kaip praėjusią vasarą neabejojo ir dėl Dončičiaus.

Jei Amerikoje vis pasigirsdavo vienas kitas vunderkindo galimybes NBA skeptiškai vertinantis balsas, Nelsonas dėl jo buvo visiškai tikras.

Nuotr. Nuotr. Scanpix

Generalinio vadybininko bendražygiai neseniai papasakojo, kad būtent Donnie būdavo žmogus, „Mavericks“ administracijoje visiems nuolat kartodavęs, jog Luka – geriausias biržos žaidėjas.

„Senais laikais Šarūnas Marčiulionis, Vlade Divacas, Toni Kukočas ar Draženas Petrovičius turėjo įrodinėti savo vertę ir tai, kad europiečiai gali žaisti NBA. Manau, dabar tos dienos jau yra praėjusios“, – teigė Nelsonas.

Visgi „Mavericks“ vadovams ir sirgaliams Porzingio ir Dončičiaus dueto teks palaukti iki kito sezono. Nors latvis po truputį treniruotėse grįžta į ritmą, klubas nerizikuos.

Dar yra teorinė viltis Porzingį rudens pradžioje išvysti pasaulio čempionate, bet visų pirma, latviams ten dar reikia patekti, visų antra – neaišku, koks būtų puolėjo sprendimas krepšininkas po sunkios traumos.

Tačiau jei pats Porzingis sumanytų padėti rinktinei, klubas kliūčių nedarytų.

„Tai asmeninis sprendimas, kurį turi priimti kiekvienas žaidėjas“, – trumpai atsakė Nelsonas, pridurdamas, kad jo klubo vadovai stengiasi susilaikyti net ir nuo neformalių rekomendacijų.