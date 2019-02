Galingas rinktines už borto palikusi sistema: kodėl Lietuva jai turėtų dėkoti?

Paparazzi

Viskas čia geria su ta sistema. Aš matau pliusus:



1. vietiniai žiūrovai mato dažniau savo rinktinę ir mato ne žaidžiančią draugiškus mačus, kur sprendžiami trenerių uždaviniai, o normalias must win rungtynes;



2. treneriai, priklausomai nuo rungtynių svarbos, gali išbandyti artimiausią rezervą;



3. žaidėjai, kurie anksčiau rinktinėse nebūtų žaidę, gauna neįkainojomos patirties, ir bet kuriuo atveju per tokius langus tampa "laipteliu arčiau" pagrindinės rinktinės; Be to, sezono metu žaidėjams išvykti į rinktinės rungtynes tampa savotišku "galvos pravalymu";



4. pasimato realus kiekvienos iš šalių pajėgumas. Nemažai komandų, tokios kaip Slovėnija ar Latvija, realiai laikosi ant 6-8 pagrindinių žaidėjų, o po jais - praraja, todėl manau, kad yra teisinga, kai į world cup\'ą patenka krepšinio šalys, kurios turi ne 6-8 žaidėjus, o kur kas didesnį gerų žaidėjų pasirinkimą, kas atspindi realų pajėgumą;



5. atsiranda atrankos skaidrumas, kai nebelieka jokių wild card\'ų, o vieta world cup\'e iškovojama; pagal visiems taikomą tą pačią sistemą;



6. sako, kad nebus Dončičiaus ir Porzingio, t.y. žvaigždžių - čia ne žvaigždžių diena, o stipriausių komandų čempionatas. Sportas negailestingas, futbole taip pat žvaigždės neretai nepatenka į čempionatus;



7. su langų sistema žaidėjams užtikrinama daugiau poilsio vasaromis, o tai tiesiogiai gali turėti įtakos ir jų klubiniams sezonams bei karjeros trukmei;



8. tik laiko klausimas kada eurolyga baigs ožiuotis ir priderins savo tvarkaraštį prie langų. Dabar man keista matyti, kai vasario mėn. eurolygoje pertrauka, bet eurolygos žaidėjai neišleidžiami. Šaras, pvz. net paslidinėti išlėkęs, t.y. akivaizdu, kad EL komandos dabar nedirba pilnu pajėgumu.



9. netgi nba galėtų realiai išleisti į 3 langus - birželį, rugsėjį ir dabar - vasario mėn., kai nba yra žvaigždžių savaitgalis - tie kas nepatenka į žvaigždžių mačą, drąsiai galėtų sužaist už rinktines.