Įvertinimai „Žalgirio“ žaidėjams: geriausios Thompsono rungtynės bei nuviliantis Jankūnas

LB33

Taip Komplektacija nesudirbo, kai kur trūko sėkmes. Bet yra ir strateginių trenerio klaidų. Viena jų sezono pirmoje pusėje, kai nesisekė ir per TV matėme Jaską nuo grandinės nutrūkusį. Jo sprendimas didinti treniruočių krūvius. Po pralaimėjimo Klaipėdoje, komanda buvo nuvežta į Kauną treniruotis. Tą patį vakarą. Po pralaimėjimų EL - didinami krūviai. Rezultatas - antroje sezono pusėje žaidėjams trūksta kvapo. Išauga traumų tikimybė. Jaska suvokė savo klaidą, dabar krūviai sumažinti, bet šaukštai jau po pietų. Kitas dalykas komandos puolimo nuspėjamumas. Praėjusį sezoną Žalgiris žaisdavo krepšinį iki užtikrinto metimo. Iki progos, kuomet ataka turi baigtis taip, kaip treneris suplanavo. Buvo kaip šachmatai ir tai veikė. Šį sezoną bandoma vėl tas pats. Varžovai jau žino, kad puolimas bus toks. Improvizacijos nebus, o tai palengvina jiems gynybą. Jei Žalgirio žaidėjas derinio viduryje nutrauks jį ir mes. Jaska išprotės. Rėks. Pasodins ant suolo. Rezultatas visi toliau kantriai žaidžia "šachmatus", nepaisant to, kad varžovai kiekvieną sekantį Žalgirio ėjimą jau žino. Vakar antrajame ketvirtyje buvo bandoma viską mesti iš po krepšio. Iš pradžių veikė, o po to puolimo mechanizmas užstrigo. Tą įrodo vien tas faktas, kad pirmoje rungtynių pusėje Grigonis neišmetė nei vieno metimo. Norint būti konkurencingiems svarbu kiekvieną sezoną kažką naujo įnešti. Padaryti taip, kad varžovai nesugebėtų prisitaikyti.



