Galingai žaidęs Valančiūnas ir „Grizzlies“ pranoko Dončičiaus vedamą „Mavericks“

Mister_81

Kai atrode, kad labai gaila JV, nes iskeite is favoritines komandos kurei atidave belenkiek metu (atsiminkim, kad jam dar 26,bet atrodo belekiek jau losia tam nba ir uz rinktine, visiskas patriotas, nebuvo vasaros, kad atsisakytu lost uz rinktine, cia tiem visiem varanciam) ir iskeite i komanda nepretenduojancia i playoufus, be didesniu perspektyvu, bet kai jis taip zaidzia man sirdis labiau dziaugias ne topinej komandoj turedamas pataloka 12-14pt ir 8-9 rb, nezinau kaip jum chebra, bet as dziaugiuos siais mainais, noriu pasakyt tik tiek, kad jis mus dar tikrai gali nustebint.