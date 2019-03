Krameris: „Laimėti taurę buvo puiku, bet dabar tai – praeitis“

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Chrisui Krameriui šis sezonas toli gražu nebuvo lengvas. Vilniaus „Ryto“ kapitonas rinko traumą po traumos ir kol komanda vargo Europos taurės starte, jis rungtynes tegalėjo stebėti iš šono. Tačiau dabar tamsias mintis šalin nuvijęs gynėjas yra pasiruošęs vienai svarbiausių šio sezono savaičių.

„Europos taurės ketvirtfinalis mums yra labai didelė proga. Mėginsime ją išnaudoti ir laikytis rungtynėse visas keturiasdešimt minučių. Manau, tikrai galime tą padaryti“, – „BasketNews.lt“ kalbėjo krepšininkas.

30-metis 190 cm ūgio Krameris kartu su „Rytu“ antradienį stos į pirmąją ketvirtfinalio dvikovą su „Valencia“ klubu. Kadangi serija žaidžiama tik iki dviejų pergalių, pirmasis mačas bus aukso vertės.

O jame „Rytas“ galvos tik apie pergalę – skambiai į Europos taurės atkrintamąsias žengusi ir Karaliaus Mindaugo taurę iškovojusi ekipa šiuo metu yra pakilime.

„Mes spaudimo nejaučiame, nes daug kas negalvojo, kad apskritai taip toli nueisime. Bet „Top 16“ etape laimėjome lemiamas rungtynes, gelbėjomės su Arciomo dvitaškiu Belgrade ir dabar esame čia. Turime eiti ir žaisti bei stengtis laimėti“, – kalbėjo Krameris.

– Po triumfo Karaliaus Mindaugo taurėje turėjote kelias laisvas dienas. Tokiu įtemptu sezono metu buvo naudinga atsipūsti?

– Tikrai taip, su šeima buvau Romoje, pasimėgavome laiku kartu. Buvo gerai truputį pravėdinti galvą ir pabūti kitoje aplinkoje. To tikrai reikėjo prieš svarbius momentus.

– Šeštadienį turėjote žaisti Lietuvos krepšinio lygos rungtynes su Pasvalio „Pieno žvaigždėmis“. Kada pradėjote pilnu tempu ruoštis Europos taurei?

– Na, savotiškai per savaitę ruošėmės ir Europos taurei, bandėme nusiteikti, nes žinojome, kad laukia dvi labai svarbios rungtynės. Bet pagrindinis pasirengimas liko sekmadieniui ir pirmadieniui.

– „Valencia“ įvardijama kaip viena pagrindinių pretendenčių laimėti Europos taurę. Kokie didžiausi šios ekipos ginklai?

– Jie apskritai yra labai gera komanda, neseniai dar žaidusi Eurolygoje. Jie turi daug patyrusių žaidėjų, kurie vienas kitą gerai pažįsta. Bojanas Dubljevičius puikiai tvarkosi ir baudos aikštelėje, ir už jos ribų. Be to, varžovai turi kitų stiprių puolėjų bei keletą gerų metikų. Vienas iš jų, aikštėje, mano nuomone, darantis didžiausią įtaką, yra Mattas Thomasas, galintis pataikyti bet kuriuo momentu. Turime būti labai susikaupę gynyboje.

– „Rytas“ nepralaimėjo jau nuo sausio vidurio. Galima sakyti, kad komanda dabar demonstruoja geriausią formą šį sezoną?

– Reikalai mums pastaruoju metu tikrai klojasi gerai, bet kiekvienos rungtynės skirtingos. Turime būti maksimaliai nusiteikę ir negalime užmigti ant laurų. Laimėti taurę buvo puiku, bet dabar tai jau praeityje. Privalome eiti toliau. Jei pavyktų laimėti Valensijoje, padėtume didelį žingsnį pirmyn.

– Praėjusį sezoną jums su „Rytu“ nepavyko nei Karaliaus Mindaugo taurėje mesti rimtesnio iššūkio „Žalgiriui“, nei prasibrauti į Europos taurės atkrintamąsias. Kuo šio sezono komanda išskirtinė?

– Pernai taurėje žaidėme be Traviso Petersono, o kitiems vaikinams buvo sunku susitvarkyti su Pauliumi Jankūnu ir jo pick‘n‘pop‘ais. Loukas Mavrokefalidis taip pat buvo kitoks vidurio puolėjas nei dabar yra Aciomas Parachouskis. Tos detalės kitokios, bet šiemet jos geriau sulipo. Aš taurės finale pataikiau sudėtingų metimų, Rokas Stipčevičius irgi. Be to, mums šiek tiek pasisekė ir susikūrėme progą laimėti.

O kalbant apie Europos taurę, tai pernai vienu metu tarsi atsitrenkėme į sieną. Žaidėme gerai ir staiga kažkas atsitiko, pradėjome išleidinėti rungtynes iš rankų. Šįmet viskas kol kas klojasi gerai.