„Žalgirį“ vėl įveikęs Maksvytis: „Matėme seną gerą „Neptūną“

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS

Klaipėdos „Neptūnas“ pozityviomis nuotaikos pasitiks itin svarbią dvikovą FIBA Čempionų lygos aštuntfinalyje namuose prieš Jeruzalės „Hapoel“ ekipą.

Foto galerija Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS Nuotr.: BNS

Uostamiesčio ekipa šiandien sausakimšoje „Švyturio“ arenoje 81:71 pranoko Kauno „Žalgirį“. Tai buvo jau trečioji Kazio Maksvyčio auklėtinių pergalė šį sezoną prieš daugkartinius Lietuvos čempionus.

Visus tris kartus kauniečius įveikęs „Neptūnas“ išlieka vienintele komanda „Betsafe–LKL“ čempionate, ant menčių guldanti „Žalgirį“.

Po pergale pasibaigusio susitikimo Klaipėdos ekipos treneris Kazys Maksvytis džiaugėsi auklėtinių pasirodymu. Klaipėdiečiams morališkai reikėjo tokio susitikimo po nesėkmingo „Kidy Tour“ Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketverto Vilniuje, kuriame liko be apdovanojimų.

„Manau, kad pirmiausia atsistatėme prieš save, tuomet prieš sirgalius ir savo miestą, – po pergalės prieš „Žalgirį“ sakė Maksvytis. – Šiandien ir aš, ir Jūs matėte seną gerą „Neptūną“. Komandą, kuri kovoja nuo pradžios iki pabaigos, agresyviai besiginančią, varžovus baudžiančią už jų klaidas.

Mums šios rungtynės buvo labai svarbios, nes dvi savaites neturėjome mačų ir gyvenome mintimis apie Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvertą.“

– Kas lėmė tokį didelį pražangų skaičių (32), kuris buvo šio sezono „Betsafe–LKL“ antirekordas?

– Tokio plano nebuvo. Žinome, kad su „Žalgiriu“ negalime lenktyniauti. Negalime bėgti ar bandyti būti fiziškesniais. Turime kažkur atiduoti, manau, kad šiandien susirinkome per daug pražangų. Gavome tokių baudų, kur jau turėjome 4 komandines pražangas. Tai tikrai nebuvo rungtynių planas.

Rungtynių žaidėjas Simas Galdikas Taškai 12 Naudingumas 18 Atkovoti kamuoliai 9 Rezultatyvūs perdavimai 4

Kiekviename kėlinyje pražangas išnaudojome gana neblogai, neleidome „Žalgiriui“ pelnyti lengvų taškų. Išskyrus baudas jau turint 4 komandines pražangas.

– Jerai Grantas rungtynių metu buvo susiėmęs už šono, ar jam kažkas nutiko?

– Momentinis skausmas, nes aikštėje buvo vyriška kova. Šiandien noriu pagirti tiek Jerai, tiek visus kitus. Visi šiandien kovėsi, o to trūko Vilniuje, KMT finalo ketverte.

Mes galime pralaimėti ir „Žalgiriui“, ir „Pieno žvaigždėms“, tačiau tai turi nutikti tik kovojant. Šiandien matėme kovą ir azartą, to tikiuosi iš komandos ir ateityje.

– Simas Galdikas rungtyniavo ilgiau už Grantą. Ar tai dėl pastarojo susirinktų pražangų, ar tiesiog Simas labiau tiko?

– Ir tas, ir tas. Visų pirma, tai Simas gana neblogai įėjo į aikštę, o ir Jerai susirinko greitų pražangų. Tokio plano prieš dvikovą nebuvo. Kai sužinojome, kad nežais Paulius Jankūnas, galvojome, jog daugiau rungtyniauti reikės žemu penketu.

– Tomas Delininkaitis ir Deividas Gailius KMT finalo ketverte atrodė prigesę, ar po tokių rungtynių dėl jų yra ramiau?

– Žinoma, tiek Jūsų paminėti du krepšininkai, tiek Galdikas, tiek legionieriai, tiek Pauliaus Dambrausko darbas gynyboje – visi kažką šiandien davė komandai. Dabar tai džiugina, pamatysime, kaip bus trečiadienį.

– Ar jau apmąstėte per tiek laiko priežastis, kurios lėmė nesėkmingą KMT finalo ketvertą? Ar buvo nepaskaičiuota su fiziniais krūviais, ar veteranai buvo pavargę?

– Ir tas, ir tas. Kas blogiausia, kad nebelikome komanda – išsidraskėme, apsipykome. To neturėtų būti, kaip tik turėtume per sunkius momentus išlikti komanda.

Pailsėjome kelias dienas, tuomet užsidarėme salėje ir laukėme šio mačo. Nuotaikos dabar yra geros.

– Kiek esate patenkintas komandos pasirodymu prieš svarbią dvikovą Čempionų lygoje su „Hapoel“?

– Likau labai patenkintas, tačiau kitos rungtynės bus kitos rungtynės. Kažkokios dvejonės išsisklaidė, po KMT atrodė, jog nemokame žaisti ir nesame komanda, tačiau šįkart buvo atvirkščiai. Nuotaikos pagerėjo, bet kitas mačas bus nauja istorija.