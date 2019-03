Suirutė gali tapti didžiule griūtimi: kas vyksta Ispanijos krepšinyje?

Nuotr.: Sputnik – Scanpix

Karaliaus taurė – Ispanijos krepšinio pasididžiavimas. Aukščiausio lygio reginį dovanojantis turnyras šį sezoną, kaip ir kasmet, turėjo papuošti įsibėgėjusį šalies čempionatą. Tačiau vietoje to, nacionalinė šventė virto nacionaline tragedija.

Finalo rungtynės. „Barcelona“ rengia paskutinę ataką ir kamuolį sėkmingai išsimeta iš užribio. Jį pačiupęs Ante Tomičius praneria po lenta ir puskabliu paleidžia į krepšį.

Tačiau Madrido „Real“ sirgalių viltis trumpam atgaivina Anthony Randolphas, kuris blokuodamas kamuolį jį stipriai prispaudžia prie lentos ir metimas tikslo nepasiekia.

92:92, likusios žaisti keturios sekundės. Publika siaučia nežinodama, ar paskutinis metimas bus įskaitytas. Teisėjų brigada nukeliauja prie pakartojimų ekrano ir akimirksniu apsisprendusi į viršų iškelia du pirštus – taškai buvo.

Štai taip, per keliolika sekundžių, Ispanijos krepšinyje įsisuko nežinia kada pasibaigsianti sumaištis. Tiesa, problemos šaknis buvo galima užčiuopti ir kur kas anksčiau.

„Real“ ketinimai – visiškai rimti

Po vėlai vakare skandalu pasibaigusio finalo Ispanijos lygos (ACB) administracijos biuras tiesiog ūžė. Ten susirinko lygos prezidentas Antonio Martinas, generalinis direktorius Jose Miguelis Calleja bei teisėjų padalinio vadovas Francisco Monjasas.

Kitą dieną, apie puse devynių vakaro, lyga išleido pranešimą spaudai ir pirmąkart ACB istorijoje pripažino – mačo pabaigoje arbitrai padarė grubių klaidų.

Jei NBA lyga nevengia viešai pranešti apie tai, kad vienose ar kitose rungtynėse teisėjai klydo, o Eurolyga taip pat pamažu žengia šiuo keliu, Ispanijoje tai buvo tabu.

Tačiau taurės finalas pasirinkimo nepaliko.

Lyga, kartu su teisėjų asociacija, pranešė labai besigailinčios dėl susiklosčiusios situacijos ir ateityje darysiančios viską, kad tai nebepasikartotų.

Teisėjų asociacija savo ruožtu taip pat pridūrė, kad prasikaltusiai brigadai – Juanui Carlosui Garcia Gonzalezui, Migueliui Angeliui Perezui ir Benjaminui Jimenezui – bus skirta tokia bausmė, kokios tik panorės lygos vadai.

Kol kas nuspręsta tiek, kad šie arbitrai nedirbs artimiausiame Ispanijos čempionato ture ir veikiausiai šį sezoną nebeteisėjaus jokioms „Real“ rungtynėms.

Tiesa, pagrindinis finalo teisėjas Gonzalezas neseniai savo noru nusprendė baigti karjerą kaip tarptautinės FIBA kategorijos arbitras.

Visgi „Real“ klubui visos šios atgailos ir bausmės skaudulių nesumažino. Iškart po finalo pareiškę, jog lygos pasiaiškinimas yra „apgailėtinas“ ir jie svarsto apie pasitraukimą iš pirmenybių, klubo vadovai ėmėsi realių veiksmų.

Nuotr. AP-Scanpix

Visų pirma, jie sukvietė didžiąją dalį klubo bendrasavininkų ir pasitarę su jais, savo teisininkams nurodė parengti išėjimo analizę.

Tai reiškia, kad dabar yra kruopščiai skaičiuojama, kiek „Real“ dėl pasitraukimo nukentėtų finansiškai bei kaip tokiu atveju reikėtų sutvarkyti likusius teisinius įsipareigojimus lygai.

Žinoma, prieš tai klubui reikės susitarti ir su visais rėmėjais bei partneriais. Nors palikus Ispanijos lygą „Real“ didelę dalį auditorijos pasiektų Eurolygoje, vietinė rinka iš dalies liktų apleista.

Tikimasi, kad galutinis sprendimas bus priimtas per ateinantį mėnesį. Jei klubo vadovai sumanys nebesivaržyti Ispanijos lygoje, iki kito sezono pradžios jiems reiks nuveikti begalę organizacijos pertvarkymo darbų.

Eurolygos vadovas Jordi Bertomeu, kalbėdamas apie „Real“ situaciją, susilaikė nuo konkretaus vertinimo, tačiau leido suprasti – nacionaliniame čempionate nedalyvaujanti komanda Eurolygai nekeltų jokių problemų.

Juolab, kad ir šiuo metu dėl to Eurolygos nuostatuose galiojančią taisyklę po sezono pakeisti būtų įmanoma.

„Mes esame numatę tokią galimybę, kad ekipa, nesivaržanti šalies pirmenybėse, kada nors gali žaisti Eurolygoje.

Pavyzdžiui, ateityje Londone galėtų būti komanda, kuri žaistų tik pas mus, nes vietos čempionato lygis ten per žemas“, – ispanų radijui „El Larguero“ sakė Bertomeu.

Nuotr. BasketNews.lt/V.Mikaitis

Žinoma, visoje šioje mėsmalėje savo nuomonę turi ir sirgaliai. Kol kas atrodo, kad jie neprieštarautų drastiškam komandos žingsniui.

Šalies žiniasklaidos gigantės „Marca“ neseniai surengtoje apklausoje rezultatai parodė, kad iš 75 tūkstančių respondentų net du trečdaliai pasisako už pasitraukimą.

Iš paskos – dar du klubai?

Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad „Real“ klubui pasitraukimas iš vietinės lygos kainuotų labai daug, realybė nėra tokia baisi.

Pavyzdžiui, jei „Real“ iš Ispanijos lygos generuojamų pajamų gauna apie apie 600 tūkst. eurų per sezoną, tuo pačiu laikotarpiu vien iš transliacijų teisių Eurolygoje – 4,5 mln. eurų.

Šių metų pradžioje pasirodžiusiais duomenimis, bendras Madrido klubo biudžetas siekia apie 42 mln. eurų sezonui.

Be to, krepšinio ekipai visoje šioje situacijoje lengviau dar ir dėl to, kad jie turi ypač tvirtą užnugarį – „Real“ futbolo klubą.

Garsiausia futbolo franšize pasaulyje įvardijama „Real“ futbolo ekipa kasmet po kelis šimtus milijonų gali išleisti vien žaidėjų perėjimams, tad prireikus, padėtų finansinę pagalvę ir krepšinio komandai.

Panaši ir „Barcelonos“ komandos situacija.

Stovinti už legendinio futbolo klubo, krepšinio komanda iškėlė aiškų reikalavimą ACB lygai – jei nebus sumažintas rungtynių skaičius, ji taip pat svarstys pasitraukimo galimybę.

Nors pasirodžius tokioms žinioms „Barcelona“ išplatino pranešimą teigdama, jog „šiuo metu pasitraukti nesiekia“, Ispanijos dienraščio „El Mundo“ duomenimis, procesas gali nusikelti neilgam.

Intensyviu Ispanijos lygos tvarkaraščiu taip pat nepatenkinta ir Vitorijos „Baskonia“ ekipa. Krepšinio užkulisiuose kalbama, kad ji palikti lygą norėtų net labiau už „Barcelona“ klubą.

Nuotr. Facebook.com

Šį sezoną Eurolygos finalo ketvertą rengianti Vitorija palaiko glaudžius santykius su šia organizacija ir jos vadovu Bertomeu, tad visus svertus turi savo rankose.

Eurolyga kitą sezoną priims dvi naujas komandas ir jų skaičius išaugs iki aštuoniolikos, tad ir taip užkimštame reguliariajame sezone klubams teks sužaisti po ketverias papildomas rungtynes.

Visgi, kaip rašo „Marca“, tvarkaraštis nėra vienintelė Ispanijos krepšinyje pastaruoju metu linksniuojama problema.

Didieji klubai, kaip „Real“, „Barcelona“ ar ta pati „Baskonia“, vietos čempionate neuždirba tiek, kiek norėtų.

Šalyje karaliaujant futbolui, iš rėmėjų, transliacijų teisių, reklamos bei kitų šaltinių gaunamos pajamos yra bent kelis kartus mažesnės, negu tarptautiniame lygmenyje.

Pasekmės lygai – ypač skaudžios

Jei iš lygos pasitraukusių komandų didelė tragedija, ko gero, neištiktų, ACB organizacija pasekmės pajaustų labai smarkiai.

Pavyzdžiui, „Real“ yra labiausiai stebima Ispanijos čempionato komanda, pritraukianti apie 55 procentus visos auditorijos. Praėjusį sezoną tik Madrido komandos rungtynes žiūrėjo apie 68 tūkstančiai žmonių.

Jei „Real“ nuspręstų palikti ACB, realu, kad pagrindinis transliacijų partneris „Movistar“ nebepratęstų sutarties su lyga.

Ispanijos žiniasklaidos duomenimis, be didesnio vargo lygą po šio sezono galėtų palikti ir jos pagrindinė rėmėja „Endesa“.

„Endesa“ yra stambi Ispanijos elektros gavybos įmonė, kasmet uždirbanti apie keliasdešimt milijardų eurų bei besiplečianti į telekomunikacijų sritį.

Akivaizdu, kad tokio partnerio netekimas Ispanijos lygai būtų milžiniškas smūgis.

Ko gero, jei iš pirmenybių pasitrauktų vien „Real“, ACB organizacija nesugriūtų, bet kiltų didžiausias pavojus – grandininė reakcija.

Smukus lygos prestižui, „Barcelona“ ir kiti pajėgūs klubai netektų pajėgaus konkurento, o Eurolygoje sulauktų „Real“ su dviguba jėga.

Sunku pasakyti, ar to pakaktų, kad „Barca“ su „Baskonia“ pasektų Madrido ekipos pavyzdžiu, bet aišku tik viena – Ispanijoje situacija pakibusi ant plauko.