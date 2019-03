Maksvyčio reakcija į prastą startą: „Atrodė, kad žaidėjai atėjo pasirinkti autografų“

Nuotr.: FIBA.com

Nuotr.: FIBA.com

Nuotr.: FIBA.com

Nuotr.: FIBA.com

Nuotr.: FIBA.com

Graži Klaipėdos „Neptūno“ sirgalių tradicija trečiadienio vakarą turėjo jiems apkarsti. Fanai uostamiestyje dvikovų pradžioje tol atsistoję palaiko savo komandą, kol ši pelno pirmuosius taškus. Šį kartą jų teko laukti labai ilgai.

Foto galerija Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: FIBA.com Nuotr.: FIBA.com

„Neptūnas“ prametė pirmus penkis metimus ir, įpusėjant trečiajai dvikovos minutei, Kazys Maksvytis paprašė minutės pertraukėlės. Po jos situacija nesikeitė – žiūrovai toliau stovėjo, o kamuolys krito tik į vieną krepšį.

Deividas Gailius prametė iš toli (tai buvo penktas iš eilės netaiklus tritaškis ir šeštas metimas apskritai), o kitoje aikštės pusėje Da’Seanas Butleris pataikė dvitaškį ir Jeruzalės „Hapoel“ persvara tapo 10:0.

Tik sužaidus pusketvirtos minutės Gytis Masiulis išprovokavo pražangą mesdamas tritaškį, pataikė antrąją ir trečiąją baudas, bei žiūrovai pagaliau galėjo atsisėsti.

Bet tuo „Neptūno“ bėdos nesibaigė. Gailius netrukus suklydo ir „Hapoel“ persvara tapo 14:2.

„Atrodė, kad rungtynių pradžioje mano žaidėjai atėjo pasirinkti autografų“, – po pirmosios aštuntfinalio dvikovos, kurią pralaimėjo 72:84, pyko Kazys Maksvytis.

„Iš karto atidavėme kontrolę varžovams, leidome jiems šeimininkauti, – tęsė „Neptūno“ treneris. – Po to bandėme grąžinti intrigą, lyg ir buvo pavykę grąžinti, bet antroje pusėje pasidarė tokia tragikomiška situacija: matėme daug laisvų gerų metimų ir juos prametėme. Toks yra krepšinis.“

Nepaisant tragiškos pradžios, „Neptūnas“ ne tik sugrįžo į rungtynes, bet trečiajame kėlinyje ir pirmavo 50:47. Visgi tada 0:14 pralaimėta atkarpa leido varžovams susigrąžinti persvarą.

Klaipėdiečiai vien trečiajame kėlinyje prametė visus 9 tolimus metimus, o nuo antrojo kėlinio pabaigos iki ketvirtojo pradžios pro šalį skriejo 15 tritaškių.

„Aišku, varžovai pradėjo dar labiau spaustis, ir gal metėme per daug tritaškių, bet toks krepšinis, – sakė Maksvytis. – Nepataikėme savo metimų ir pralaimėjome.“

Kas nutiko toje mačo pradžioje? Anot „Neptūno“ įžaidėjo Lorenzo Williamso, tokį startą galima vadinti „Žalgirio“ sindromu – po sėkmingų dvikovų su „Žalgiriu“ klaipėdiečiai kitas rungtynes pradeda itin vangiai.

„Mes, žaidėjai, žinome tai ir bandome būti pasiruošę, bet gal šiandien norėjome per daug, – sakė Williamsas. – Vėliau grįžome į rungtynes, bet ta atkarpa atėmė per daug jėgų. Išsikasėme sau per didelę duobę mačo pradžioje.“

Apskritai „Neptūnas“ realizavo vos 6 tolimus metimus iš 31 (19 proc.). Labiau nei tai Klaipėdos klubo treneriui nepatiko kitas aspektas – įsivėlimas į skubotą žaidimą.

„Blogiausia, kad įsivėlėme į jų žaidimą – greitą, su daug improvizacijos, daug besikeičiančių situacijų. Faktas tas, kad jie ten jaučiasi labai gerai, o mes improvizavome ne ten, kur reikia. Įsivėlėme į jų žaidimą ir tai viena priežasčių, kodėl pralaimėjome, – sakė Maksvytis. – Kai pradėjome žaisti agresyviau, pamatėme, kad ne toks baisus tas priešas ir turi savo silpnų pusių.“

Kitą savaitę „Neptūnui“ Jeruzalėje teks panaikinti 12 taškų deficitą ir Maksvytis viliasi, kad tai – įgyvendinama misija.

„Šansai yra. Nors žinome, kad labai sunku žaisti Jeruzalėje, prieš tokią atmosferą, bet 12 taškų šiuolaikiniame krepšinyje nėra daug“, – sakė strategas.