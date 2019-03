„Žalgirio“ revanšas: išvargintas „Rytas“ laikėsi pusantro kėlinio

Išvargintas Rytas ??? Bnews what?? kodėl nepabrėžėt, kad Žalgiris žaidė be triju žaidėju??



O rungtynes įrodė, kad KMT rytui pasiseke, nes siandiena keli fuksai tik sukrito, o per KMT gale rungtyniu belenkokias nesamones sumete.. siandiena Žalgiris gynyboje užspaude ryto kiaušukus ir labanakt... o tas išvarginimas prie ko?? blemba cia profai zaidzia o ne tarpklasinese, gi...