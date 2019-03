„Šiaulių” biudžetą atskleidęs valdybos pirmininkas: „Pradėjome žiūrėti į ateitį ir kurti krepšinio piramidę”

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Šiaulių miesto savivaldybės tarybai patvirtinus 2019 m. miesto biudžetą, „Šiaulių” klubas baigė formuoti šio sezono biudžetą, kuris sieks iki 710 tūkst. eurų. Prieš sezono startą buvo planuota surinkti dar bent 50 tūkst. eurų daugiau ir juos skirti dalyvavimui FIBA Čempionų lygoje, bet, nepavykus patekti į grupių etapą, suformuotas biudžetas iš esmės nesiskiria nuo surinkto praėjusiais metais.

2019 metais pasieks 350 tūkst. eurų savivaldybės parama. Kalbėdamas apie šio sezono biudžetą klubo valdybos pirmininkas Artūras Nacickas teigė, kad be miesto pagalbos klubas neturėtų galimybės siekti savo tikslų.

„Be miesto indėlio klubas neturėtų jokių galimybių surinkti biudžetą, leidžiantį kovoti aukščiausiame lygyje. Džiaugiamės, kad savivaldybės taryba įžvelgia naudą ir nori prisidėti prie gausiausiai mieste lankomame sporto renginio, kuris didina ne tik prie miesto, bet ir viso Šiaulių regiono žmonių užimtumą, sėkmės”, - sakė vienas „Šiaulių” klubo vadovų.

Verta pastebėti, savivaldybės dalis biudžete sumažėjo. Jei praėjusiais metais ji sudarė kone pusę visų surinktų pajamų – 49 proc., tai šio sezono biudžete miesto parama sudarys 39 proc. Tuo pačiu Nacickas džiaugėsi, kad iki 45 proc. padidėjo komandos rėmėjų indėlis. Likusią dalį biudžete sudaro pajamos iš bilietų bei lėšos, gautos už žaidėjų išpirkas.

Kalbėdamas apie išlaidas, Nacickas pažymėjo, kad kone pusė viso klubo biudžeto (49 proc.) yra skirta žaidėjų atlyginimams bei sumokėti komisinius žaidėjų agentams.

„Palyginti su praėjusiais metais, šių išlaidų suma išaugo kone 90 tūkst. eurų, kadangi, pasirašius ilgalaikes sutartis su žaidėjais, jose buvo numatytas nuoseklus atlyginimų augimas. Be to, šį sezoną pradėjome žiūrėti į ateitį ir kurti krepšinio piramidę, todėl klubą papildė eilė jaunų krepšininkų, kurie šiuo metu kaupia patirtį Nacionalinėje krepšinio lygoje ir Regionų krepšinio lygoje. Tai – reikalaujanti papildomų išlaidų investicija į ateitį. Tačiau ji yra būtina siekiant užsibrėžtos ilgalaikės klubo vizijos”, – apie planuojamas patirti ir jau patirtas išlaidas kalbėjo valdybos pirmininkas.

Jis atskleidė, kad šiame sezone pavyko sumažinti išlaidas administracijos, aptarnaujančio personalo ir trenerių atlyginimams, kurie sudaro 20 proc. biudžeto, taip pat – suderėti palankesnes arenos nuomos kainas, sudarančias kiek mažiau nei 5 proc. biudžeto išlaidų.

Tačiau dėl padidėjusių išlaidų butų žaidėjams nuomai iki 17 proc. išaugo administracinės klubo išlaidos. Atsižvelgiant į tai, planuojama atlikti naudos ir kaštų skaičiavimus, įvertinant galimas investicijas į gyvenamųjų patalpų įsigijimą, siekiant mažinti šios kategorijos išlaidas ateityje.

Dar 5 proc. biudžeto sudaro jau padarytos investicijos – praėjusį sezoną klubas išsimokėtinai įsigijo rungtynėse naudojamus LED reklaminius ekranus, kurie visiška klubo nuosavybe taps dar po metų.

Kalbėdamas apie turimas klubo skolas, Nacickas patvirtino, kad jų šleifo atsikratyti šiemet dar nepavyks, tačiau jos mokamos pagal sudarytą planą – šiame sezone tam tikslui skirti 5 proc. visų biudžeto išlaidų. Tiesa, nors plane numatyta turimus įsiskolinimus padengti per 3 metų laikotarpį, tikėtina, kad įgyvendinti planą gali nepavykti, nes klubą ir toliau pasiveja vis iškylantys nauji ankstesnių sezonų palikimai.

„Prieš kelis mėnesius išlindo dar vienas praeities šešėlis – kroatas Domagojus Bubalo, kurio atstovai pateikė 35 tūkstančių eurų ieškinį dėl seniau neišmokėto atlyginimo. Su šiuo žaidėju buvo pasirašyta 1,5 metų sutartis 2015-2016 m. sezono viduryje, bet buvo nutraukta jai nepasibaigus. Krepšininkas, mūsų nuomone, neįvykdė savo įsipareigojimų, bet dabar, praėjus 3 metams, turbūt išgirdo žinias apie gerėjančią situaciją klube ir nusprendė pasipelnyti. Šis ginčas jau persikėlė į sporto arbitražo teismą. Tikimės, kad jo sprendimas bus mūsų naudai ir skolų krepšelis neišaugs”, – pasakojo Nacickas.

Apžvelgdamas jau įvykusią šio sezono dalį, klubo vadovas pripažino, kad komandos rezultatai toli gražu nėra tokie, kokių tikėtasi. Pagrindine to priežastimi jis įvardijo nesėkmingą žaidėjų iš užsienio selekciją.

„Jei praėjusiame sezone pavyko pataikyti su legionieriais, tai šis sezonas mums yra tragiškas. Jo pradžioje į komandą pakviesti užsieniečiai visiškai nepateisino lūkesčių, todėl teko patirti papildomų išlaidų nutraukiant sutartis. Tuo pačiu, galbūt per greitai laukėme didesnio jaunų lietuvių indėlio, be to, esame taip kankinami traumų, kad pilnos sudėties žaidėme tik nedidelę dalį sezono.

Dėl šių priežasčių šis sezonas rezultatų prasme kol kas tikrai nėra toks, kuris neštų daug džiaugsmo ir kurį norėtume prisiminti, tačiau jau analizuojame padarytas klaidas, kad jos ateityje nesikartotų. Šiuo metu aktyviai dirbame žaidėjų rinkoje. Vis tik, tiek nudegus, jau turime būti atsargūs ir nenorime daryti skubotų sprendimų. Vienas naujas užsienietis žaidėjas, Sethas Allenas, papildė mūsų komandą. Neatmetame galimybės, kad jis nebus paskutinis naujokas”, – teigė Nacickas.

20 tūkst. iš savivaldybės klubui skirtos sumos bus skirta sunkius laikus išgyvenančiai miesto moterų krepšinio komandai. Siekiant išgelbėti „Šiaulių-Universitetą”, rungtyniaujantį „Multi-Gyn” Moterų lygoje, savivaldybės ir „Šiaulių” klubo vadovai nusprendė abu krepšinio klubus sujungti, komandos valdymą perduodant „Šiaulių” klubui.

„Kai savivaldybė kreipėsi į mus surasti bendrų sprendimų kaip padėti moterų klubui, kalbantis vis labiau aiškėjo, kad kažkokia laikina pagalba situacijos nepakeis. Visos diskusijos ėmė krypti į tai, kad stipriausios mieste tiek vyrų, tiek moterų komandos galėtų gyvuoti po vienu stogu. Todėl šių metų pradžioje prasidėjo klubų susijungimo darbai, o savivaldybei patvirtinus biudžetą, nuo pavasario mes esame perėmę ir vykdome visus einamuosius moterų klubo įsipareigojimus bei pradedame galvoti apie būsimą sezoną”, – išaugusias veiklos apimtis klube atskleidė Nacickas.