„Grizzlies“ trenerio ir lyderio nuostaba: „Valančiūnas – geresnis, nei mes galvojome“

Nuotr.: Reuters – Scanpix

Jonas Valančiūnas dar tik apšyla kojas Mamfyje, bet jau spėjo užkariauti ne vieno sirgaliaus širdį. Ne tik sirgalių – pagyras lietuviui žarsto ir „Grizzlies“ vyriausiasis treneris J. B. Bickerstaffas bei buvę ir esami komandos draugai.

„Tiesą sakant, jis yra geresnis, nei aš tikėjausi, – kalbėdamas tinklalapiui „The Athletic“, sakė Bickerstaffas. – Manau, kad jis gali atlaikyti didesnį krūvį. Aišku, kai žaidi su tikrai gerais krepšininkais, kaip tai buvo Toronte, jie daugiau laiko kamuolį savo rankose ir tada reikia tikėtis jų malonės. Čia jis turi daug galimybių ir tuo naudojasi.“

„Grizzlies“ laimėjo pastarąsias trejas rungtynes, o jų pergalių ir pralaimėjimų santykis po grandiozinių vasario mėnesio mainų yra 5-5.

Prieš mėnesį Valančiūnas kartu su CJ Milesu ir Delonu Wrightu buvo išsiųsti į „Grizzlies“, o Toronto „Raptors“ mainais už tai gavo Marcą Gasolį.

Ir nors ieškoti mainų laimėtojų ar pralaimėtojų dar yra anksti, kadangi „Raptors“ Gasolį įsigijo galvodami tik apie atkrintamąsias varžybas, Memfyje Valančiūnas žiba taip, kad apie jį skamba tik geriausi atsiliepimai.

„Jo efektyvumas, kai baudos aikštelėje sugauna kamuolį, yra nerealus, – tęsė „Grizzlies“ treneris. – Jis tarsi išperka bet kokią situaciją, nuramina komandą. Kai varžovai bando spurtuoti ar pataiko svarbų metimą, žinai, kad gali numesti kamuolį JV į baudos aikštelę ir jis sužais efektyviai. Žinai, kad jis išgaus aukšto lygio metimą, ir taip suramins žaidimą.“

JV efektyvumas gavus kamuolį nėra nieko naujo, tačiau Memfyje jis šį rodiklį pakėlė į naujas aukštumas. Jeigu Toronto „Raptors“ komandoje jis per ataką centruodamas pelnydavo vidutiniškai po 1,1 taško, tai Memfyje šis rodiklis siekia 1,2 taško.

Jonas Valančiūnas Komanda: Memphis Grizzlies

Pozicija: C Amžius: 26 Ūgis: 211 cm Svoris: 116 kg Gimimo vieta: Utena, Lietuva

Dar ryškesnis – pats centravimų skaičius. Jeigu Toronte šis skaičius šį sezoną iki mainų buvo 1,9 per rungtynes, tai Memfyje – 4,4. Toks rodiklis – didžiausias per jo karjerą NBA.

„Jis gali surinkti 20 taškų ir 10 atkovotų kamuolių vaikščiodamas per miegus, – vaizdžiai palygino Milesas. – Jis žino, kaip reikia žaisti, supranta, kokias turi stiprybes, ką sugeba. Jo sugebėjimų blyksnius matydavai ir anksčiau, jis žaidė svarbiose rungtynėse, ir mums to iš jo reikės ateityje. Tiksliau, mums to reikia daug dabar. Manau, kad mes vis dar augame ir kuo jis labiau pasitikės savimi, tuo bus geresnis.“

JV žiba ne tik puolime, bet ir gynyboje. „Grizzlies“ per mėnesį po mainų demonstruoja geriausią gynybos reitingą NBA, o lietuvis buvo svarbus paskutinės „Grizzlies“ pergalės faktorius.

Sekmadienio nakties rungtynėse su Orlando „Magic“ Valančiūnas priešpaskutinę mačo minutę blokavo Weso Iwundu dėjimą, o kitoje atakoje padėjo perimti kamuolį, kai atėjo į pagalbą ginantis prieš buvusį komandos draugą Terrence’ą Rossą. Šį tai kiek nustebino.

„Aš jį truputį stebėjau, – apie Valančiūną kalbėjo Rossas. – Jis turi žengti žingsnį į priekį. Toronte buvo sunku, nes jie visada turėjo kitus pirmąjį ir antrąjį pasirinkimus. Dabar JV atsiskleis.“

Komandos draugai ir treneriai žavisi lietuvio asmenybe už aikštės ribų („Jį norisi turėti greta“, – sakė Bickerstaffas), tačiau visi dar pagarbiau kalba apie JV sugebėjimus ant parketo. Didžiulis jo ginklas – užtvaros, kurios suteikia erdvių gynėjams ir „Grizzlies“ lyderis Mike’as Conley tuo itin džiaugiasi.

„Jos neįtikėtinos, – apie užtvaras sakė Conley. – Jam tikrai patinka statyti užtvaras gynėjams. Būdamas gynėjas, žinau, kaip nekenti įstrigti tokioje užtvaroje. Mes labai džiaugiamės, kad dabar jis tai prideda į mūsų žaidimą.

Anksčiau žaisdamas prieš jį, matydavau aukštaūgį, kuris gali visko padaryti po truputį. Dabar jis demonstruoja savo visą žaidimą – galimybę mesti iš toliau, sugebėjimą perduoti kamuolį, nepailsdamas kovoja dėl kamuolių, išprovokuoja pražangas. Nuostabu visa tai matyti. Nemanau, kad mes supratome, kokios yra jo žaidimo galimybės.“

„Anksčiau nekęsdavau žaisti prieš jį, nes jis yra kovotojas, – sakė Joakimas Noah, dabartinis Valančiūno partneris „Grizzlies“ baudos aikštelėje. – Nuo pat atvykimo jis mums yra labai svarbus. Gera ir leisti su juo laiką. Smagu, kai aplink yra žmonės, kuriems rūpi pergalės ir pokštai rūbinėje. Jam taip pat svarbu, kad visi būtų tinkamai nusiteikę per treniruotes, demonstruotų energiją ir darytų reikiamus dalykus. Jis mums duoda kur kas daugiau nei tik gerai žaidžia baudos aikštelėje ar pikenroluose. Aišku, tai svarbu, bet jo energija yra labai pozityvi.“

Valančiūno indėlis aikštėje yra kur kas didesnis nei buvo Toronto. Jo minučių kiekis šoktelėjo nuo 18 iki 25, taškų – nuo 12,8 iki 18,5, atkovotų kamuolių – nuo 7,2 iki 8,8. Netgi rezultatyvių perdavimų – nuo 1 iki 2,2.

„Taip, turiu didesnį vaidmenį ir galbūt daugiau pasitikėjimo, tačiau aš priimu bet kokį man skiriamą vaidmenį, nes tai yra galimybė žaisti, – tinklalapiui „The Athletic“ sakė Valančiūnas. – Kai gaudavau žaisti 15 minučių, suprasdavau, kad tai vis tiek yra galimybė žaisti, galimybė pasirodyti. Šie žmonės demonstruoja pasitikėjimą manimi ir aš aikštėje darysiu viską, kad tai pateisinčiau.“

Visgi tai nereiškia, kad jis jau susitaikė su mainais. Toronte liko Valančiūno širdis, bet jis stengiasi žiūrėti į priekį.

„Ar aš liūdnas? Taip, – atsakė Valančiūnas. – Myliu Torontą, ten praleidau septynerius metus. Mėgavausi miestu ir žaidimu jame. Mes penkerius metus žaidėme atkrintamosiose. Tai buvo geri laikai, džiaugiuosi tuo, kur prasidėjo mano karjera. Buvo pakilimų ir nuosmukių, buvo visko, keitėsi treneriai, asistentai, ir jie visi mane ko nors išmokė. Su visu personalu Toronte palaikau gerus santykius, jie tapo mano draugais, o ne tik bendradarbiais.

Tačiau dabar verčiu naują karjeros puslapį ir tą patį bandysiu sukurti čia. O kitais metais stengsiuosi išspardyti jų („Raptors“) užpakalius. Tiesiog išspardyti jų užpakalius.“