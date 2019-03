Enesas Kanteris seka brolio žaidimą Lietuvoje: „Jis žiūri įrašus ir pakritikuoja mane“

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

„Galbūt Lietuva nėra didelė šalis, tačiau krepšinis čia didžiulis, o sirgaliai nuostabūs. Žmonės man sakydavo, kad krepšinis Lietuvoje yra lyg antroji religija. Aš tuo įsitikinau vos atvykęs“, – įspūdžiai dalijosi „Betsafe–LKL“ čempionate siautėjantis Alytaus „Dzūkijos“ aukštaūgis Keremas Kanteris.

Vidurio puolėjas iš Turkijos įspūdingai debiutavo Andrejaus Urlepo treniruojamoje ekipoje. 23-ejų metų 206 cm ūgio Kanteris stipriausioje šalies lygoje sužaidė ketverias rungtynes, vidutiniškai rungtyniauja po 28 minutes, pelno po 22,8 taško, atkovoja po 9,5 kamuolio bei renka po 27,3 naudingumo balo.

Geras aukštaūgio žaidimas garantavo jam vasario mėnesio „Betsafe–LKL“ naudingiausio žaidėjo titulą.

„Man tai reiškia labai daug, – tinklalapiui LKL.LT apie MVP titulą pasakojo Kanteris. – Aš atvykau čia turėdamas tikslą įrodyti, kad galiu žaisti ir būti pastebimas tokiame lygyje.

Aš tobulinu savo žaidimą nuo vaikystės. Smagu, kad lyga šitaip mane pripažino, bet būtų geriau, jei mes laimėtume daugiau rungtynių ir kiltume pirmenybėse į viršų.“

„Dzūkija“ naujo aukštaūgio ėmė ieškoti lapkričio pabaigoje, kuomet už išpirką į Irano ekipą išvyko vidurio puolėjas Waverly Austinas. Nors paieškos vyko pusantro mėnesio, tačiau Alytaus klubas nesigaili neforsavęs įvykių žaidėjų rinkoje.

Sulaukęs pasiūlymo iš „Betsafe–LKL“ klubo Kanteris irgi ilgai nedvejojo.

„Žinojau, kad ši lyga yra konkurencinga, o Lietuvos krepšinis gerbiamas visame pasaulyje, – dėstė įspūdingai čempionate debiutavęs turkas. – Gavęs pasiūlymą aš pasidomėjau lyga, kokie klubai čia žaidžia, žaidėjais ir treneriais.

Man patiko, ką aš suradau, koks krepšinio lygis manęs čia laukia.

Tokios komandos kaip „Žalgiris“, „Rytas“ ar „Neptūnas“ yra gerbiamos visoje Europoje. Nekantravau išbandyti save prieš jas.

Be to, treneris mane perspėjo, kad manęs laukia didelė rolė, o dėl to irgi labai nudžiugau. Manau, kad priėmiau teisingą sprendimą persikeldamas į Alytų.“

Kanteris jau spėjo patikrinti savo jėgas prieš dvi iš trijų paminėtų komandų. Būtent prieš jas jis fiksavo geriausius skaičius trumpoje savo karjeroje Lietuvoje.

Klaipėdiečiams turkas atseikėjo 24 taškus, 11 atkovotų kamuolių bei 30 naudingumo balų. „Žalgiriui“ – 31 tašką, 8 atkovotus kamuolius bei 40 naudingumo balų.

Dvikovą prieš Eurolygoje rungtyniaujantį Kauno klubą dzūkų centrui įsimins ilgam. 31 pelnytas taškas – geriausias šio sezono rezultatas visoje lygoje. 40 naudingumo balų – pakartotas rekordas, priklausantis ir „Neptūno“ įžaidėjui Lorenzo Williamsui.

„Dzūkija“ šiuo metu su 7 pergalėmis ir 16 pralaimėjimų žygiuoja 8 vietoje čempionate. Iki reguliaraus sezono pabaigos liko 13 mačų, o mąstydamas apie atkrintamąsias varžybas Kanteris žvalgosi aukštyn į šeštąją poziciją.

Šiuo metu „Betsafe–LKL“ pirmenybėse šešti žengia Utenos „Juventus“ krepšininkai. Skirtumas tarp uteniškių ir alytiškių – 3 pergalės.

„Iki sezono galo būtų gerai pakilti iki 6 vietos, – neslėpė aukštaūgis. – Manau, kad mums turėtų gerai sektis atkrintamosiose, nes esame labai užsigrūdinę. Turime daug talentingo jaunimo, kuris yra energingas. Tai turėtų tapti privalumu, kai rungtynės vyks dažnai. Tuomet galėsime mėginti varžovus apibėgti. Manau, kad turime šansą šį sezoną nuveikti kažką gero.“

Kur Alytaus komanda turėtų gerinti žaidimą, norėdama šokti į viršų turnyro lentelėje prieš svarbiausias sezono kovas?

„Daugybė dalykų, – mintimis dalijosi Kanteris. – Vienas jų – gynyba. Varžovams leidžiame įmesti apie 80 taškų, o tai yra per daug.

Mes galime gerinti metimų selekciją, nes kartais perskubame atakuodami krepšį, o tuo pasinaudoję varžovai greitai mus užpuola.

Turime gerinti viską po truputį, jei norime kilti lentelėje į viršų. Tikiuosi, kad tą padarysime per artimiausius du mėnesius.“

„Dzūkijos“ lyderio brolis Enesas Kanteris yra žinomas NBA žaidėjas, rungtyniaujantis Portlando „Trail Blazers“ komandoje. 26-erių aukštaūgis įdėmiai seka jaunesniojo brolio žaidimą Lietuvoje.

„Enesas visada yra susidomėjęs, – pasakojo Kanteris. – Jis dalijasi mano žaidimo epizodais ir statistika tokiuose socialiniuose tinkluose, kaip „Twitter“ ar „Facebook“.

Galbūt nežiūri rungtynių tiesiogiai dėl laiko skirtumo, tačiau peržiūri įrašus ir pakritikuoja mane.“

Kokius patarimus broliui duoda Kanteris, stipriausioje planetos lygoje šį sezoną renkanti po 13,4 taško bei 9,9 atkovoto kamuolio?

„Juk žinote, kokie yra tie vyresnieji broliai (juokiasi). Jie visad stengiasi iš tavęs pasijuokti. Enesas toks yra, jis pabrėžia mano prastus metimus, tačiau dėl gero tikslo. Aš džiaugiuosi dėl to“, – teigė „Dzūkijos“ centras.

Kanteris džiaugiasi gyvenimu Alytuje ir žaidimu „Dzūkijos“ komandoje, tačiau žvelgdamas į ateitį jis svajoja apie žaidimą stipriausioje Senojo žemyno lygoje.

„Dabar noriu žaisti Alytuje ir turėti gerą sezono pabaigą, tuomet bandysiu judėti į priekį. Man patinka priimti iššūkius. Aš nebijojau priimti sunkius karjeros sprendimus, tad, jei pasitaikys galimybė, aš tikrai norėčiau save išmėginti Eurolygoje“, – sakė Lietuvoje ryškiomis spalvomis blizgantis krepšininkas.