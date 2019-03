Besikeičiančioje Eurolygoje „Žalgiris“ lauks kitų sprendimo

qww

mano nuomone, cia aiskiai Eurolyga dirba link to, kad Eurolyginiams klubams neliktu nacionaliniu cempionatu reguliaraus sezono, ir jie sugriztu tik nuo atkrintamuju. Tuo tarpu Eurolyga butu pagrindinis turnyras su 24-iomis komandomis. Viskas is leto ir eina link to, kai Eurolygos reg sezonas vis auga tiek ziurimumu ir finansais (pvz Real Ispanijoj is ACB per tv teises gauna vos 0.6mln eur, kai jau dabar is Eurolygos 4.6mln eur. Su pvz 24-iu komandu Eurolyga Real\'as gautu minimum 7.5mln eur, o su aukganciu populiarumu neabejotinai pasiektu 10mln ir turbut daugiau. Ka jau kalbeti apie pritraukiamas pilnesnes arenas su didesnemis bilietu kainomis) ir ateis momentas kai stipriausi klubai pasitrauks is nacionaliniu cempionatu reguliaraus sezono del Eurolygos, nes Eurolygos pliusai yra daug daug didesni. O vietinems lygoms ko gero teks tik pasitenkinti Eurolygos klubais per atkrintamasias.