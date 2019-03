Nesulaikomai žaidusio Girdžiūno vedamas „Rytas“ per pratęsimą išsigelbėjo prieš „Šiaulius“

Vakaras

Na taip ves. Bet tiesiog sunku kol kas kalbėt apie jį kaip rimta trenerį. Eurobasket 2017 buvo apšilimas jo. Gerai grupei buvom pirmi, nesuzaidem idealiai. Td išėjom prieš graikus ir pasikrovem su kaupu. O graikai nebuvo geriausiai savo formoj td. Startas nebuvo lb geras, bet visko sporte pasitaiko. Bet grįžtant šį sezoną prie jo tai jis kol kas kaip treneris nk nerodo. Gerai pavyko kelias svarbias rungtines laimėt. Bet pažiūrėjus į bendrą vaizdą, nu nera logikos jo schemose, per timeout toks jausmas kad jie žaidžia žaidimą atspėk ką nupiešiau ant lentos. Nes visi pasimetė laksto, 75 proc atakų improvizacija, gerai kai pasiseka, bet jau matėm kas būna kai sėkmė baigiasi. Keitimai atliekami nelaiku ir kartais ne vietoj. Arba per laiko arba per anksti išmeta iš žaidimo. (kalbant apie klubini krepšinį). Na apie atranką sunku kažką vertint, nes Lt antra rinktinė tikrai stipresnė nei daugeliu šalių pagrindinės. (aš nekalbu apie kokius italus ar kroatus), bet primenu kad ne vien Lt žaidė antra rinktinė. Tai kaip ir logiška. Na buvo varžybų su stipresniais, bet vistiek buvo ir klubiniam tokiu pačiu. Ateis PC pamatysim, nesinori iškris pirmam etape.