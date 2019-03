Sireika apie Lietuvos grupę: „Nesuprantu, kodėl ji vadinama mirtininkų“

As tikrai myliu Lietuva

su visa pagarba Antanui ir koks jis puikus "LKL\'e jaunimo ugdymo treneris", bet tokie pasakymai tik irodo, kad zmogus elementariai nesigaudo aplinkoj del senatves ar del dar kazko..



kaip tu gali lygint, kas buvo pries 15metu ir kas yra dabar, pvz australai tada turejo kokius 2 zaidejus is NBA, o kanada isvis buvo kokio nors irano lygio.. dbr bent potencialiai australai turi 12, o kanada 14 is nba + europoj toks kaip pangos ir etc..



as nesakau, kad mes neturim sansu, tai aisku, kad ju yra ir jie realus, bet faktas, kad 3is4 komandu yra drasiai siuo metu top10 pasaulyje, ir dar neaisku ar pvz ispanu sudetis nebus silpnesne uz australus ar kanadiecius; tai manau kai tik 2 komandos iseina is grupes, logiska sita grupe pavadint mirtininku...



toliau Untans sako nugalejom svajoniu komanda, kas yra puiku ir is tikro vienos isimintiniausiu mano matytu rungtyniu gyvenime (Saro sou 4kel), bet dar pamineciau kad ta komanda dar sugebejo nugaleti ir Puerto Rikas ir Argentina, ir ta komanda buvo amerikonams pamoka, kaip nereikia daryti, nes atvaziavo komanda surinkta is belekokiu zaideju, kurie buvo nesusizaide, vadovaujant treneriui, kuris turbut nezinojo, kas tas fiba krepsinis yra, tai po to tokio susivartymo USA pastate ne nba, o koledzo treneri ir kai komplektuoja komanda, tai ne tik ima zaidejus kur tipo moka 1v1 zaist, o pasiima dar ir tokius kai klay thompson, kad neuzspringtu pries aikstes gynyba, kai pvz tokie westbrookai imtu tritaskius metyt



bet jokiu budu nesakau, kad Lt neturi sansu, neaisku isvis, kas zais, bet ar butu didelis siurprizas jei tokie australai ir kanadieciai susirinktu geresnius zaidejus ir aplostu Lietuva, tai ne, gali ir Lt pilnai imt pirma vieta, bet ka cia pasake buves lt rinktines, tai yra mazu maziausiai kvailas palyginimas;



visada reikia siekti maksimumo, bet reikia suprasti, kad 1999m eurolyga Zalgiriui buvo laimet lengviau nei ta pati 2019 ir tai paprasciausiai yra elementarus faktas