„Big Baller Brand“ eros pabaiga? Lonzo leido suprasti, jog taps „Nike“ atletu

Nuotr.: AP – Scanpix

Nuotr. AP – Scanpix

Bene didžiausia „Big Baller Brand“ žvaigždė, Lonzo Ballas, veikiausiai šio prekinio ženklo avalynės ar kitos atributikos nebedevės ir turėtų sudaryti sutartį su JAV sportinių prekių gigante „Nike“.

Lonzo Ball Komanda: Los Angeles Lakers

Pozicija: PG Amžius: 21 Ūgis: 198 cm Svoris: 86 kg Gimimo vieta: Kalifornija, JAV

Ballas savo Instagramo paskyroje pasidalijo nuotrauka su užrašu „It‘s only a crazy dream until you do it“ (liet. Tai beprotiška svajonė tol, kol to nedarai“). Šis devizas yra naudojamas „Nike“ reklamose.

Taip pat buvo pastebėta, jog „Lakers“ įžaidėjas savo socialiniuose tinkluose ištrynė viską, kas susiję su BBB bei tėvu LaVaru Ballu. Lonzo savo Instagrame irgi nebeseka „Big Baller Brand“ paskyros.

Po minėtuoju įrašu komentarą parašė ir jauniausiasis Lonzo brolis LaMelo: „Myliu tave, brolau. Ačiū už tai, jog ištraukei mus iš čia.“

Toks Lonzo elgesys neabejotinai susijęs su pasklidusia žinia, kad vienas „Big Baller Brand“ įkurėjų ir šeimos draugas Alanas Fosteris nugvelbė 1,5 mln. JAV dolerių.

„Jis pasinaudojo priėjimu prie mano verslo ir asmeninių finansų sąskaitų tam, kad praturtėtų pats“, – situaciją komentavo Lonzo.