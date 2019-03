„Olympiakos“ bėdos: kas lėmė Blatto auklėtinių smukusią sportinę formą?

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Pirėjo „Olympiakos“ Eurolygoje po 19-os turų savo sąskaitoje turėjo 12 pergalių ir užtikrintai žengė penktoje vietoje, tačiau šiuo metu Davido Blatto auklėtiniai išgyvena žaidimo krizę ir yra už „Top 8“ borto.

Per pastarąsias devynerias rungtynes stipriausioje Senojo žemyno krepšinio lygoje Pirėjo ekipa iškovojo vos dvi pergales, o penktadienio dvikova su Kauno „Žalgiriu“ Graikijos čempionams, kaip ir varžovams, bus gyvybiškai svarbi.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ apžvelgia „Olympiakos“ nesėkmingų pastarųjų dviejų mėnesių Eurolygoje priežastis.

Kritęs rezultatyvumas

Pirmiausia, žiūrint į „Olympiakos“ paskutinių devynerių rungtynių rezultatus, į akis krenta ženkliai sumažėjęs komandos rezultatyvumas.

Per paskutinius du mėnesius Blatto auklėtiniai stipriausioje Senojo žemyno krepšinio lygoje per dvikovą įmesdavo vos po 71,3 taško, kai iki tol jų rezultatyvumo vidurkis per rungtynes siekė 79,8 taško.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Dar labiau sumažėjusį Graikijos vicečempionų puolimo efektyvumą atspindi pelnomų taškų per 100 atakų statistika.

Iki juodosios sezono atkarpos vieną geresnių puolimo reitingų turėjęs „Olympiakos“ (vid. po 99 tšk. per 100 atakų) per pastaruosius devynis mačus įmesdavo po 90,4 taško per 100 atakų.

Per šiuos mačus itin suprastėjo ir Pirėjo klubo pataikymo procentas iš žaidimo. Raudonieji per pirmuosius 19-a Eurolygos turų atakavo 47,3 proc. taiklumu iš žaidimo, o per pastarąsias devynerias rungtynes šis procentas krito iki 41,1.

Tiesa, tam įtakos galėjo turėti ir tai, jog iš devynių dvikovų net šešios vyko svečių arenose, kur šį sezoną „Olympiakos“ rungtyniauja pastebimai prasčiau (5 perg., 10 pral.).

Namuose „Oly“ šį sezoną laimėjo 9 rungtynes iš 13, o šeimininkai per pastarąsias tris dvikovas „Taikos ir draugystės“ sporto rūmuose atakavo 46,4 proc. tikslumu. Pergalingame mače savo arenoje su Miuncheno „Bayern“ Pirėjo krepšininkai pataikė net 53,8 proc. metimų iš žaidimo.

Būtent mačas su „Bayern“ parodė, jog ne viskas Blatto treniruojamoje ekipoje šiuo metu yra blogai. Be puikaus pataikymo procento, „Olympiakos“ įspūdingai laimėjo kovą po krepšiais (44 prieš 23) bei atliko 22 rezultatyvius perdavimus.

Traumos

Pirėjo ekipai dėl traumų pastaruoju metu negali padėti du svarbūs perimetro žaidėjai – nuo 24-ojo Eurolygos turo nežaidžia Janis Strelnieks, o Vasiilis Spanoulis nerungtyniavo 23-iajame, 27-ajame ir 28-ajame turuose.

Nuotr. BNS

„Žaidžiame be dviejų pagrindinių perimetro žaidėjų. Išimkite iš bet kurios komandos du pagrindinius gynėjus ir norėsiu pamatyti, kaip jiems seksis žaisti“, – po triuškinamo pralaimėjimo Las Palmo „Gran Canaria“ ekipai teigė Blattas.

Nemaža dalis tiesos slypi „Oly“ vyriausiojo trenerio žodžiuose – Spanoulis atlieka daugiausiai rezultatyvių perdavimų Pirėjo ekipoje (vid. po 5,1), o Strelnieks yra pavojingiausias raudonųjų krepšininkas prie tritaškio linijos (vid. 45,9 proc.).

Spanoulis, nors šiemet ir praleidžia mažiausiai laiko ant parketo (vid. 22 min.) per savo devynių sezonų erą „Olympiakos“ gretose, vis dar išlieka svarbia persona Pirėjo klubo puolimo schemose.

Jei gynyboje veteranas dažnai nebespėja prieš greitesnius tiesioginius oponentus ir varžovai neretai tuo naudojasi, tai puolime Eurolygos legendos trūkumas akivaizdžiai pastebimas.

Graikijos krepšinio herojus šį sezoną praleido vos tris mačus, tačiau „Oly“ skaičiai puolime per tas rungtynes pasikeitė drastiškai – nuo 18,2 rezultatyvių perdavimų skaičius per dvikovą krito iki 14, o klaidų kiekis išaugo iki 15 (su Spanouliu vid. po 12,4).

Strelnieks taip pat, iki patirtos traumos atstovaujant Latvijos rinktinei, buvo įgavęs gerą sportinę formą – per penkis paskutiniuosius mačus pelnė po 11 taškų ir rinko po 10,2 naudingumo balo.

Šių dviejų žaidėjų netektys itin išretino perimetro žaidėjų rotaciją, kur minutes pastaruoju metu dalijasi komandos naujokas Briante'as Weberis, Nigelis Williamsas-Gossas, šį sezoną blankiai atrodantis Vangelis Mantzaris bei kartais į atakuojančio gynėjo poziciją pasislenkantis Axelis Toupane'as.

Vis dėlto visų nesėkmių žaidėjų traumoms negalima suversti, nes dar 21-ojo Eurolygos turo mače namuose su sveiku Spanouliu ir Strelnieku „Olympiakos“ patyrė gėdingą pralaimėjimą „Barcelonai“ (55:76).

Greitas puolimas ir žaidimo organizavimas

Sezono pradžioje Blattas buvo giriamas už pakeistą „Olympiakos“ žaidimo stilių, kuris buvo orientuotas į greitą puolimą, tačiau šioje sezono atkarpoje Graikijos ekipos žaidimo tempas yra pastebimai sulėtėjęs.

Per pirmuosius 19 turų „Oly“ vidutiniškai surengdavo po 81,3 atakos per mačą ir buvo tarp greičiausią žaidimą demonstruojančių lygos komandų, tačiau per paskutinius 9-is turus šis skaičius siekė po 78,8 atakos per dvikovą.

Tokie pasikeitimai lėmė ir ženkliai kritusį pelnomų taškų skaičių greitų atakų metu. Jei per pirmuosius 19 mačų raudonieji surinkdavo vidutiniškai po 9,1 taško iš greitojo puolimo, tai per paskutiniąsias 9 rungtynes šis vidurkis siekė vos 5,1 taško.

Nuotr. Imago Sport - Scanpix

Viena iš šlubuojančio atakų organizavimo priežasčių gali būti gynėjo Weberio atvykimas į komandą.

45 mačus per savo karjerą NBA sužaidęs amerikietis prie „Oly“ prisijungė nuo 23-iojo turo ir per 6 mačus vidutiniškai per 23 minutes pelnė po 9 taškus, atkovojo po 5,2 kamuolio ir rinko po 8,8 naudingumo balo.

Tai yra solidūs statistiniai rodikliai žaidėjui, kuris pirmą kartą karjeroje ragauja Europos krepšinio duonos, tačiau ar tikrai viskas taip gerai?

Atvykus Weberiui, vienas pagrindinių „Olympiakos“ varikliukų Williamsas-Gossas pradėjo dažniau žaisti atakuojančio gynėjo pozicijoje, o tai prisidėjo prie sumažėjusio Graikijos klubo rezultatyvių perdavimų skaičiaus.

Pirmiausia, Williamsas-Gossas (kartu su Spanouliu) komandoje yra geriausias žaidimo kūrėjas, asistuojantis vidutiniškai po 4,1 karto per dvikovą. Dažnesnis buvimas be kamuolio lėmė ir sumažėjusį atliekamų rezultatyvių perdavimų skaičių – vidutiniškai po 3,3 per pastarąsias šešerias rungtynes. Tuo metu į komandą atvykęs Weberis dažniau klysta (vid. po 2,7 kld.) negu atlieka rezultatyvų perdavimą komandos draugui (vid. 2,5).

Kita įdomi statistika, susijusi su komandos naujoku, yra jo darbas savoje aikštės pusėje.

Weberiui būnant aikštėje, „Oly“ per 100 atakų vidutiniškai praleidžia po 112,1 taško. Tuo metu bendras komandos vidurkis per 100 atakų buvo 100,3 pralesto taško per tas šešerias rungtynes, kuomet amerikietis rungtyniavo.

Akivaizdu, kad gynėjo rolė, sugrįžus po traumų Spanouliui ir Strelniekui, sumažės, tačiau Blattui ekipos žaidimo problemas reikia spręsti jau dabar, o Weberio demonstruojamas žaidimas atveria „Olympiakos“ spragas tiek puolime, tiek gynyboje.

„Oly“ turi problemų, tačiau jie išlieka pavojingi, o jų žaidimas – sunkiai nuspėjamas, kaip ir parodė praėjusi Eurolygos savaitė. Vis dėlto, sugalvoti geresnį laiką sezone mūšiui Pirėjuje, būtų sunku.