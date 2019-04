Paslauga „Žalgiriui“ nepatiko: Klaipėdoje – kandi fanų žinutė Donatui Zavackui

Aha

Ir cia vadinasi savos komandos palaikymas. Neitiketini idiotai. Vietoj to, kad palaikytu savo komanda is visos dusios nuo pirmu sekundziu kovoje su pagrindiniu konkurentu del antros vietos ir patekimo i finala, tai jie kazkokius durnus banerius kelia. Ar bent zinot, kad Neptunui patekus i finala, kita sezona jusu komanda zaistu Eurocupe? O gal jums to nereikia, nes per daug giliai sulinde rytfaniams i subine?