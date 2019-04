Eurolygos ketvirtfinaliai: Željko prieš Šarą ir Šengelijos motyvacija kovoje su CSKA

Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta, BNS, Sputnik – Scanpix

Už Atlanto vykstančios finalinės NCAA kovos yra vadinamos „Kovo beprotybe“ ir kasmet pritraukia minias sirgalių. Stipriausios Senojo žemyno lygos atkrintamosios neturi atskiro pavadinimo kaip JAV studentų lemiami mūšiai, tačiau Europos krepšinio gerbėjams tai – neabejotinai viena didžiausių švenčių metuose.

Aštuonios stipriausios Eurolygos komandos pradeda žūtbūtinius mūšius, po kurių paaiškės, kuriuos keturis klubus pamatysime gegužės 17-19 dienomis Vitorijoje vyksiančiame finalo ketverte.

Antrus metus paeiliui į Eurolygos atkrintąmasias varžybas patekęs Kauno „Žalgiris“ iš tolimesnių kovų bandys eliminuoti Eurolygos vicečempioną Stambulo „Fenerbahče“, Vitorijos „Baskonia“ serijoje su Maskvos CSKA darys viską, kad patektų į namie vyksiantį finalo ketvertą, Stambulo „Anadolu Efes“ ir „Barcelonos“ klubų mūšyje išvysime buvusių žalgiriečių Vasilije Micičiaus ir Kevino Pangoso akistatą, o Atėnų „Panathinaikos“ sieks atsirevanšuoti Madrido „Real“ už pralaimėjimą praėjusių metų ketvirtfinalyje.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ apžvelgia stipriausios Senojo žemyno krepšinio lygos atkrintamųjų poras, klubų sportinę formą, išskiria ekipų stipriąsias bei silpnąsias vietas, atkreipia dėmesį į svarbius žaidėjus ir pateikia prognozę.

Maskvos CSKA (24-6) – Vitorijos „Baskonia“ (15-15)

Tarpusavio dvikovos reguliariajame sezone. „Baskonia“ 76 -73 CSKA; CSKA 82 – 78 „Baskonia“.

Pirmajame mače Vitorijoje vyko lygi kova, o rungtynių svarstyklės dažnai vertėsi tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Svečiai turėjo galimybę išplėšti pratęsimą, tačiau Sergio Rodriguezo ir Aleco Peterso tritaškiai skriejo pro šalį. Šiame mače šeimininkai naudojosi savo pranašumu baudos aikštelėje, o Vincentas Poirier su Tornike Šengelija kartu surinko 33 taškus ir 48 naudingumo balus bei atkovojo 16 kamuolių.

Antrajame tarpusavio susitikime, kuris nieko nebelėmė maskviečiams, o baskai dar nebuvo tikri dėl vietos ketvirtfinalyje, didžiąją mačo dalį iniciatyva priklausė Velimiro Perasovičiaus auklėtiniams. „Baskonia“ po trijų kėlinių turėjo net 11-os taškų pranašumą, tačiau lemiamame ketvirtyje sustojo, o šeimininkams padėjo ir tai, jog svečiai užsidirbo dvi nesportines pražangas per kėlinį.

Vis dėlto, abiejose dvikovose buvo pastebimas „Baskonia“ pranašumas kovoje dėl atšokusių kamuolių: vidutiniškai 37,5 atkovoto kamuolio prieš 32.

Sportinė forma. Eurolygos reguliarųjį sezoną baskai užbaigė trimis pralaimėjimais per ketverias rungtynes, tačiau Vitorijos ekipos sirgalių viltį žengti į namuose vyksiantį finalo ketvertą palaiko po traumų sugrįžtantys žaidėjai. Paskutiniajame ture jau žaidė po ilgos pertraukos ant parketo sugrįžęs komandos lyderis Šengelija bei argentinietis Patricio Garino. Artimiausiu metu ant parketo turėtų sugrįžti Mattas Janningas bei Jaysonas Grangeris, tačiau neaišku, ar jie tai spės padaryti serijoje su CSKA.

Maskvos klubo potencialas niekam nekelia abejonių ir jie Eurolygoje nuo 19-ojo turo pralaimėjo vos sykį ir ta nesėkmė buvo patirta paskutinę sekundę, kai tritaškį iš fantastikos srities pataikė Nickas Calathes. Vis dėlto per šiuos 12 mačų maskviečiams oponentus dviženkle taškų persvara pavyko įveikti tik tris kartus, o daugelyje dvikovų Dimitrio Itoudžio auklėtiniai reikalus sprendė paskutinėmis minutėmis, tarp jų ir pergalinguose mačuose su „Real“ ir „Fenerbahče“.

Žaidėjai, į kuriuos atkreipti dėmesį. Šengelija po trijų mėnesių pertraukos su komanda pradėjo treniruotis tik kovo pabaigoje ir dar yra toli nuo savo demonstruotos sportinės formos sezono pradžioje, tačiau savo žodį serijoje su CSKA gruzinas turėtų tarti. Visų pirma, Rusijos ekipos silpniausia vieta yra būtent ketvirtojo numerio pozicija. Didelę įtaką gali turėti didžiulė Šengelijos motyvacija: CSKA jau ilgą laiką vilioja gruziną į savo gretas ir yra realu, jog ateityje būtent Maskvos klubas taps kita puolėjo darboviete.

Shavonas Shieldsas žaidžia debiutinį sezoną Eurolygoje ir būtų vienas pagrindinių pretendentų laimėti metų naujoko apdovanojimą, jei toks įvertinimas stipriausioje Senojo žemyno krepšinio lygoje egzistuotų. Danijos pilietybę turintis amerikietis šiuo metu demonstruoja puikią sportinę formą ir Eurolygoje dviženklę taškų ribą yra pasiekęs 10 kartų paeiliui. Per šią atkarpą puolėjas vidutiniškai pelnė po 13,1 taško ir rinko po 13,2 naudingumo balo.

CSKA ekipoje yra aibė individualiai stiprių krepšininkų, tačiau stabiliausią žaidimą iš jų šį sezoną demonstruoja Corry Higginsas. Nors Maskvos ekipa savo gretose turi tokius pripažintus gynėjus kaip Sergio Rodriguezas ir Nando De Colo, snaiperis yra rezultatyviausias komandos žaidėjas – vidutiniškai po 14,9 taško. Higginsas per 26-erias rungtynes Eurolygoje tik du kartus nepelnė dviženklio taškų skaičiaus, o paskutiniį kartą to nepadarė metų pradžioje – sausio 11-ąją.

Naudingiausio ekipos žaidėjo Willo Clyburno žaidimas pastaruoju metu banguoja, tačiau jo įtaka serijai bus labai didelė, o būtent jis paskutinėse tarpusavio rungtynėse per lemiamą ketvirtį pelnė 12 taškų ir atvedė savo komandą į pergalę. Be to, kad krepšininkas yra vienas veržliausių puolėjų Eurolygoje, jam kartais teks gynyboje prižiūrėti „Baskonia“ priekinės linijos žaidėjus.

Stiprybės ir silpnosios vietos. „Baskonia“ ekipos stiprybė – viena stipriausių priekinių linijų Eurolygoje. Vincentas Poirier, Johannesas Voightmannas ir Šengelija kartu baskams vidutiniškai per rungtynes pelno po 31,1 taško, atkovoja po 18,5 kamuolio ir renka po 43,3 kamuolio.

Svarbiausia, jog aukštaūgiai šalia savęs turi tokius perimetro žaidėjus kaip Luca Vildoza ir Marcelinho Huertą, kurie ne tik geba puikiai kurti progas, bet yra pavojingi perimetre. Verta pažymėti, kad veteranas iš Brazilijos demonstruoja geriausią žaidimą (8,2 tšk., 4,7 rez. perd.) per pastaruosius septynis sezonus.

Vis dėlto, 35-erių metų gynėjas savoje aikštės pusėje jau dažnai nespėja su tiesioginiais oponentais, o CSKA ekipoje būtent perimetro žaidėjai pelno liūto dalį taškų. Visos „Baskonia“ gynyba reguliariajame sezone taip pat neblizgėjo (vid. 79,3, 8 vieta) ir tai gali būti pražūtinga kovoje su 86,8 (2 vieta) taško per mačą pelnančia komanda.

Neabejotina CSKA stiprybė, kaip jau minėjome, yra gynėjų linijos grandis, kuri yra viena stipriausių, jei ne stipriausia Eurolygoje. De Colo, Rodriguezas ir Higginsas kartu vidutiniškai per mačą pelno 38,9 taško, o visa komanda – 86,8 (2 vieta). Gynėjams demonstruoti solidžius rezultatus padeda ir atletiški aukštaūgiai, kurie puolime vidutiniškai per mačą sugriebia po 11,8 kamuolio (2 vieta).

Visgi, nepaisant atletiškumo, Itoudžio treniruojama ekipa dažnai susiduria su centimetrų trūkumu – pagrindinis komandos vidurio puolėjas Kyle‘as Hinesas yra 198 centimetrų ūgio, o Othello Hunterio ūgis siekia 203 centimetrus.

Jei vidurio puolėjai centimetrų trūkumą kompensuoja atletiškumu, tai ketvirtojo numerio pozicijoje CSKA turi didžiausių problemų ginantis prieš solidžius sunkiuosius kraštus. Šioje pozicijoje žaidžia fizinio kontakto nemėgstantis Petersas bei geriau lengvojo krašto puolėjo pozicijoje besijaučiantys Clyburnas ir Nikita Kurbanovas.

Kokios serijos galime tikėtis. Tarp likusių aštuonių Eurolygos komandų, tai – greičiausią žaidimą demonstruojantys klubai, todėl galime tikėtis aukšto tempo rungtynių su dideliu rezultatyvumu. Taip pat bus įdomu stebėti šią seriją dėl to, jog komandos puolime naudoja skirtingus ginklus – CSKA turi puikiai subalansuotą gynėjų grandį, o „Baskonia“ naudojasi savo stiprybėmis baudos aikštelėje.

CSKA dėl daug metų išlaikyto branduolio ir sukauptos didesnės lemiamų kovų patirties yra laikomi serijos favoritais, tačiau teigti, jog jų laukia lengva serija – negalime.

Tinklalapio „BasketNews.lt“ žurnalistų prognozė. Jonas Lekšas: CSKA 3 – 2 „Baskonia“; Lukas Malinauskas: CSKA 3 – 1 „Baskonia“; Laura Ivaškaitė: CSKA 3 – 1 „Baskonia“; Jonas Miklovas: CSKA 3 – 1 „Baskonia“; Tomas Vanagas: CSKA 3 – 0 „Baskonia“; Edvinas Jablonskis: CSKA 3 – 2 „Baskonia“; Domas Kamandulis: CSKA 3 – 1 „Baskonia“.

Stambulo „Fenerbahče“ (25-5) – Kauno „Žalgiris“ (15-15)

Tarpusavio dvikovos reguliariajame sezone. „Žalgiris“ 75 – 82 „Fenerbahče“; „Fenerbahče“ 78 – 61 „Žalgiris“.

Eurolygos 3-iojo turo susitikime žalgiriečiai dominavo didžiąją laiko dalį aikštėje ir antrajame kėlinyje buvo įgiję net 16-os taškų pranašumą. Prieš lemiamą ketvirtį šeimininkai dar turėjo keturių taškų pranašumą, tačiau ketvirtajame kėlinyje Eurolygos vicečempionai su Kostu Slouku priešaky surengė spurtą 17:3 ir perlaužė rungtynes. Abi komandos puikiai atakavo iš žaidimo: „Žalgiris“ – 28/49 met. (57,1 proc.), „Fenerbahče“ – 27/51 met. (52,9 proc.).

Dvikovą Stambule sunku vertinti, nes tuomet komandai nepadėjo Leo Westermannas, Šarūnas Jasikevičius dar nebuvo pastatęs Thomaso Walkupo į įžaidėjo poziciją ir ekipa išgyveno žaidybinę krizę. Tuomet Željko Obradovičiaus kariauna jau antrajame kėlinyje susikrovė 19-os taškų pranašumą ir nors ketvirtojo kėlinio pradžioje kauniečiams pavyko sumažinti atsilikimą iki 7-ių taškų, šeimininkai užtikrintai užbaigė dvikovą. „Fenerbahče“ baudė „Žalgirį“ greitomis atakomis (17 taškų prieš 2) bei fantastiškai atakavo iš dviejų taškų zonos – 26/36 dvit. (72,2 proc.).

Jasikevičiaus auklėtiniai šiose dvikovose vidutiniškai atlikdavo po 15 rezultatyvių perdavimų (vidurkis 18) ir suklysdavo po 16 kartų (vidurkis 13). Tuo metu Stambulo ekipa atlikdavo po 22,5 rezultatyvaus perdavimo (vidurkis 18,2) ir suklysdavo po 11,5 karto (11,7 vidurkis).

Sportinė forma. „Fenerbahče“ per paskutines šešerias rungtynes Eurolygoje patyrė du pralaimėjimus (CSKA ir „Real“), tačiau tai nesutrukdė jiems užbaigti reguliaraus sezono pirmoje vietoje. Įspūdį daro galingas Eurolygos vicečempionų žaidimas namų aikštėje, kur šį sezoną jie laimėjo visus mačus (15 Eurolygoje, 12 Turkijos čempionate). Kas turėtų neraminti Obradovičių, tai – priekinės linijos žaidėjų traumos. Kurį laiką dėl traumos nežaidęs Janas Vesely bus pasiruošęs serijos pradžiai, tačiau Joffrey Lauvergne tikrai bus priverstas praleisti pirmąsias dvejas rungtynes.

„Žalgiris“ reguliarųjį sezoną užbaigė kaip karščiausia lygos komanda (6-ios pergalės iš eilės). Per šią seriją Lietuvos čempionai fiksavo elitinius skaičius: vidutiniškai pelnydavo po 87,8 taško (2 vieta) ir praleisdavo po 74,5 taško (3 vieta). Visą sezoną traumų kamuoti žalgiriečiai į Stambulą išvyko pilnos sudėties. Neaišku, kokia bus ilgą laiką nežaidusio Pauliaus Jankūno sportinė forma, tačiau pastaruoju metu jo netektį puikiai kompensavo Deonas Thompsonas, kai per paskutines septynerias rungtynes vidutiniškai pelnydavo po 7,9 taško ir rinkdavo po 12 naudingumo balų.

Žaidėjai, į kuriuos atkreipti dėmesį. Obradovičius savo arsenale turi labai daug ginklų, galinčių pražudyti priešininkus atskirose rungtynėse, tačiau komandos neabejotini lyderiai yra Vesely ir Sloukas.

Būtent Sloukas tarpusavio dvikovose šį sezoną pridarė daugiausiai nemalonumų Jasikevičiaus auklėtiniams: vidutiniškai po 17 taškų, 5,5 rezultatyvaus perdavimo ir 23 naudingumo balai. Sloukas yra „Fenerbahče“ smegenys aikštėje ir norint mesti iššūkį Turkijos grandui, pirmiausia reikia pristabdyti šį gynėją.

Vesely yra vienas labiausiai dominuojančių Eurolygos vidurio puolėjų. Tai parodo ir plika statistika – iki 20-ojo turo čekas nebuvo per rungtynes surinkęs mažiau nei 12-os naudingumo balų. Aukštaūgį iš formos šiek tiek išmušė menisko trauma, po kurios jis vidutiniškai pelnė po 8,5 taško ir rinko po 13,2 naudingumo balų. Vienas naudingiausių lygos žaidėjų dėl traumų praleido ir paskutines dvi reguliariojo sezono dvikovas, tačiau bus pasiruošęs serijos pradžiai.

„Žalgirio“ tikru lyderiu šį sezoną tapęs Brandonas Daviesas per paskutines aštuonias dvikovas fiksavo įspūdingus vidurkius: 15,6 taško, 6,1 atkovoto kamuolio ir 21,1 naudingumo balo. Būtent jo mikrodvikova su Vesely bus labai svarbi galutiniam rezultatui. Paskutinį kartą amerikietis dviženklio taškų ir naudingumo balų skaičiaus nesurinko vasario 7-osios mače su „Barcelona“.

Kitas kauniečių krepšininkas, itin prisidėjęs prie istorinio „Žalgirio“ žygio reguliariojo sezono pabaigoje, yra Leo Westermannas. Krepšininką šį sezoną kamavo traumos, o be jo likusi komanda per septynerias rungtynes sugebėjo iškovoti vos vieną pergalę. Prancūzas skaičiais statistikos grafose neišsiskiria, tačiau jam būnant ant parketo, Lietuvos čempionų puolimas tampa daug įvairesnis, o prie to prisideda ir nuostabus gynėjo pataikymas iš toli (45,8 proc.). Per pastarąsias šešerias rungtynes Westermannas pelnė po 10 taškų, atliko po 3,3 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 10 naudingumo balų.

Stiprybės ir silpnosios vietos. Šių metų „Fenerbahče“ yra viena geriausių komandų Eurolygos istorijoje, galinti bausti savo varžovus įvairiais būdais. Obradovičiaus auklėtiniai pagal pataikymo procentą tiek dvitaškiais (59 proc.), tiek tritaškiais (43,2 proc.) pirmauja lygoje. Šie skaičiai yra geriausi ne tik šį sezoną, tačiau ir moderniosios Eurolygos istorijoje.

Stambulo ekipa yra lėčiausią krepšinį lygoje žaidžianti komanda (vid. po 76,8 atakos), tačiau efektyviai išnaudoja susikurtas progas ir per rungtynes sugeba pelnyti vidutiniškai po 84,6 taško (4 vieta).

Savoje aikštės pusėje Turkijos klubas taip pat demonstruoja elitinius skaičius, kur vidutiniškai praleidžia po 74,6 taško (1 vieta). „Fenerbahče“ gynybai universalumo suteikia beveik visų pozicijų žaidėjus galintis prižiūrėti Nikola Kaliničius bei 196 centimetrų gynėjas Marko Guduričius.

Sunku išskirti silpnąją vietą tokioje, puikiai sukomplektuotoje ekipoje, tačiau Lauvergne trauma apsunkina Obradovičiaus rotaciją priekinėje linijoje. Be Vesely vidurio puolėjo pozicijoje liko Ahmetas Duverioglu, kuris meistriškumu neprilygsta tiek čekui, tiek prancūzui.

Būtent „Žalgiris“ šioje serijoje gali išnaudoti savo jėgą po krepšiais, kur dominuoja Daviesas, puikią formą demonstruoja Thompsonas bei geriausią karjeros sezoną Eurolygoje žaidžia Antanas Kavaliauskas.

Kauniečiai kaip ir varžovai remiasi poziciniu krepšiniu (79,4 atakos, 14 vieta), o ilgą laiką retu ginklu „Žalgirio“ arsenale šį sezoną buvę tolimi metimai, per pastarąsias šešerias rungtynes tapo svarbi puolimo dalis – 56/131 (43 proc.)

Žalgiriečiai šį sezoną neišvengia žaidimo bangavimo mačo metu, o duobių pasitaikė ir reguliariojo sezono finiše: tiek dvikovoje su Tel Avivo „Maccabi“, tiek su Pirėjo „Olympiakos“ varžovai buvo susikrovę dviženklį pranašumą, o rungtynėse su „Real“ priešininkai greitai sugebėjo panaikinti Lietuvos čempionų 16-os taškų pranašumą. Norint tikėtis sėkmės kovoje su Obradovičiaus kariauna, tokių atkarpų reikės išvengti, nes Eurolygos vicečempionams įgijus apčiuopiamą persvarą, ją panaikinti būtų itin sudėtinga.

Kokios serijos galime tikėtis. Abi komandos tarp likusių klubų demonstruoja lėčiausią žaidimą ir ši serija bus tikra šachmatų partija, kurioje susitiks mokytojas su mokiniu – Željko prieš Šarą. Šių klubų dvikovos turėtų būti klampios ir nerezultatyvios ir nors Obradovičius savo arsenale turi geresnius išpildytojus, pastaruoju metu „Žalgirio“ demonstruojama įspūdinga sportinė forma leidžia tikėtis atkaklios serijos.

Aišku viena, jog baigiant reguliarųjį sezoną 1-oje vietoje „Fenerbahče“ tikėjosi gauti lengvesnį varžovą ketvirtfinalyje, o ne ant bangos esančius priešininkus, tačiau Stambulo ekipos krepšininkų patirtis ir demonstruojamas solidus žaidimas išlaiko juos aiškiais poros favoritais.

Tinklalapio „BasketNews.lt“ žurnalistų prognozė. Jonas Lekšas: „Fenerbahče“ 3 – 1 „Žalgiris“; Lukas Malinauskas: „Fenerbahče“ 3 – 1 „Žalgiris“; Laura Ivaškaitė: „Fenerbahče“ 3 – 1 „Žalgiris“; Jonas Miklovas: „Fenerbahče“ 2 – 3 „Žalgiris“; Tomas Vanagas: „Fenerbahče“ 3 – 2 „Žalgiris“; Edvinas Jablonskis: „Fenerbahče“ 3 – 0 „Žalgiris“; Domas Kamandulis: „Fenerbahče“ 3 – 2 „Žalgiris“.