Kovotojų charakteris: triuškinamą pralaimėjimą „Žalgiris“ nubraukė skambia pergale

Tadulis

ka manote zmones?



kazkas tokios kainos zaidejuose yra, kad kai reikia letinti zaidima, jie sustoja...



tai reikia teigti psichologijq kad zaisti kaip 0-0, jeigu zaidejai nesugeba zaisti keliais ritmais per prievarta neismusineti is ju to... Ne vienuose varzybose degeme taip, arti sudegimo buvom irgi ne vienose.



jeigu kas is Zalgirio istaigos skaito ar pazysta ka perduokite Jaskai ta ideja. O as laimesiu komentaro laimejusio Zalgiriui Eurolyga nominacija. Aciu visiems.