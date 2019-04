Oklahomoje – svarbiu metu tylėjęs Westbrookas ir „Blazers“ pergalė

Nuotr.: Scanpix-USA Today

„Trail Blazers“ išvykoje 111:98 palaužė „Thunder“ krepšininkus





C.J. McCollumas nugalėtojams pelnė 27, Damianas Lillardas – 24 taškus





Statistika

Portlando „Trail Blazers“ klubas 111:98 (26:24, 24:22, 29:22, 32:30) įveikė Oklahomos „Thunder“ ekipą ir serijoje jau pirmauja 3-1.

Rungtynių žaidėjas C.J. McCollum Taškai 27 Naudingumas 21 Tritaškiai 56% 5/9 Dvitaškiai 45% 5/11

Be vieno savo lyderių, vidurio puolėjo Jusefo Nurkičiaus atkrintamosiose besiverčianti „Blazers“ per plauką nuo patekimo į kitą etapą yra pirmąkart per pastaruosius kelerius metus.

Žinoma, trečiąkart palaužti „Thunder“ nebuvo lengva.

Rungtynes pradėję lėtesniu tempu, Portlando krepšininkai varžovus prisivijo tik pirmąją mačo pusę pabaigę spurtu 11:0.

„Blazers“ gretose rezultatyviausias buvo C.J. McCollumas, surinkęs 27 taškus.

Nugalėtojų gretose taip pat žibėjo Damianas Lillardas, pelnęs 24 taškus, iš kurių 15 – ypač svarbiame trečiajame ketvirtyje.

Tuo metu „Thunder“ tempti turėjęs Russellas Westbrookas antrojoje rungtynių dalyje pelnė vos tašką.

Jo sąskaitoje nuaidėjus sirenai iš viso buvo 14 taškų.

Tiesa, kur kas solidžiau pasirodė Paulas George'as, surinkęs 32 taškus bei atkovojęs 10 kamuolių ir atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus.

Penktosios serijos rungtynės Oklahomoje įvyks ketvirtadienį.

„Trail Blazers“: C.J. McCollumas 27, Damianas Lillardas 24 (8 rez. perd.), Al Farouq'as Aminu 19 (9 atk. kam.), Maurice'as Harklessas 15 (10 atk. kam.), Zachas Collinsas 10.

„Thunder“: Paulas George'as 32 (10 atk. kam.), Denisas Schroderis 17, Russellas Westbrookas 14, Jerami Grantas 11.