Eurolygos ekspertai netiki „Žalgirio“ šansais žengti į finalo ketvertą: „Fenerbahče“ yra labiau patyrusi komanda“

Lina

Netikėjo sezono pradžioje, netikėjo eigoje, netikėjo ir dėl galimybių išlipti į 8 poziciją. O matom ką turim.



Reikia tikėtis komanda nepamiršo kas tarp kojų (kaip Šaras sakė) ir kovos dantimis ir nagais, o jeigu šiandien pavyktų - anything is possible