Įvertinimai žalgiriečiams: spindintis Woltersas ir didžiausias „Žalgirio“ rezervas ketvirtadieniui

Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

Nuotr.: BNS

Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

Kauno „Žalgiriui“ Eurolygos ketvirtfinalio serijoje su Stambulo „Fenerbahče“ nepavyko išsiveržti į priekį. Lietuvos čempionai po kietos kovos 57:66 nusileido varžovams iš Turkijos ir vėl atsidūrė besivejančių vaidmenyje.

Željko Obradovičiaus auklėtiniai puolime atkovojo 16 kamuolių bei mažiau kartų suklydo už žalgiriečius (11 prieš 15), o tai jiems leido išmesti septyniais metimais daugiau iš žaidimo (59 prieš 52).

Eurolygos vicečempionų ekipoje blizgėjo Marko Guduričius. Serbas per 29 minutes pelnė 17 taškų (1/3 dvit., 3/7 trit., 6/7 baud.), išprovokavo 7 pražangas ir surinko 21 naudingumo balą.

„Žalgiryje“ vienintelis Nate'as Woltersas surinko dviženklį taškų skaičių. Amerikietis per 25 minutes pelnė 15 taškų (3/5 dvit., 3/4 trit.), atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 11 naudingumo balų.

„BasketNews.lt“ žurnalistas Jonas Lekšas įvertino kauniečių pasirodymą trečiosiose ketvirtfinalio serijos rungtynėse.

Šioje serijoje Nate'as palieka labai gerą įspūdį ir demonstruoja stabilų žaidimą. Amerikietis yra elitinis Eurolygos žaidėjas situacijose vienas prieš vieną, o būtent šis žaidimo elementas yra itin svarbus kovoje su geriausią komandinę gynybą lygoje demonstruojančia ekipa. Kaip ir Stambule, taip ir mūšyje Kaune Woltersas vienas draskė varžovų gynybą, o taip pat pataikė tris tolimus metimus. Paskutinį kartą daugiau tritaškių (4) gynėjas buvo įmetęs spalio 19-ąją, taip pat kovoje su „Fenerbahče“.

Edgaras, atrodo, rungtynes pradėjo užsikrėtęs ta pačia energija, kurią demonstravo antroje dvikovoje Stambule: iš pradžių Ulanovas blokavo varžovo metimą, o kitoje atakoje perėmė kamuolį. Niekur ta energija nedingo ir po pertraukos, ką atspindėjo ir rungtynių pabaigoje atkovotas svarbus kamuolys puolime bei išprovokuota pražanga, tačiau puolėjui viso mačo metu buvo sunku susikurti progas prieš kibią varžovų gynybą.

Deonas puikiai gynyboje tvarkėsi tiek su Nicolo Melli, tiek su Janu Vesely. Amerikietis pelnė tik du taškus, tačiau atliko daug nematomo darbo. Keista, bet po pertraukos Thompsonas didesnio pasitikėjimo iš Šarūno Jasikevičiaus nesulaukė – žaidė vos kiek daugiau nei 3 minutes.

Brandonas Daviesas – 6 balai

22 min., 9 tšk. (3/6 dvit., 3/4 baud.), 4 atk. kam., 5 išp. praž., 8 naud. balai.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Rungtynių žaidėjas Marko Guduric Taškai 17 Naudingumas 21 Tritaškiai 43% 3/7 Baudų metimai 86% 6/7

Dar vienos sunkios Davieso rungtynės šioje serijoje. Pirmoje mačo dalyje kamuolys sunkiai pasiekdavo aukštaūgį ir per du kėlinius Brandonas buvo išmetęs vos vieną metimą iš žaidimo, pažeidęs 3 sykius taisykles bei surinkęs -4 naudingumo balus. Po pertraukos vaizdas aikštėje pasikeitė ir amerikietis pradėjo užtikrinčiau rungtyniauti abiejose aikštės pusėse. Vis dėlto, žinome, kad žalgirietis tikrai gali žaisti geriau, todėl reikia tikėtis, kad ketvirtadienio žūtbūtinėje kovoje išvysime geriausią vidurio puolėjo versiją.

Aaronas White'as – 5,5 balo

24 min., 6 tšk. (1/2 dvit., 4/6 baud.), 5 atk. kam., 4 praž., 7 naud. balai.

Nuotr. BasketNews.lt/D.Lukšta

Aaronas rungtynes pradėjo aktyviai bei provokavo varžovų pražangas. Vis dėlto reikia pripažinti, jog tiesioginiai oponentai Melli ir tuo labiau Luigi Datome nėra parankūs amerikiečiui. Mobilūs varžovų puolėjai neleidžia White'ui pademonstruoti visų savo gerųjų stiprybių ir išnaudoti sprogstamosios jėgos. Taip pat antradienio dvikovoje puolėjas vietomis neatrodė užtikrintai bei kelis kartus pralaimėjo kovą po krepšiais.

Thomasas Walkupas – 5 balai

21 min., 7 tšk. (3/11 dvit., 1/1 baud.), 4 atk. kam., 2 rez. perd., 3 kld., 1 naud. balas.

Nuotr. BasketNews.lt/D.Lukšta

Dar tiek daug dvitaškių metimų per savo karjerą Eurolygoje Walkupas nebuvo metęs, tačiau didžioji dalis jų buvo išmesti ne iš gero gyvenimo. Amerikietis puikiai pradėjo rungtynes ir visus savo taškus pelnė per pirmąjį ketvirtį, tačiau vėliau pradėjo strigti kietoje varžovų gynyboje ir dažnai perlaikydavo kamuolį, o tai lemdavo neparuoštus metimus per priešininkų iškeltas rankas. Taip pat Thomasas atliko kelis neapdairius perdavimus į baudos aikštelę, padidinusius „Žalgirio“ klaidų skaičių rungtynėse.

Marius Grigonis – 4,5 balo

20 min., 4 tšk. (1/5 dvit., 0/2 trit., 2/3 baud.), 3 atk. kam., 3 rez. perd., 5 naud. balai.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Grigonis puolime nieko negalėjo padaryti prieš gynybos specialistą Guduričių, o tai, kad žalgiriečiui nesiklostė dvikova, atskleidžia ir prasčiausias +/- rodiklis komandoje (-17). Marius bandė išlikti agresyvus, tačiau daugelis jo išpuolių baigėsi lipimu į medį. Aiškiai buvo pastebimas gynėjo suaktyvėjimas, kai prieš jį gynyboje atsidurdavo ne Guduričius, o kažkuris iš varžovų įžaidėjų – Kostas Sloukas arba Bobby Dixonas.

Artūras Milaknis – 4 balai

29 min., 5 tšk. (1/2 dvit., 1/6 trit.), 2 atk. kam., 1 naud. balas.

Nuotr. BNS

Artūras žaidė ilgiausiai komandoje ir išmetė neįprastai daug (šioje serijoje) metimų iš gerų padėčių, tačiau dauguma jų skriejo pro šalį. Sunku tikėtis, kad mače su „Fenerbahče“ snaiperis išmes dar daugiau patogesnių metimų nei antradienio vakarą, todėl labai gaila, jog Milakniui nepavyko išnaudoti savų šansų.

Leo Westermannas – 3 balai

16 min., 3 tšk. (0/1 trit., 1/4 trit.), 0 rez. perd., 3 kld., -7 naud. balai.

Nuotr. BasketNews.lt/D.Lukšta

Leo yra neabejotinai didžiausias „Žalgirio“ rezervas šioje serijoje. Prancūzas per tris akistatas su Stambulo ekipa vidutiniškai pelno po 3,7 taško, atlieka po 2 rezultatyvius perdavimus ir renka po -0,3 naudingumo balo bei yra toli nuo demonstruotų vidurkių reguliariojo sezono pabaigoje. Westermanną varžovai sugebėjo labai gerai atkirsti iš žaidimo, o tai, atrodo, stipriai erzina patį įžaidėją, dėl ko žalgirietis daro sau neįprastas klaidas.

Antanas Kavaliauskas – 2 balai

9 min., 0 tšk. (0/0 met.), 3 atk.kam., 1 kld., 2 naud. balai.

Nuotr. BasketNews.lt/D.Lukšta

Kaip ir pirmoje serijos dvikovoje, taip ir antradienio vakarą Kaune Kavaliauskas sunkiai rado savo vietą aikštėje. Daviesui greitai susirinkus asmeninių pražangų, Antanas turėjo jį pavaduoti, tačiau jam sunkiai sekėsi prieš Vesely tiek puolime, tiek gynyboje. Lietuvis per 22 praleistas minutes ant parketo šioje serijoje spėjo pelnyti 2 taškus, atkovoti 4 kamuolius, tiek pat sykių suklysti bei surinkti -6 naudingumo balus.